Finanzielle Zukunft stimmt CDU und BfB besorgt

Der Stadtrat verabschiedete die Haushaltssatzung und Kämmerin Helga Lagotzky. Ulrike Detering tritt die Nachfolge an.

Von Nadja Lehmann

Die großen staatstragenden Reden zu schwingen, ist nicht die Sache der Burscheider Kommunalpolitiker. Aber am Donnerstagabend ergriffen dann doch die beiden Fraktionsvorsitzenden Dr. Hartmut Schepanski (CDU) und Michael Baggeler (Bündnis für Burscheid) anlässlich der einstimmigen Verabschiedung der Haushaltssatzung 2023 durch den Stadtrat das Wort. „Wir sind in Sorge“, wurde Schepanski deutlich. Werde bis 2026 das prognostizierte Defizit von jährlich rund drei Millionen Euro tatsächlich angehäuft, schmelze die Ausgleichsrücklage dahin. „So darf es nicht weitergehen“, betonte Schepanski. Gewinne die Wirtschaftskraft vor Ort nicht an Schwung, „dann müssen wir uns Gedanken machen, was wir uns noch leisten können und wollen.“

Ukraine-Krieg mitsamt Flüchtlingswelle, Energiekrise mitsamt steigenden Kosten, Nachwirkungen aus Pandemie und Hochwasserkatastrophe: Bereits Bürgermeister Dirk Runge hatte bei der Einbringung im Januar mit dem Satz Wilhelm Buschs „Es kommt meist anders als man glaubt“ aufgezeigt, dass der zunächst erhoffte kleine Überschuss von 26 000 Euro angesichts dieser Unwägbarkeiten Wunschtraum blieb. Michael Baggeler erinnerte am Donnerstagabend an die Jahre Burscheids im eisernen Spardiktat des Stärkungspakts (von Baggeler als „Damoklesschwert tituliert). Das finanziell klamme Burscheid wollte 2016 durch das rigide Sparprogramm unter aufsichtsbehördlicher Kontrolle wieder Gestaltungsspielraum zurückgewinnen, was mit Abschluss des Haushaltsjahres 2021 tatsächlich erreicht wurde. Das könnte gefährdet sein, warnte Baggeler und griff die Worte Schepanskis auf: „Wenn die Ausgleichsrücklage mit jedem defizitären Jahr weiter schmilzt, dann müssten wir den Blick alsbald wieder nach oben Richtung Damoklesschwert richten.“

„Ich weiß, was auf mich zukommt.“

Kämmerin Helga Lagotzky hatte indes bei der Haushaltseinbringung im Januar hervorgehoben, dass ein erneutes Abrutschen ins Haushaltssicherungskonzept in ihren Augen nicht zu befürchten sei: „Glücklicherweise führten Steuermehrerträge von 2019 bis 2021 zu hohen Jahresüberschüssen in den Jahresrechnungen, die in die Ausgleichsrücklage geflossen sind. Deshalb können die ausgewiesenen Defizite aus der Ausgleichsrücklage gegenfinanziert werden“, hatte sie damals angemerkt.

Das Defizit von knapp 2,5 Millionen Euro bei einem Volumen von etwa 51 Millionen Euro falle im Vergleich zu vielen anderen Städten und Gemeinden noch moderat aus: Das hielt auch Michael Baggeler ausdrücklich fest. Ihm mache – und da sekundierte er dem CDU-Kollegen Schepanski – die Entwicklung der kommenden Jahre Sorge. Indes sei der Burscheider Rat durchaus gut gerüstet: „Wir können Krise.“

Und der BfB-Chef betonte, dass der Haushalt dennoch wichtige Akzente setze: beispielsweise mit dem Umbau des Hauses der Kunst, mit den aktuell zwölf Baustellen in der Stadt, die zwar manchmal ärgerten, aber zeigten, dass Burscheid keine Stadt des Stillstands sei. Im Gegenteil investiere man in die Zukunft, indem man rund 14,6 Millionen Euro in die Infrastruktur stecke: „Burscheid verändert sich – und das nach unserer Meinung zum Besseren.“ Selbst wenn man das Gesamtkonzept des Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzepts (IEHK) angesichts gestiegener Kosten habe abspecken müssen, so Baggeler. Nicht „fahrlässig“, sondern „mutig“ sei es, am Umbau des Hauses der Kunst festzuhalten, betonte der BfB-Fraktionsvorsitzende. „Es ist verantwortungsbewusst gegenüber unserer Stadtgesellschaft, zumal wir die Chance, ein solches Projekt umzusetzen, so schnell nicht wieder bekommen würden.“

In diesem Zusammenhang erinnerte Baggeler an die noch ausstehende Sanierung von Kirchenkurve und Markt: Für das BfB habe sie Priorität. „Wir setzen lieber bei anderen Projekten den Rotstift an. Sonst wäre das Innenstadtumgestaltungskonzept in einem wesentlichen Teil gescheitert und unvollendet.“

40 Jahre arbeitete Helga Lagotzky für Burscheid

Zum Schluss gab es dann jede Menge Blumen und stehenden Applaus: Für Kämmerin Helga Lagotzky, die in den Ruhestand geht und diesen eigens für den Haushalt 2023 verschoben hatte, und für ihre Nachfolgerin Ulrike Detering, die einstimmig vom Stadtrat gewählt wurde. Sie wisse, was auf sie zukomme, sagte die bisherige stellvertretende Kämmerin mit einem Lächeln: „Das mit den Krisenjahren soll so hoffentlich nicht bleiben.“ Und Dirk Runge erinnerte an den überaus stringenten Weg Helga Lagotzkys, die vor rund 40 Jahren gleich als stellvertretende Amtsleiterin einstieg: „Das Personalbüro hat mir dazu zwei Zeilen geschickt - angefangen in der Kämmerei, Berufsende in der Kämmerei.“