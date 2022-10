Feuerwehr muss zweimal in der Nacht ausrücken

Brände in der Innenstadt und Benninghausen – Zwei Personen verletzt.

Gleich zweimal heulten in Burscheid in der Nacht zu Freitag die Sirenen und die Feuerwehr musste zum Einsatz. Das teilt Jens Knipper, Sprecher der Feuerwehr, mit. Gegen 22.30 Uhr mussten die Einsatzkräfte in die Innenstadt ausrücken, gegen 3.35 Uhr gab es einen weiteren Einsatz in Benninghausen. Dabei wurden zwei Personen verletzt.

Beim ersten Brand rückten die Löschzüge Stadtmitte, Hilgen und Paffenlöh Richtung Innenstadt aus. An einem Wohn- und Geschäftsgebäude brannte die Verkleidung zu einer Terrasse, die an ein Flachdach und eine Kaminisolierung angrenzte.

Da der Feuerwehr Burscheid nicht direkt bekannt war, wie sie am besten auf das Flachdach und somit an den Brandherd vordringen konnte, wählte sie zwei Wege: durchs Haus und über Leitern von außen. Da die Einsatzkräfte nicht wussten, ob sich das Feuer weiter ausbreitet, wurde um 23 Uhr der Löschzug Dierath nachalarmiert. Zudem wurde Stadtalarm ausgelöst.

Nach rund zwei Stunden war das Feuer unter Kontrolle. Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Die Brandursachenermittlung ist nun Aufgabe der Polizei.

Beim späteren Brand in Benninghausen hatten die Bewohner beim Eintreffen der Feuerwehr das stark verrauchte Gebäude bereits verlassen. Die Einsatzkräfte konnten so sofort das Gebäude löschen. Nach rund eineinhalb Stunden war das Feuer unter Kontrolle. Zwei Personen wurden bei dem Einsatz verletzt, sie mussten wegen einer möglichen Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Brandursachenermittlung liegt nun in den Händen der Polizei.

Die Feuerwehr bat in einem Facebookpost um Verständnis für die Sirenen, die Burscheid in der Nacht aus dem Schlaf gerissen haben. „Auch wir sind zum Teil aus dem Bett gefallen, als der Melder ging und die Sirene heulte - beim zweiten Mal um 3.35 Uhr definitiv. Und dann ging es für uns erst richtig los. Ihr habt euch umgedreht und weitergeschlafen - wir haben gearbeitet - denkt also dran, bevor eventuell gemeckert wird“, bittet Jens Knipper um Verständnis. -kab-