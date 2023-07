Seit 2022 kümmert sich Stadtjugendwartin Yvonne Kolbe zusammen mit Vize Philipp Thiel um den Nachwuchs der Floriansjünger.

Von Nadja Lehmann

Burscheid. In der Nachbarstadt Leverkusen entsteht im Löschzug Wiesdorf ganz aktuell eine neue Jugendfeuerwehrgruppe. Frohe Kunde, über welche die Burscheider Freiwillige Feuerwehr indes ganz milde lächeln kann: Ihre Jugendfeuerwehr wird in sechs Jahren das 70-jährige Bestehen feiern. Damit ist sie die älteste im Kreisgebiet und Vorbild für so manche Wehr in Rhein-Berg.

Ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel, aber ganz frisch und jung im Kopf: Dafür sorgen Stadtjugendwartin Yvonne Kolbe und ihr Stellvertreter Philipp Thiel. Im Frühjahr 2022 haben sie ihre Posten übernommen, und wer mit ihnen spricht, merkt schnell: Da sind zwei, die jede Menge Energie und Kraft in ihre Aufgabe stecken.

„Man muss schon Leidenschaft mitbringen“, bestätigt Yvonne Kolbe. „Es ist toll, wenn man die individuelle Entwicklung verfolgen kann und sieht, wo es für die Jugendlichen hingeht“, sagt Philipp Thiel. Wenn aus den Kindern eben Leute werden, die den Weg in die aktive Wehr finden.

„Und wir geben gerne Wissen weiter“, sind sich beide einig. Mitsamt den rund zehn Betreuern, deren Bedeutung Kolbe und Thiel hervorheben: „Ohne sie geht es nicht.“ Zumal bei den Betreuern fast jedes Alter und jede Menge Erfahrung vertreten sei und der Nachwuchs profitiere: „Wenn da jemand in der Ehrenabteilung ist und von Einsätzen berichtet, hängen die Kinder an dessen Lippen.“

Nach der Pandemie ging es wieder richtig los

Endlich wieder Veranstaltungen in Präsenz, vorbei die Einschränkungen in der Pandemie. „Eine große Erleichterung“, gibt Yvonne Kolbe gerne zu. Zwar blieb man online in Kontakt und baute die Stadtjugendwartin vor dem Bildschirm sogar einen Löschangriff nach und veranstaltete ein Ratespiel, aber: „Feuerwehr ist etwas zum Anfassen“, sagt Thiel.

Sehnsüchtig erwartet wurde deshalb der einst ganz selbstverständliche Höhepunkt im Jahreskalender, das Kreisjugendlager, zu dem die beiden Jugendwarte mit rund 22 Kindern nach Rösrath reisten. Spaß trotz schlechten Wetters inklusive: „Wir haben unsere Styropor-Kisten mit dem Hagel gefüllt, der runterkam, und damit Getränke gekühlt“, erzählt Yvonne Kolbe lachend. Um die 400 Jugendliche seien dabei gewesen, also noch immer etwas weniger, als 2019 in Burscheid zu Gast waren: „Da waren es über 500“, sagen beide.

Jetzt, 2023, stellte sich das Kreisjugendlager auch inhaltlich neu auf: weg vom puren Wettkampf hin zu mehr Miteinander. „Alle Übungen waren so konzipiert, dass sie nur im Austausch funktionierten und im Team“, sagt Philipp Thiel. Und das stadt- und wehrübergreifend: „Die Teams waren bunt gemischt.“ Eine Weichenstellung, die später von Bedeutung ist, wie beide unterstreichen: „Einen Einsatz kann man nur zusammen bestehen.“

Einen Vorteil hatte das neue Konzept für die Betreuer zudem: „Es war alles etwas entspannter. Im Wettkampfmodus ist alles enger getaktet“, sagt Kolbe. Und trotzdem: „Ich habe vielleicht vier Stunden die Nacht geschlafen“, verrät Thiel über den mehrtägigen Ausflug.

So können Kinder und Jugendliche bei der Jugendfeuerwehr teilnehmen

Ab elf Jahren darf man in der Jugendfeuerwehr mitmachen. Inzwischen zählt sie wieder um die 30 Köpfe, nach einem kräftigen Aderlass während der Pandemie. „Nach unserem Schnuppertag hat sich die Zahl wieder sprunghaft erhöht“, sagt Philipp Thiel. Und: Viele Mädchen interessierten sich für die Feuerwehr.

Ein Mal wie die „Großen“ darf der Nachwuchs beim 24-Stunden-Dienst sein, bei dem Einsatz und Ernstfall nachempfunden und geprobt werden. „Wir gelten intern als 5. Zug“, sagt Yvonne Kolbe mit Blick auf die Löschzüge Stadtmitte, Hilgen, Paffenlöh und Dierath.

Die 35-Jährige fand als Quereinsteigerin zu den Floriansjüngern, als sie 2014 beim 24-Stunden-Dienst reinsah. „Dann habe ich gesagt, ich mache gern etwas mit der Jugend, aber keine Einsätze“, erinnert sie sich. „Und heute fährt sie die meisten Einsätze von uns“, ergänzt ihr Vize mit einem Lachen. Er selbst sei direkt neben der Hilgener Wache aufgewachsen, sagt Philipp Thiel. Ergebnis: Der heute 29-Jährige ist seit seinem 11. Lebensjahr dabei, wurde in der Jugendfeuerwehr groß, dann ihr Betreuer, nun der stellvertretende Stadtjugendwart.

Was vielen Leuten gar nicht klar sei: „Wir alle hier machen das ehrenamtlich. Wir sind eine Freiwillige, keine Berufsfeuerwehr“, unterstreichen beide. Die regelmäßigen Treffen mit Kindern und Jugendlichen, die Besprechungen in der Wehr, die Abstimmung auf Kreisebene, die eigenen Weiterbildungen, Lehrgänge und Kurse – das alles passiert in der Freizeit. Ganz zu schweigen von den Einsätzen, die sich an keinerlei Absprache halten. „Das Umfeld muss da mitziehen“, sagt Philipp Thiel. „Und im Zweifelsfall gehen Familie und Beruf auch vor“, betont Yvonne Kolbe. „Es ist ein Hobby.“

Eines, von dem beide sagen: „Wir wollen Menschen helfen.“ Und dabei werde in der Wehr jeder gebraucht, mit seinen individuellen Fähigkeiten. Nur so werde aus den Löschzügen das große funktionierende Ganze, bei dem ein Rädchen ins andere greife.

Und die Jugend? Wechselt zu 80 Prozent in die aktive Wehr. „Mit der Pubertät ist das Schwierigste geschafft“, sagt Philipp Thiel. „Wer dann noch da ist oder zurückkehrt, der bleibt.“

feuerwehr-burscheid.de