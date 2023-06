„Es gibt keine absolute Sicherheit“

Burscheids Freiwillige Feuerwehr trauert mit den Kameraden in Sankt Augustin. Die Arbeit der Burscheider Wehr hat sich in den letzten Jahren verändert.

Burscheid. Es schien ein ganz normaler Einsatz zu sein. Ein Brand in einem Geschäft. „Nullachtfünfzehn“, sagt auch Jens Knipper. „Das hätte auch hier in Burscheid sein können.“ Doch aus dem vermeintlich harmlosen Einsatz in Sankt Augustin wurde eine Tragödie, als kürzlich zwei Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Niederpleis starben: eine 37-jährige Feuerwehrfrau und ein 36-jähriger Feuerwehrmann. Noch ist die Brandursache unklar. „Die Ermittlungen laufen wohl noch“, sagt auch Jens Knipper, der sich bei der Freiwilligen Feuerwehr Burscheid um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert.

Seit 2014 ist er dabei und weiß: „Es gibt Gefahrenlagen und unglückliche Zufälle, die man nicht vorhersehen kann.“ Jeder und jede in der Wehr sei bestens ausgebildet: „Es gibt Situationen, wo die Erfahrung und das Bauchgefühl sagen, dass es besser ist, rauszugehen. Aber eine Durchzündung geschieht zu schnell.“

Wie schnell, hat er selbst bei einem Einsatz in Hilgen erlebt: „Wir wollten gerade reingehen, als die Flammen hochzogen. Als ich das hinterher im Video gesehen habe, wurde mir noch mal anders.“ Diese Gefahrenlage sei aber jedem Feuerwehrmitglied bewusst: „Absolute Sicherheit gibt es nicht. Feuer ist unberechenbar. Man kann nichts vorhersagen.“

Ängste erfassen die Feuerwehrleute meist erst im Nachhinein

Gefühle wie Angst, wie Sorge, haben zwar ihren Platz. Aber erst im Nachhinein. „Wenn die Alarmierung kommt, denke ich nicht nach. Ich höre das Stichwort, dann geht es zur Wache, und dann wird gearbeitet“, beschreibt Jens Knipper. Falls Ängste aufflackerten, dann allenfalls kurz. „Dazu ist auch gar keine Zeit. Angst wird ausgeblendet“, sagt Knipper. Und ein gewisses Risiko gebe es schließlich allerorten: „Ich könnte auch auf der Fahrt zum Gerätehaus verunglücken. Es kann immer etwas passieren. Dessen sind wir uns bewusst. Damit müssen wir umgehen.“

Doch während früher nach der Devise gehandelt wurde, dass ein Mitglied der Wehr so etwas eben aushalten müsse, sei das heute anders: „Im Nachhinein sprechen wir über die Einsätze.“

So wie kürzlich nach dem Waldbrand bei Paffenlöh. „Da haben wir uns zusammengestellt und haben alles Revue passieren lassen. Wir sprechen dann auch darüber, was gut war und was weniger geklappt hat.“ Bei ganz gravierenden Ereignissen kommt dann auch die PSU (Psychosoziale Unterstützung) ins Spiel, die gegebenenfalls vom Einsatzleiter angefordert wird. „Wenn ein Kamerad stirbt“, sagt Knipper. „Oder wenn man einen furchtbaren Unfall sieht.“ Was auf der A1 so selten nicht sei.

Manche Einsätze bleiben für immer im Gedächtnis

Auch das Miteinander helfe, die Feuerwehr sei tatsächlich eine „große Familie“: „Deshalb war auch die Resonanz auf Sankt Augustin so groß. Viele Wehren bekunden ihre Anteilnahme. Wir gucken in der Feuerwehr nacheinander.“

Der Tod der beiden Feuerwehrmitglieder habe auch die Burscheider Wehr erschüttert, sagt Knipper. Aber er erinnert sich an einen Einsatz in Köln-Zollstock 1996. Ein Kellerbrand. Mit dabei: der 25-jährige Brandmeister Andreas Stampe. Dessen Fangleine rutschte bei diesem Einsatz aus seinem Leinenkorb und verfing sich offenbar: Stampe konnte nicht mehr raus, brach bewusstlos im verrauchten Gebäude zusammen. „Seine Kameraden konnten ihn nicht befreien“, sagt Knipper. Die Rauchentwicklung hatte zugenommen, die Lage im Hochhaus hatte sich verschärft, gearbeitet wurde unter Atemschutz: „Sie konnten selbst nur ganz knapp das Gebäude verlassen“, schildert Knipper. Stampe wurde zwar geborgen und reanimiert, starb aber im Krankenhaus.

So hat sich die Arbeit der Burscheider Wehr verändert

Eine Unfallkommission arbeitete das Unglück auf, ihr Abschlussbericht fand bundesweite Beachtung. „Er führte zur Änderung der Feuerwehr-Dienstvorschrift für den Atemschutzeinsatz“, sagt Knipper. Seitdem gehen bei Bränden in Hochhäusern zwei Löschzüge in den Einsatz, der Fangleinenbeutel wurde abgeändert, systematische Atemschutzüberwachung zum Standard. „Wir haben daraus gelernt; es hat sich etwas geändert“, sagt Knipper. Es gelte: „Wir gehen gemeinsam rein, wir gehen gemeinsam raus.“ Sein persönliches Fazit: „Wir haben nachgebessert, damit sich so ein Fall nicht wiederholt. Andreas Stampe ist nicht umsonst gestorben.“ Seine stille Hoffnung: Dass das vielleicht irgendwann auch für Sankt Augustin gilt.

Hintergrund

Eine Feuerwehrfrau und ein Feuerwehrmann starben bei einem Einsatz in einem Motorradladen in Sankt Augustin-Niederpleis. Sie wurden nach stundenlanger Suche in dem völlig zerstörten Gebäude gefunden. Die beiden Feuerwehrleute hatten das Gebäude am Unglücksort als erstes betreten, um nach Menschen zu suchen. Nach dem Unglücksfall wurde die Einheit psychologisch betreut und die gesamte Freiwillige Feuerwehr von Sankt Augustin außer Dienst gestellt.