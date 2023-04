Kinder und Jugendliche haben viel Spaß bei der Ferienfreizeit

Über die Ostertage kümmern sich 25 junge Teamer in der Gemeinde Hilgen-Neuenhaus um Kinder.

Von Anja Wollschlaeger

Burscheid. 30 Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren erleben in der Evangelischen Kirchengemeinde Hilgen-Neuenhaus, was zur Osterzeit gehört. Die Vorsitzende des Presbyteriums, Dorothea Hoffrogge, und Christine Eggermann haben gemeinsam mit 25 Jugendlichen als Teamer die Ferienfreizeit „Gut Behütet“ gestartet. Während Christine Eggermann am Mittwochmorgen die eintreffenden Kinder persönlich begrüßte und mit einem Namensschild ausstattete, erzählte sie: „Es müssten so 20 Jahre Ferienfreizeit sein.“ Ganz zu Beginn sei das Organisationsteam noch größer gewesen.

Die Idee ist immer die gleiche geblieben: Die Kinder spielen und basteln, hören, backen, musizieren und zeigen am Ostermontag im Gottesdienst, was sie alles gemacht haben. Sie hören in der Woche die Ostergeschichte, basteln Kreuze, Blumen und Osterhasen, spielen draußen Ball und gehen in den Wald.

Damit das Programm auch für die Kinder, die schon öfter dabei waren, nicht langweilig wird, gibt es zwei Vorbereitungstreffen. Dabei dürfen auch die 25 jungen Teamer ihre eigenen Ideen einbringen, so Eggermann: „Sie sagen, was sie selbst gerne als Teilnehmer oder Teilnehmerin gemacht haben oder was sie gerne mal mit den Kindern machen möchten.“

25 Jugendliche zwischen zwölf und 24 Jahren sind „Teamer“. Sechs von ihnen werden in diesem Jahr konfirmiert. Andere haben im Kirchenkreis schon die Juleica-Karte bekommen, nachdem sie einen Jugendleiterkurs absolviert haben. Mit so vielen Leuten ist die Freizeit in diesem Jahr erstmals so voll, dass einige Anmeldungen abgelehnt werden mussten.

Die Ferienfreizeit ist laut Hoffrogge schließlich auch ein Stück Jugendarbeit: „Die sind stolz darauf, dass sie Verantwortung für Jüngere übernehmen dürfen.“ Während andere Teenager in den Ferien ausschlafen, sind die Teamer in Neuenhaus schon am frühen Morgen bei den Kindern auf dem frisch erweiterten und renovierten Spielplatz. Rund 60 Leute frühstücken in dieser Woche täglich im Gemeinderaum. Da bleibt kein Platz mehr frei.

15 Liter Milch werden täglich eingekauft

Hoffrogge erzählt von ihrem „Riesengroßeinkauf“. Täglich 15 Liter Milch und etliche Packungen Cornflakes gehören dazu. Sie lobt: „Die Kinder gehen sehr verantwortungsvoll mit den Lebensmitteln um. Sie probieren kleine Portionen. So bleiben kaum Reste übrig.“

Küchenteam rund um die Küsterin funktioniert gut

Vielleicht liegt das auch daran, dass das Küchenteam rund um die Küsterin so gut funktioniert. Eine Familie, die aus der Ukraine ins Bergische geflüchtet ist, ist auch dabei – bei der wohl 20. Ferienfreizeit in Hilgen-Neuenhaus.