Feministische Buchwoche will Autorinnen sichtbar machen

Die Buchhandlung Ute Hentschel beteiligt sich an der Feministischen Buchwoche, die zum ersten Mal in Deutschland stattfindet.

Von Mittwoch bis Freitag gibt es drei Lesungen in der Buchhandlung Ute Hentschel.

Von Susanne Koch

Burscheid. Die Buchhandlung Ute Hentschel beteiligt sich mit gleich vier Veranstaltungen an der ersten Feministischen Buchwoche. Sie wird veranstaltet vom bundesweiten Netzwerk Bücherfrauen. Die Auftaktveranstaltung fand in Leipzig statt, die Abschlussveranstaltung ist im Frauenkulturzentrum Begine in Berlin.

Texte von Nelly Sachs, Anna Seghers und Irmgard Keun

Für den morgigen Mittwoch, 10. Mai um 19.30 Uhr lädt die Buchhandlung Ute Hentschel unter dem Titel „Wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen (Heinrich Heine)“ zur Lesung anlässlich des 90. Jahrestages der Bücherverbrennung am 10. Mai 1933 ein.

An diesem Abend stellen Isabel Helmerichs, Andrea Lunau und Ute Hentschel, nach einer kurzen allgemeinen Einführung in das Thema, einige der Dichterinnen und Autorinnen vor, die verfolgt und deren Werke verbrannt wurden, wie Irmgard Keun, Nelly Sachs, Else Lasker-Schüler oder Anna Seghers. Viele waren nach dem Krieg jahrzehntelang vergessen, manche konnten trotz Verfolgung und Exil an ihrem Werk weiterschreiben, einige waren schon so berühmt, dass ihnen selbst eine solch existenzielle Bedrohung nichts anhaben konnte. Eintrittskarten kosten 10 Euro.

Monika Hürlimannn liest aus „Mutters Lüge“

Für Donnerstag, 11. Mai, um 19.30 Uhr lädt die Buchhandlung Ute Hentschel unter dem Titel „Mutters Lüge“ zur Lesung mit Monika Hürlimann ein, die aus ihrem gleichnamigen neuen Roman liest.

Zum Inhalt: Als die erfolgreiche Schweizer Psychiaterin Marta am Grab ihrer Mutter steht, ahnt sie nicht, dass bald eine ungeheuerliche Lüge ans Tageslicht kommt. Sie muss sich der eigenen, bewegenden und nicht minder dramatischer Familiengeschichte stellen, die weit zurück in ihrer Kindheit führt, nach Polen, wo alles begann.

Ein bitterzarter Roman über die aufwühlende Suche nach Wahrheit und Geborgenheit im täglichen Kampf gegen den Schmerz des Nicht-Vergessen-Könnens. Und über das Glück und die Liebe. Die Schweizer Bestseller-Autorin Monika Hürlimann, geb. 1969, wuchs im kommunistischen Polen auf, wo sie das Kriegsrecht und die Zeit der Gewerkschaftsbewegung Solidarnocz erlebte. 1984 emigrierte sie illegal nach Westdeutschland. Abitur in Kiel, Medizinstudium im Berlin der ersten Stunde nach der Wiedervereinigung Deutschlands. Heute lebt sie in der Schweiz und führt eine eigene psychiatrisch-psychotherapeutische Praxis mit kognitiv-verhaltenstherapeutischem Schwerpunkt. Als Forensische Psychiaterin verfasst sie strafrechtliche Gutachten. Der Roman „Mutters Lüge“ basiert auf der Lebensgeschichte der Autorin. Eintrittskarten kosten 10 Euro.

Annika Reich liest aus dem Buch „Männer sterben bei uns nicht“

Für kommenden Freitag, 12. Mai, um 19.30 Uhr lädt die Buchhandlung Ute Hentschel unter dem Titel „Männer sterben bei uns nicht“ zur Lesung mit Annika Reich ein, die aus ihrem gleichnamigen neuen Roman liest.

In einem prachtvollen Anwesen am See leben sie zusammen, die Frauen einer Familie, denen die Männer nach und nach abhandengekommen sind. Wie zahlreich die dunklen Flecken ihrer Geschichte sind, weiß nur eine von ihnen, die enigmatische Großmutter, die immer den Schein zu wahren wusste. Als Leni sich weigert, genau das zu tun, wird sie still und heimlich verstoßen.

Zurück bleibt ihre Schwester, die nun allein gegen eine verhängnisvolle Tradition ankämpfen muss. Annika Reich erzählt von Schwestern, Müttern, Töchtern und Großmüttern, die der trügerischen Anziehungskraft weiblichen Verrats erliegen, auch wenn sie sich nichts mehr als gegenseitigen Beistand wünschen. Bis die Großmutter stirbt und die Geister der Vergangenheit sich nicht länger verstecken lassen.

Annika Reich, 1973 in München geboren, lebt in Berlin, ist dort Schriftstellerin und Künstlerische Leiterin des Aktionsbündnisses „Wir machen das und weiter schreiben“ des preisgekrönten Portals für Autorinnen und Autoren aus Kriegs- und Krisengebieten. Ihre Romane erscheinen im Hanser Verlag. Eintrittskarten kosten 15 Euro.

Eintrittskarten und alle weiteren Informationen zu den Veranstaltungen in Burscheid gibt es in der Buchhandlung Ute Hentschel unter Tel. (0 21 74) 82 42.