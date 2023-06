Feldränder und Säume sind als Lebensadern unverzichtbar

Auch Säume müssen gemäht werden. Aber nicht einfach irgendwann. Hier kommt es auf den richtigen Zeitpunkt an.

Ingenieurin Manuela Thomas wird in diesem Jahr noch 15 Kilometer in Burscheid untersuchen.

Burscheid. Wie sind die Feldränder, Raine und Säume in Burscheid geschaffen? Sind sie begrünt? Gibt es sie überhaupt? Wie werden sie gepflegt? Welche Pflanzen wachsen dort? Die Aufgabe der Ingenieurin für Landschaftsentwicklung, Manuela Thomas, ist es, sich die Säume und Wegräume in Burscheid genau anzuschauen, gute Beispiele zu entdecken, die Säume zu kartieren. Und der Stadt Burscheid letztendlich Hinweise zu geben, wo Handlungsbedarf ist.

Manuela Thomas von der Bergischen Agentur für Kulturlandschaft stellte ihre Arbeit jüngst im Umweltausschuss vor. Sie arbeite zusammen mit Mitgliedern von Naturschutzverbänden sowie Landwirtinnen und Landwirten. „Säume und Wegräume haben durch die Blüten der Pflanzen eine Bedeutung als Nektarangebot für Insekten“, sagte Manuela Thomas. „Sie sind Rückzugsort für Vögel, Amphibien und Kleinsäuger, und sie sind Rückräume für Wiesenpflanzen.“ Sie betonte aber auch, dass viele Säume, die sie inzwischen gesehen habe, ihre Funktion für die heimische Tier- und Pflanzenwelt nicht mehr erfüllen.

Wegraine und Feldränder seien streifenförmige Saumbereiche von landwirtschaftlichen Flächen und Wegen. Die meist gehölzfreien, ungenutzten Streifen liegen zwischen mehreren Acker- oder Grünlandflächen oder einem Weg und der angrenzenden landwirtschaftlichen Fläche und begrenzen, begleiten und untergliedern diese.

Feldraine und Wegränder vernetzen Biotope und sind als Lebensadern in unseren Kulturlandschaften unverzichtbar. „Es besteht Optimierungsbedarf“, sagt Manuela Thomas. Dort, wo es möglich sei, gelten folgende Empfehlungen: Wenn gemulcht werden muss, dann möglichst nicht vor Anfang August. Möglichst nicht kurz vor dem Winter schneiden, da der Aufwuchs einer Vielzahl von Lebewesen zur Überwinterung dient. Wenn gepflegt werden muss, dann möglichst zeitlich versetzt (unproblematische Abschnitte stehen lassen). Und die Schnitthöhe möglichst über zehn Zentimeter belassen, damit Kleintiere am Boden überleben können. Auf wüchsigen Standorten das Mahdgut möglichst abfahren.

Die Ingenieurin der Landschaftsentwicklung wird in diesem Jahr noch 15 Kilometer in Burscheid untersuchen und im nächsten Jahr weitere fünf Kilometer. „Im dritten oder vierten Quartal werde ich in Burscheid und Wipperfürth jeweils die Pflegekonzepte vorstellen“, sagt sie. „Und ich werde mit fachlicher Begleitung pro Kommune jeweils eins bis zwei Ortstermine durchführen.“ Sie werde artenreiche Säume weitergeben, mit den Städten gemeinsam die Öffentlichkeit informieren, über eine Beschilderung nachdenken und Multiplikatorinnen und Multiplikatoren finden.

Sie bevorzuge beispielsweise Säume, die mit Margeriten oder der Wiesenflockenblume bepflanzt sind. Da ihre Untersuchung und das daraus entwickelte Pflegekonzept kein Papiertiger werden soll, bietet sie auch Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an. Ausschussmitglieder schlugen vor, beispielsweise zur Umweltwoche einen Wettbewerb auszurufen, wo die schönsten Säume in Burscheid zu finden sind. Bürgermeister Dirk Runge nimmt diese Idee auf.