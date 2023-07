Feierabendmarkt wagt den zweiten Anlauf

Auftakt im Juni musste wegen Unwetter abgesagt werden.

Burscheid. Feierabendmarkt, die zweite: Nachdem die Stadt den Auftakt wegen einer Unwetterwarnung vorsichtshalber abgesagt hatte, folgt nun der nächste Versuch. Am Donnerstag, 20. Juli, 17 bis 21 Uhr, macht der Bergische Feierabendmarkt gute Laune zum Einkaufen, Bummeln und Verweilen. Die Besucherinnen und Besucher können sich auf neue Stände und Angebote beim Abendmarkt, der im dritten Jahr in Folge im Bereich der Hauptstraße/Am Markt bis in die Burscheider Kirchenkurve stattfindet, freuen.

Dabei macht Burscheid einmal mehr gemeinsame Sache mit Wermelskirchen, Hückeswagen und Wipperfürth, indem man sich den Markt quasi teilt. Er macht in allen Städten Station und lockt Besucher auch aus den anderen Städten an, nicht nur über die verbindende Radtrasse. Auch die Marktbeschicker kommen aus der Region.

Anstatt eines „klassischen“ Marktangebotes warten in Burscheid herzhafte Leckereien: Knödelkreationen, portugiesischen Spezialitäten, aber auch Klassiker wie Backfisch, Currywurst und Burger. Selbst gemachtes Fingerfood bietet der Ökumenische Hospizverein im Bereich der Kirchenkurve an. Neben erfrischenden Drinks am Getränkewagen des örtlichen Ballspielvereins 1911 Burscheid werden auch verschiedene Weine von Sapori di Casa angeboten.

Zum Marktbummeln locken Stände mit einer kleinen, aber feinen Auswahl an Schmuck, Bedarf zur Schmuckfertigung, Babykleidung, Taschen, Reinigungsartikeln für den Haushalt und veganer Naturkosmetik. Für die musikalische Stimmung sorgt DJ Robert.

Ordnungsamt macht die Umsetzung möglich

In Zusammenarbeit mit dem Team Bergischer Feierabendmarkt ermöglicht das Burscheider Ordnungsamt auch in diesem Jahr die Umsetzung. Peter Bay, stellvertretender Leiter des Ordnungsamtes: „Viele Marktbeschicker sind auch in diesem Jahr wieder mit dabei. Wir freuen uns auf neue Angebote, wie beispielsweise selbstgenähte Babybekleidung von Barbara Gehrmann.“

Wer sich noch mit einem Stand beteiligen möchte, kann sich im Rathaus an Andrea Janeck, Tel. 02174-670-369 wenden, oder eine E-Mail schicken an:

ordnung@burscheid.de



Die Burscheiderinnen und Burscheider, aber auch die Gäste aus der Region, dürfen sich nach Feierabend in ungezwungener Atmosphäre im Bereich des Burscheider Marktplatzes treffen: Das ist das Konzept. „Wir hoffen, dass das Wetter mitspielt und wir an die sehr gute Resonanz auf die Burscheider Ausgabe des Bergischen Feierabendmarktes im letzten Jahr anknüpfen können“, unterstreicht Bürgermeister Dirk Runge.

Die Veranstaltungs-Hardware wie Bierzelt-Garnituren und Pavillons) wurde übrigens zu 80 Prozent durch das Regionalbudget von Leader Bergisches Wasserland gefördert. Der Rheinisch-Bergische Kreis und der Oberbergische Kreis finanzieren den Eigenanteil.

Alle vier Wochen kommt der Feierabendmarkt in jede der beteiligten Städte. Die weiteren Termine für den Feierabendmarkt in Burscheid sind Donnerstag, 17. August, 17 bis 21 Uhr – dann mit Fahrradversteigerung – sowie Donnerstag, 14. September, ebenfalls von 17 bis 21 Uhr.