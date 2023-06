Feierabendmarkt am Donnerstag: Von Babykleidung bis Fahrrad-Versteigerung

Es ist wieder soweit. Der Feierabendmarkt kommt zum ersten Mal in diesem Jahr nach Burscheid. Von 17 bis 21 Uhr ist Einkaufen, Bummeln und Verweilen wieder zwischen im Bereich Hauptstraße, Am Markt und der Kirchenkurve möglich.

Von Susanne Koch

Burscheid. Am kommenden Donnerstag, 22. Juni, kommt der Bergische Feierabendmarkt zum ersten Mal in diesem Jahr nach Burscheid. Von 17 bis 21 Uhr ist Einkaufen, Bummeln und Verweilen wieder zwischen im Bereich Hauptstraße, Am Markt und der Kirchenkurve möglich. Bei der dritten Auflage sind diesmal neue Stände und Angebote dabei.

So war der Feierabendmarkt 2022 in Burscheid

Der Idee des Bergischen Feierabendmarktes liegt die Netzwerkarbeit der beteiligten Städte Burscheid, Wermelskirchen, Hückeswagen und Wipperfürth zugrunde. Es soll ein Markt von und für die Region sein – verbunden sind die Städte nicht nur durch die Fahrradtrasse. Eingeladen sind nicht nur Besucherinnen und Besucher aus den anderen Städten, Gleiches gilt für Beschicker.

Statt Obst oder Gemüse wird es in der kommenden Woche herzhafte Leckereien in Burscheid geben: Knödelkreationen, portugiesische Spezialitäten aber auch Klassiker wie Backfisch, Currywurst und Burger. Der Hausbetreuungsdienst des Ökumenischen Hospizes bietet dazu selbst gemachtes Fingerfood an. Neben Getränken am Stand des Fördervereins der Bergischen Panther-Jugend werden auch verschiedene Weine von Sapori di Casa angeboten.

Zum Bummeln lockt eine kleine Auswahl an Schmuck, Bedarf zur Schmuckfertigung, Babykleidung, Taschen, Reinigungsartikeln für den Haushalt und vegane Naturkosmetik.

Informationen und Neuigkeiten gibt es an den Ständen der Stadtbücherei und der Wirtschafts- und Werbegemeinschaft Wir für Burscheid. Für musikalische Unterhaltung sorgt DJ of 69 mit sommerlicher Chillout-Musik und bekannten Pop-Klassikern der 80er und 90 Jahre.

Wer mitbieten möchte, muss sich registrieren

Ein weiterer Höhepunkt zum ersten Termin des Bergischen Feierabendmarktes in Burscheid ist die Versteigerung von Fundfahrrädern. Dabei kommen Fahrräder unter den Hammer, die vor mehr als sechs Monaten ins Fundbüro kamen – und deren Besitzer sind nicht bis zum 21. Juni gemeldet werden haben.

Wer mitbieten möchte, muss sich vorher registrieren und erhält eine Bieternummer. Diese gibt beim Feierabendmarkt in der Kirchenkurve. Vorab können sich Interessierte auch beim Ordnungsamt persönlich im Rathaus melden – oder auch per E-Mail (ordnung@burscheid.de). Wichtig: Ein Gewährleistungs- oder Garantieanspruch existiert nicht.

In Zusammenarbeit mit dem Team Bergischer Feierabendmarkt ermöglicht das Burscheider Ordnungsamt auch in diesem Jahr die Umsetzung. Peter Bay, stellvertretender Leiter des Ordnungsamtes: „Viele Marktbeschicker sind auch in diesem Jahr wieder mit dabei. Es gibt aber auch neue Angebote, wie zum Beispiel selbstgenähte Babybekleidung von Barbara Gehrmann oder vegane Naturkosmetik, verkauft von Melanie Geppert“. Wer sich noch mit einem Stand beteiligen möchte, kann sich an Peter Bay vom Ordnungsamt wenden unter Tel. 02174-670-350 oder auch per E-Mail.

„Wir hoffen, das Wetter spielt mit und wir können an die sehr gute Resonanz auf die Burscheider Ausgabe des Bergischen Feierabendmarktes im letzten Jahr anknüpfen“, freut sich auch Bürgermeister Dirk Runge auf den Start in die Saison. Die Burscheiderinnen und Burscheider, aber auch die Gäste aus der Region würden sich schon darauf freuen, sich nach Feierabend in ungezwungener Atmosphäre im Bereich des Marktplatzes in Burscheid zu treffen.

Förderung durch Leader Bergisches Wasserland

Möglich wird der Bergische Feierabendmarkt in den vier Städten Burscheid, Wermelskirchen, Hückeswagen und Wipperfürth auch in diesem Jahr wieder durch Leader Bergisches Wasserland. So hat das Regionalbudget 80 Prozent der Kosten für das Veranstaltungsequipment übernommen. Dazu zählen etwa Bierzelt-Garnituren und die Pavillons. Der Rheinisch-Bergische Kreis und der Oberbergische Kreis finanzieren den Eigenanteil von Leader Bergisches Wasserland.

Für den Feierabendmarkt in Burscheid stehen auch schon die drei weiteren Termine für dieses Jahr fest: Donnerstag, 20. Juli, Donnerstag, 17. August und Donnerstag, 14. September, jeweils 17 bis 21 Uhr rund um die Hauptstraße und die Kirchenkurve.