Von 17 bis 21 Uhr gibt es viel Zeit zum Bummeln, Verweilen, Einkaufen oder Töttern.

Burscheid. Am kommenden Donnerstag startet der Feierabendmarkt in Burscheid. Er lädt von 17 bis 21 Uhr zum Bummeln, Verweilen, Einkaufen, Töttern und Gucken ein. Für musikalische Unterhaltung sorgt „DJ of 69“ mit sommerlicher Chillout-Musik und bekannten Pop-Klassikern der 80er und 90 Jahre.

Ein Höhepunkt wird die Versteigerung von Fundfahrrädern sein. Dabei kommen Fahrräder unter den Hammer, die vor mehr als sechs Monaten ins Fundbüro kamen – und deren Besitzer sich nicht bis zum 21. Juni gemeldet haben. Wer mitbieten möchte, muss sich vorher registrieren und erhält eine Bieternummer. Diese gibt es beim Feierabendmarkt in der Kirchenkurve. Interessierte können sich auch vorab beim Ordnungsamt persönlich im Rathaus melden – oder per E-Mail an ordnung@burscheid.de. Wichtig: Ein Gewährleistungs- oder Garantieanspruch existiert nicht.

„Wir hoffen, das Wetter spielt mit und wir können an die sehr gute Resonanz auf die Burscheider Ausgabe des Feierabendmarktes im letzten Jahr anknüpfen“, sagt Bürgermeister Dirk Runge. kc