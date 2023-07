Weniger Händler, aber viel besseres Wetter

Angenehme Temperaturen und ein Feierabendmarkt, der diesmal nicht ins Wasser fällt. So war die Stimmung am Donnerstagabend.

Von Sabine Naber

Burscheid. Nachdem im Juni der Feierabendmarkt im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser gefallen war, klappte es im zweiten Anlauf am Donnerstagabend wettermäßig hervorragend. Sonnenschein, angenehme Temperaturen – da konnten die Besucherinnen und Besucher entspannt an den Ständen entlang der unteren Hauptstraße bis hin zur Kirchenkurve bummeln oder sich an den drei Ständen neben dem Marktplatz, der nicht abgesperrt war, kulinarisch verwöhnen lassen.

Allerdings waren weniger Händler und Gastronomen als im vergangenen Jahr nach Burscheid gekommen. „Drei haben uns versetzt, darunter auch der Weinhändler“, sagte Organisatorin Andrea Janeck. Und auch das angestrebte Ziel, klassische Wochenmarktprodukte mit einem gastronomischen Angebot zu koppeln, gelang nicht. „Marktbeschicker, die frisches Gemüse und Obst verkaufen, die kriegen wir – zumindest bis jetzt – nicht hierher“, bedauert Janeck, die auch zwischen den Ständen die eine oder andere Bierzeltgarnitur aufgestellt hatte, damit sich die Gäste zwischendurch mal ausruhen können. Das zweite Ziel, Freunden, Nachbarn und Kollegen den Feierabend durch einen solchen Abendmarkt zu verschönern, ihnen Gelegenheit zum gemütlichen Treff zu bieten, wurde allerdings problemlos erreicht. Dafür sorgte nicht zuletzt auch DJ Robert, der eigentlich im Rathaus arbeitet, beim Feierabendmarkt aber für abwechslungsreiche Musikuntermalung zuständig war.

Leckere Puddingtörtchen aus Portugal kommen gut an

Spezialitäten vom Wild, beispielsweise Hirschburger oder auch Wildleberkäse, waren im Angebot. Viel zu tun hatte auch Sandra Pinheiro Biodanidis. Sie bot an ihrem Stand Spezialitäten aus Portugal an, wozu auch die leckeren Puddingtörtchen „Pasteis de Nata“ und der Vino Verde gehören. „Wir kommen aus dem Bonner Raum, waren schon im vergangenen Jahr hier. Und beim Fest ,Internationales Burscheid’ machen wir auch mit“, erzählt die Chefin. Die Leute würden ihr Angebot inzwischen kennen und so zu Stammkunden werden. Man stünde ebenfalls auf den Feierabendmärkten in Hückeswagen und Wermelskirchen.

Über zu wenig Arbeit konnte sich auch der Getränkestand, der allerlei Erfrischendes anbot, nicht beklagen. „Wir sind zum ersten Mal dabei und haben heute schon einige Burscheid-Artikel wie Postkarten oder Schlüsselanhänger verkaufen können“, erzählten Daniela Zyball und Andrea Lunau von der Wirtschafts- und Werbegemeinschaft für Burscheid. Im schönen, neuen Zelt wolle man sich der Öffentlichkeit präsentieren und Ideen vorstellen. Dazu kamen Stände, an denen Lego, Schmuck, Tücher, Naturkosmetik und allerhand Nützliches wie Putztücher und Putzmittel für den Haushalt anboten.

Die nächste Station des Feierabendmarktes ist in Wermelskirchen

Unbedingt ein Hingucker war die wunderschöne, handgefertigte Babykleidung von Barbara Gehrmann. Gleich daneben hatte der Burscheider Hospizverein seinen Stand aufgebaut, bot neben Informationen auch Pizza-Taler, Bücher und Trödel an. Das Evangelische Altenzentrum Luchtenberg-Richartz-Haus stellte sich vor und informierte Interessierte.

Zum nächsten Feierabendmarkt lädt Wermelskirchen für den 27. Juli ab 17 Uhr ein. Es folgen Hückeswagen am 3. August und Wipperfürth am 10. August, bevor der Feierabendmarkt – dieses Mal sogar mit Fahrradversteigerung – am 17. August wieder in Burscheid Station machen wird.