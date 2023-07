Imposante Greifvögel steigen in die Lüfte

Groß und Klein erleben bei den Flugvorführungen der Falknerei Bergisch Land Adler, Geier und Eulen

Von Rosa Röhder

Bergisches Land. Vor dem Tor der Falknerei wartet bereits eine Gruppe von Erwachsenen und Kindern. Sie sind gekommen, um an diesem Nachmittag bei einer Flugshow Greifvögel hautnah zu erleben. Täglich außer an Montagen finden die Vorführungen immer um 15 Uhr statt, an Sonn- und Feiertagen auch um 11 Uhr. Nach Betreten des Geländes an der Grüne in Remscheid führt zunächst ein kleiner Weg an ersten Gehegen mit verschiedenen Vogelarten vorbei. Kleine Schilder geben Informationen zu Lebensraum, Aussehen und Verhalten der Vögel sowie zum Brutverhalten und der Nahrung. In den Gehegen sind meist ein bis zwei Tiere untergebracht.

Der Weg führt weiter – vorbei an einem kleinen Kiosk sowie Vögeln und Eulen, die bereits auf ihren Auftritt warten – zu einer kleinen Lichtung. Dort sind mehrere Holzbänke aufgereiht, auf denen die Besucher der Flugvorführung Platz nehmen können.

„Sascha“, eine Schleiereule mit einem Gewicht von gerade einmal 280 Gramm, eröffnet die Show. Jeweils ein Mitarbeiter der Falknerei stellt sich vor und hinter das Publikum. Mit Futter und Rufen gelockt, fliegt die Eule knapp über die Köpfe des Publikums hinweg. Während „Sascha“ ihre Flugkünste präsentiert, gibt es für die Besucher Informationen zur Vogelart, ihren Besonderheiten und Merkmalen. Immer wieder werden an die Beobachter Fragen gestellt, die interaktiv beantwortet werden. Und natürlich wollen auch die Besucher einiges von den Vogel-Experten wissen.

Die Schleiereule bekommt viel Applaus zum Abschied

Mit Applaus wird die Schleiereule verabschiedet – für „Sascha“ das Signal, dass sie Feierabend hat. Und schon kommt ein neuer Vogel herbeigeflogen. Sieben verschiedene Vogelarten werden während der Flugshow präsentiert und vorgestellt. Besonders imposant gibt sich „Baby“, wenn der Weißkopfseeadler bei seinem Anflug die Flügel schwingt.

Wegen der hohen Temperaturen ist aber nicht jeder Vogel mit der gleichen Motivation dabei. Uhu „Mäxchen“ bleibt lieber entspannt auf einem der Baumstämme sitzen und lässt sich auch von den mitgebrachten Mäusen nicht zum Flug verleiten. Nach einigen erfolglosen Versuchen bekommt aber auch „Mäxchen“ seinen Applaus und darf wieder zurück in sein Gehege.

Neben Flugshow und Eulenfütterung bietet die Falknerei Bergisch Land unter anderem auch Wanderungen mit Greifvögeln und Eulen oder Teambuildingausflüge für Betriebe an. Bis Oktober findet zudem jeden Samstag der Falkner-Tag statt, bei dem Besucher auch selbst einmal die Aufgaben der Mitarbeiter übernehmen können. „Natürlich nur mit den nettesten Vögeln“, scherzt Carola Schossow, Inhaberin der Falknerei Bergisch Land. Und auch Kindergeburtstage oder Hochzeiten können in der Falknerei nach Terminabsprache gefeiert werden. „Wer Interesse an den Tieren hat und mehr über die verschiedenen Arten lernen möchte, ist in unserer Falknerei genau richtig“, sagt sie. Oft kommen zudem Schulklassen zu Besuch, die sich im Unterricht erstes Wissen über die Tiere angeeignet haben und die Vögel mal aus der Nähe sehen wollen.

Star „Grobi“ ist durch seinen weiten Ausflug bekanntgeworden

Ein ganz besonderer Star der Falknerei ist „Grobi“. Der Riesenseeadler ist durch seinen Ausflug bis nach Ungarn bekanntgeworden. Grund für seine Flucht vor zwei Jahren war ein Krähenangriff, wodurch sich der generell eher ängstliche Vogel vor Schreck davon gemacht hat. Erst nach etwa drei Wochen und rund 1000 Kilometern endete seine Reise im Nationalpark Örség. Dass einer der Vögel wegfliegt, sei aber eine Seltenheit, sagt Schossow, da es sich bei den Vögeln um sehr territoriale Tiere handle.

Da die Tiere während der Vorführung frei fliegen können, sei es besonders wichtig, für das Wohl der Tiere zu sorgen und ihnen ein sicheres Zuhause zu bieten. „Zudem hat jeder Vogel seinen eigenen Lieblingsbetreuer“, verrät Carola Schossow.

Hintergrund

Vorführungen: Dienstag bis Samstag 15 Uhr, Sonn- und Feiertage 11 Uhr und 15 Uhr (Einlass jeweils 30 Minuten vorher).

Preise: Erwachsene zahlen 8 Euro, Kinder 5 Euro.

Adresse Falknerei Bergisch Land, Grüne 1, 42855 Remscheid

falknerei-bergischland.de