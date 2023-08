Fahrradversteigerung wird zum Publikumsmagneten

Der Feierabendmarkt hatte diesmal eine besondere Attraktion zu bieten: Eine Fahrradversteigerung. Und die kam wirklich gut an.

Von Peter Klohs

Burscheid. In schöner Regelmäßigkeit zieht der Bergische Feierabendmarkt durch die Städte Wermelskirchen, Hückeswagen, Wipperfürth und Burscheid. Einmal pro Monat findet der beliebte Markt in den genannten Städten statt. In Burscheid, dem gefühlt kleinsten dieser Feierabendmärkte, war es am Donnerstagabend wieder der Fall.

Den ganzen Tag zeigte sich der Himmel bedeckt, aber pünktlich zum offiziellen Beginn des Marktes um 17 Uhr verzogen sich die Wolken und die Sonne schien auf den Burscheider Marktplatz und den angrenzenden Kirchplatz. Schon von weitem begrüßte eine rund drei Meter große „Winkefrau“ von Sahra’s Crêperie die Besucher, direkt gegenüber hatte ein Stand mit Lego-Spielzeug seinen Platz. Kulinarische Angebote wie halbe Hähnchen, Grillfleisch sowie Bier und Wein waren allgegenwärtig.

Auch interessant: WfB setzt auf Kontinuität und Innovation

Viele Fahrräder waren Fundstücke, die nicht abgeholt wurden

Mittelpunkt des Feierabendmarktes war jedoch die Fahrradversteigerung, die sich als ausgesprochener Publikumsmagnet entpuppte. Das Ordnungsamt hatte 19 Fahrräder und als Höhepunkt ein Motorrad aus ihrem Fundus zur Verfügung gestellt und auf dem Platz neben der Kirche aufgestellt. Die Fahrräder waren größtenteils gefunden worden. Niemand hatte in den vergangenen Monaten Anspruch auf sie erhoben, so dass einer Versteigerung nichts im Wege stand.

Die stellvertretende Leiterin des Burscheider Ordnungsamtes, Jenny Zyball, hatte es übernommen, die Fahrzeuge den interessierten Bietenden, die sich zuvor registriert hatten, nahezubringen. „Ich bin seit vorgestern im Amt“, sagte die junge Frau, die die Nachfolgerin von Peter Bay ist, „und dann direkt so etwas.“ Sie erledigte ihre Aufgabe jedoch tadellos und mit viel Humor.

Motorrad wurde für 85 Euro versteigert

Schnell zeigte sich, dass der Besucherstrom durch diese Versteigerung deutlich größer wurde. Viele Menschen zeigten Interesse und belegten mit Getränken und Speisen die aufgestellten Sitzgelegenheiten. Zumeist jedoch nur, um die Veranstaltung zu beobachten. Die Interessierten tummelten sich unterdessen direkt vor der Bühne und warteten darauf, dass das Fahrrad ihres Interesses an die Reihe der Vorstellung kam.

Es gab, wenn auch auf relativ bescheidenem Niveau, durchaus Bietergefechte zu bestaunen. So ging ein Kinderfahrrad nach zähem Ringen für 31 Euro weg, ein weißes Rennrad mit einem Startgebot von 15 Euro gar für 66 Euro. Nur einige wenige Fahrräder konnten keine Interessierten für sich begeistern und wandern wieder in den Keller des Ordnungsamtes. Das Motorrad, eine Honda Rebel, wurde für 85 Euro versteigert.

Der Feierabendmarkt soll es den Menschen möglich machen, in den Abendstunden gemütlich beisammen zu sein und so auch den einen oder anderen Einkauf zu erledigen. Dass dies besonders mit der Fahrradversteigerung gelungen war, könnte vielleicht den anderen beteiligten Städten einen Denkanstoß liefern, ob ein solches Format auch deren Feierabendmarkt aufwerten könnte. Besucherin Alice Jeckel war total begeistert. „Das ist eine tolle Aktion“, sagte sie und lobte Jenny Zyball. „Die junge Dame hat das super moderiert.“ Der durch diese Aktion eingenommene Betrag kommt der Stadtkasse zugute.