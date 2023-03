Fahren unter Alkoholeinfluss: 29-Jähriger wird Führerschein entzogen

Allgemeine Verkehrskontrolle

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde ein alkoholisierter Fahrer aus dem Verkehr gezgogen.

Ein Wuppertaler geriet in Burscheid in eine Verkehrskontrolle.

Burscheid. Am Freitagabend wurde gegen 23 Uhr im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Kaltenherberg in Burscheid starker Alkoholgeruch bei einem Pkw-Fahrer festgestellt.

Augenscheinlich auf Grund der Alkoholisierung war ein Atemalkoholtest mit dem 29-jährigen Wuppertaler nicht möglich. Zur weiteren Bestimmung eines gerichtsverwertbaren Alkoholwerts wurde ihm auf der Polizeiwache Burscheid eine Blutprobe entnommen.

Da der Verdacht einer Verkehrsstraftat besteht, wurde dem Fahrer darüber hinaus bis auf Weiteres der Führerschein entzogen, die Weiterfahrt untersagt und eine Strafanzeige gefertigt.