Expertinnen: „Hochbegabung ist nicht gleich Hochsensibilität“

Heike Salkic und Tanja Nepute laden Hochbegabte und Hochsensible zu Treffen für kommenden Samstag ein.

Von Susanne Koch

Am morgigen Samstag, 13. Mai, findet im Tri-Café, Bürgermeister-Schmidt-Straße, das nächste Treffen für Hochsensible und Hochbegabte von 15 bis 17 Uhr statt. Initiatorinnen sind Heike Salkic und Tanja Nepute, die das Treffen initiiert haben.

Wie ist das erste Treffen angelaufen?

Das erste Treffen wurde von fünf Mitmenschen besucht und war ein Erfolg. Alle Anwesenden meldeten zurück, dass sie froh sind, nun damit die Möglichkeit zu haben, Gleichgesinnte regelmäßig zu treffen und sich mit ihnen auszutauschen. Bereits beim zweiten Treffen waren zehn da.

Was waren die Gesprächsthemen ?

Die Themen beziehen sich auf das Leben insgesamt, den Alltag mit HS /HSP und auf den offenen Austausch über die gemachten Erfahrungen, den bis dato gegangenen Weg.

Planen Sie ein festes Thema für das nächste Treffen?

Nein, wir planen bei diesem Offenen Treff keine Themen, da wir nicht wissen, wer und wie viele kommen. Themen werden in der für Freitags geplanten geschlossenen Gruppe vorbereitet und geplant.

Können Sie noch einmal so kurz wie möglich den Unterschied zwischen hochsensibel und hochbegabt darstellen?

Ganz grob vereinfacht kann man sagen: Hochbegabung bedeutet schnelles, komplexes Denken und Hochsensibilität bedeutet tiefes und intensives Fühlen.

Sind hochsensible Menschen immer auch hochbegabt? Oder gibt es auch Hochsensibilität unabhängig von Hochbegabung?

Nein. Wenn wir die in Deutschland gültige Definition für Hochbegabung zu Grunde legen, nicht. Hochbegabt sind etwa zwei Prozent der Bevölkerung, und als Hochsensibel gelten rund 20 Prozent der Bevölkerung. Beide Phänomene werden in der Wissenschaft aktuell als unabhängig von einander betrachtet. So werden sie im Gehirn auch unterschiedlich verortet. Ganz grob vereinfacht kann man sagen: Die Hochsensibilität liegt im limbischen System und die Hochbegabung in der Großhirnrinde.