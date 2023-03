Experten berichten aus der eigenen Erfahrung heraus

Burscheid. Im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus laden verschiedene Institutionen und Vereine aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis am Dienstag, 21. März, zu einer Podiumsdiskussion über das Thema Mehrfachdiskriminierung ein. In der Volkshochschule Bergisch Gladbach an der Buchmühle werden Aspekte dieser Thematik aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Dabei geht es darum, aufzuzeigen, wie Mehrfachdiskriminierung wirkt, welche Dimensionen Mehrfachdiskriminierung hat und was das für die Gesellschaft bedeutet.