Ärger über beschmierte Stromkästen und achtlos weggeworfenen Müll

Initiativkreis Hilgen kümmert sich um den Raiffeisenplatz. Waltraud Küpper: „Es herrscht eine Ex-und-Hopp-Mentalität“.

Von Nadja Lehmann

Burscheid. Waltraud Küpper wirft einen prüfenden Blick auf die kleine Sitzanlage mit Tisch auf dem Raiffeisenplatz. Lange zu suchen braucht die Vorsitzende des Initiativkreises Hilgen nicht. Auf dem Pflaster und in seinen Ritzen liegen Zigarettenstummel. Der 2. Vorsitzende Norbert Hammerschmidt bückt sich und hebt ein paar Überreste auf. Dabei steht der gerade aufgestellte, improvisierte Aschenbecher – ein großer Eimer mit Sand – direkt neben dem Tisch.

„Es ist so traurig“, findet Waltraud Küpper. „Immer wieder räumen wir hier auf und weg.“ Auch auf den Bänken hat sie etwas gefunden, was dort nicht hingehört. Und an den Bänken hängt ihr Herz, grün sind sie und eine Sonderanfertigung. „Hilgen kriegt grüne Bänke“: Das sei ihr Wunsch gewesen, erinnert sich Küpper lächelnd. Und wurde unterstützt von denen, denen Hilgen ebenfalls wichtig ist: Eine Bank hat beispielsweise Bodo Jakob, der Vorsitzende des Stadtsportverbands, gespendet. Der danebenstehende kleine Obstbaum ist Erika Gewehr, der Vorsitzenden des Jugendhilfeausschusses, zu verdanken.

Es ist eigentlich eine kleine Oase im verkehrsumtosten Hilgen

Eigentlich ist es also eine kleine Oase mitten im verkehrsumtosten Hilgen, 2018 mit dem neu gestalteten Raiffeisenplatz entstanden. Auch auf Nachhaltigkeit hat der Initiativkreis Wert gelegt, davon zeugt die Blühfläche, die im Moment zwar mit Heu abgedeckt ist, aber schon mit Mohn- und Kornblumen aufgewartet hatte. Ein Projekt, das die Hilgener gemeinsam mit der Bergischen Agentur für Kulturlandschaft (BAK) gGmbH umsetzten und das durch das EU-Förderprogramm Leader finanziert wurde. Im vergangenen Jahr gab es dafür eine Auszeichnung.

„Es wird sehr gut angenommen“, sagt Waltraud Küpper über das kleine Areal an der Trasse. ,Sie freue sich, wenn sich dort die Jugend treffen würde und bei einer Pizza zusammensäße: „Aber ich möchte dann immer sagen: Den Müll nehmt ihr bitte wieder mit.“

Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, sollte man meinen. „Nein“, bedauert Norbert Hammerschmidt. „Da herrscht eher ex und hopp und das Denken: Das ist doch nicht meins.“ Ziemlich unvorstellbar für die Generation von Waltraud Küpper. „Ich musste samstags den Weg und den Hof kehren. Vorher durfte ich nicht weg“, erinnert sie sich an einstige Hilgener Kindertage. Ein Credo, das sie auch auf dem Raiffeisenplatz befolgt. „Wir räumen drei- bis viermal im Jahr richtig auf.“ Und das werde von Passanten, Radfahrern, Skatern, Nachbarn auch mit Wohlwollen und Respekt zur Kenntnis genommen.

+ Verschmiert wie der Stromkasten: Auch diese Bank auf dem Weg von Kotten nach Ösinghausen wurde bemalt. © Initiativkreis Hilgen

Stromkasten wurde kurz nach der Aufstellung beschmiert

Anfang 2022 bekam der Raiffeisenplatz seinen Stromanschluss. Beste Voraussetzung für gelungene Feste. Küpper und Hammerschmidt weisen auf den grauen Kasten am Rand des Parkplatzes: „Es dauerte keine drei Wochen, da war er bemalt. Leider nicht mal schön.“

Der Ex-und-Hopp-Mentalität den Kampf ansagen: Das würden sie schon gern, die Aktiven des Initiativkreises. „Wenn man so achtlos mit der Umwelt umgeht, schädigt man sich doch letzten Endes selbst“, sagt Küpper. „Das scheint vielen gar nicht bewusst zu sein.“

Und das würde sie gern ändern und tut es an vielerlei Stellen auch schon: „Wir sind da auch als Verein gefordert“, findet sie. Und als sprichwörtlicher bunter Hund, den in Hilgen jeder kennt: Steht man gemeinsam mit Küpper und Hammerschmidt am Raiffeisenplatz, grüßen Spaziergänger, bleiben Hundebesitzer stehen, winken Autofahrer. Ein Pfund, mit dem beide wuchern: „Wenn wir gezielt auf jemand zugehen, ist es besser, als wenn es als Anweisung von oben kommt.“

