Erstklässler können sich auf Tornister freuen

Schulranzenaktion für bedürftige Familien: Jürgen Zimmer hilft mit einer Spende.

Von Nadja Lehmann

Burscheid. Jürgen Zimmer zögerte nicht lange, als er hörte, dass die diesjährige Schulranzenaktion zu scheitern drohte. Denn im vergangenen Jahr waren rund 50 Tornister über den Tresen gegangen, und damit mehr als doppelt so viel wie sonst. „Damals kamen Flüchtlinge aus der Ukraine zu uns, die nichts hatten“, erinnert sich Organisator Christian Riehl von der Katholischen Jugendagentur. Sprich: Der Fundus war leer.

Da kam Jürgen Zimmer ins Spiel. „Man muss etwas für den Nachwuchs tun“, sagt der Unternehmer, der in Burscheid eine Firma für Heizung/Sanitär hat. Und deshalb will Zimmer mit seiner Unterstützung gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: zum einen bedürftigen Familien helfen, zum anderen sich bei der jungen Generation bekannter machen. „Denn uns fehlt der Nachwuchs“, sagt Zimmer über sein Handwerk. Dabei seien die Chancen auf eine erfolgreiche berufliche Laufbahn groß: „Da stehen alle Wege offen, und man kann gutes Geld verdienen.“

Und ein Männerberuf sei es schon längst nicht mehr: „Im Gegenteil. Die Mädels sind oft besser. Schleppen muss bei uns niemand mehr etwas. Freude an Technik, an Mathematik und Physik – das ist wichtig.“

Was also könnte besser sein, als den Kontakt so früh wie möglich zu den Schülern zu knüpfen? Eben. Dafür hat Jürgen Zimmer gerne 2000 Euro aus dem Portemonnaie geholt, Ehefrau Dagmar 1000 Euro.

Seit fünf Jahren ist Lederwaren Seifarth dabei

Auch für Ina und Diethelm Seifarth sowie Tochter Lydia Golla war klar, dass sie wieder mit dabei sind. Seit fünf Jahren wirken sie bei der Schulranzenaktion mit und haben 18 Tornister quasi zum Einkaufspreis zur Verfügung gestellt. Seit 1948 gibt es ihr Lederwarengeschäft am Burscheider Marktplatz. Am Donnerstagmorgen stehen die Ranzen aufgereiht vor dem Geschäft, auf dem Parkplatz davor steht der Transporter, in den Christian Riehl und seine Kollegin Simona Sieglar alle Ranzen einladen. Verteilt werden sie von der kommenden Woche an.

Riehl und Sieglar arbeiten beide in den Jugendbüros der Katholischen Jugendagentur: Riehl in Burscheid, Sieglar in Wermelskirchen. „Dort gab es die Aktion schon früher. Ich war immer ein bisschen neidisch und habe mich immer gefragt: Warum haben wir so etwas nicht?“, erzählt Riehl.

Bei Dagmar Zimmer stieß er damit sofort auf offene Ohren: In Burscheid ist sie als aktive Ehrenamtlerin bekannt, die sich mit der Flüchtlingshilfe und der Tafel derer annimmt, die nicht viel haben. „Die ersten Ranzen haben wir noch im Internet bestellt“, sagt Christian Riehl. Das aber ist Geschichte, seitdem Seifarths mitmachen, und das gefällt Riehl auch viel besser: „Regional und vor der Haustür, was will man mehr.“ Seitdem haben sich immer wieder unterschiedliche Unterstützer gefunden, die den i-Dötzen den Einstieg in die Schullaufbahn erleichtern. Die Tornister werden sehnsüchtig erwartet. „Viele Familien haben mich schon angesprochen“, sagt Christian Riehl, der die Ranzen in seinem Büro verteilen wird: „Das ist wunderbar, wenn die Kinder mit strahlenden Augen rausgehen.“

Ina und Diethelm Seifarth sowie Lydia Golla haben 18 Ranzen der Marke Ergobay ausgesucht – in kräftigen Farben, mitsamt anzuheftender Seitentasche. „Das ist die Number One bei den Kindern“, weiß Ina Seifarth. Und freut sich ebenso wie Jürgen Zimmer, dass sie helfen konnte.