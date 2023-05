Ensemble will federleicht ins All abheben

Orchesterverein Hilgen spielt am Samstag Werke von Holst und Wagner.

Von Nadja Lehmann

Burscheid. Sieben Pauken, zwei Harfen, Klavier, Celesta, Röhrenglocken und weitere musikalische Schwergewichte: Vor dem nächsten Konzert des Orchestervereins Hilgen (OVH) bedarf es eines 7,5-Tonners, um die Instrumente zu transportieren. Dabei wollen die rund 70 Musikerinnen und Musiker doch federleicht abheben, um gemeinsam mit dem Publikum die unendlichen Weiten des Weltalls zu erobern. Schließlich steht beim nächsten OVH-Konzert unter anderem die Suite „Die Planeten“ von Gustav Holst auf dem Programm, ein Musterbeispiel spätromantischer Programmmusik. Wer dem britischen Komponisten Richtung Jupiter, Mars, Venus folgen möchte, sollte folgenden Termin notieren: Samstag, 20. Mai, 19 Uhr – im Bürgerhaus Bergischer Löwe in Bergisch Löwe.

Unter Leitung von Timor Oliver Chadik führt das mehrfach preisgekrönte sinfonische Blasorchester aus Burscheid neben dem Werk Holsts die „Music of the Spheres“ von Philip Sparke und Richard Wagners beeindruckenden „Einzug der Götter in Walhall“ auf. Was erwartet das musikalisch interessierte Publikum?

Gustav Holst (1874-1934) war einer der ersten großen britischen Komponisten, die Originalwerke für sinfonisches Blasorchester verfassten. Sein wohl bekanntestes Werk, die monumentale Suite „The Planets“, beschreibt sieben Planeten unseres Sonnensystems: Mars, Venus, Merkur, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun. Der Pluto war zum Zeitpunkt der Entstehung noch nicht entdeckt; das geschah erst 1930: Er wurde als neunter Planet eingestuft. 2006 wurde ihm dann aber der Planetenstatus wieder aberkannt. Die Musik spannt einen dicht erzählten Bogen vom Kriegsgott Mars mit monumentalem Orchester-Sound über die Frieden und Schönheit verkörpernde Venus bis zu den sphärischen Klängen von Neptun. Mit dem „Mystischen“ verlassen die Zuhörerinnen und Zuhörer die Grenzen des bekannten Universums. „Dieses brillant instrumentierte Meisterwerk der Programmmusik war Inspiration für zahlreiche Filmmusiken – und liefert auch heute noch die Grundlage für großartiges Kopfkino im Konzertsaal“, kommentiert der Orchesterverein Hilgen.

Der Komponist Philip Sparke (geboren 1951) legte in die „Music of the Spheres“ all seine Faszination für das Universum und dessen Ursprünge hinein. Der Titel greift die aus der griechischen Antike stammende, auf Pythagoras zurückgehende Idee der „Sphärenmusik“ auf: Der Kosmos ist eine mathematisch geordnete Gesamtheit, deren Gesetzmäßigkeiten sich in der Musik fortsetzen. Durch die Bewegung der Himmelskörper entstehen sechs Töne, die einen harmonischen, für Menschen aber nicht hörbaren Zusammenklang ergeben.

Diese sechs Töne nahm Sparke als Basis für seine Komposition. Sie beginnt jedoch eher ungeordnet, mitten im Chaos, nämlich mit der Erschaffung von Raum und Zeit durch den Urknall. Es folgt ein Feuerwerk an Asteroiden, Supernovas und Sternschnuppen einschließlich der Erschaffung der Erde. OVH-Fazit: „Sinfonische Blasmusik macht es möglich: 13 Milliarden Jahre energiegeladenes Universum in rund 18 Minuten Musik!“

Konzert endet mit Richard Wagner

Das Konzert endet, ebenso wie die Oper „Das Rheingold“, der Vorabend zu Richard Wagners (1813–1883) „Der Ring der Nibelungen“, mit der Szene „Einzug der Götter in Walhall“. Der musikalische Leiter des Burscheider Ensembles, Timor Oliver Chadik, hat sie für sinfonisches Blasorchester arrangiert.

Für den OVH ist Wagner vertrautes Terrain. „Wir haben über all die Jahre und Jahrzehnte hinweg immer wieder Arrangements von Werken Richard Wagners einstudiert. Unter anderem konnten wir damit den ersten Preis bei einem internationalen Blasorchester-Wettbewerb in der Philharmonie Luxemburg erringen“, sagt Martin Mudlaff, 1. Vorsitzender des Orchestervereins. „Nun freuen wir uns sehr, dass Timor Chadik uns mit seiner Bearbeitung des Rheingold-Finales ein weiteres Stück dieser musikalischen Weltliteratur erschließt – ein pompöser Klangrausch und würdiger Abschluss für ein ,himmlisches' Konzert!“

Hintergrund

Der Orchesterverein Hilgen tritt am Samstag, 20. Mai, 19 Uhr, im Bergischen Löwen, Konrad-Adenauer-Platz, in Bergisch Gladbach auf. Karten für das Konzert kosten 22 Euro, ermäßigt 15 Euro. Im Vorverkauf gibt es Karten in der Buchhandlung Ute Hentschel, Hauptstraße 26, sowie in Hilgen bei der Bäckerei Kretzer, Kölner Straße 50.

Man kann sich auch direkt beim OVH per E-Mail Karten reservieren lassen: info@ovhilgen.de