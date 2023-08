Ensemble probt akribisch für den Auftritt

Serenadenkonzert mit dem Orchesterverein Hilgen am Samstag.

Burscheid. Mittagsstunde. Es ist still. Doch aus der Johannes-Löh-Gesamtschule dringen unverkennbare Töne. Rhythmisch. Dynamisch. Der Orchesterverein Hilgen (OVH) probt. Denn am kommenden Samstag will das Ensemble sein Publikum einmal mehr mit seinem Serenadenkonzert begeistern. „Das ist eher die leichte Muse“, sagt der Vorstandsvorsitzende Martin Mudlaff, meint das aber keineswegs abwertend. Im Gegenteil. „Wenn sie gut gemacht und arrangiert ist, macht sie großen Spaß.“ „Die lustige Witwe“ wird sich die Ehre geben, „My fair Lady“ dazustoßen, „Funiculi Funicula“ süditalienisches Flair in die Kirchenkurve zaubern: Das Lied, das einst Star-Tenor Luciano Pavarotti gern sang, wurde zur Eröffnung der Standseilbahn auf den Vesuv geschrieben – in neapolitanischer Sprache. Aber auch an Dimitri Schostakowitsch wagt sich das sinfonische Blasorchester und zwar an seine Jazz-Suite Nr. 2. „Die ist sehr schnell. Eine Herausforderung“, verrät Martin Mudlaff.

Vor dem Auftritt stehen jede Menge Proben. Die Fäden fest in der Hand hat Timor Oliver Chadik, der musikalische Leiter des OVH. Er spornt seine Musiker an, zügelt sie, lässt sie expressiv ausbrechen oder leise flüstern. Aber: Er ist im Hauptberuf Chef der Bigband der Bundeswehr – und deshalb nicht immer zur Stelle. „Die erste Probe vor den Ferien hatten wir mit ihm“, erzählt Mudlaff. Eine Standortbestimmung sei das gewesen: „Wo stehen wir? Wo wollen wir hin?“ Dann kamen die Sommerferien und danach erneut Proben, die aber ohne den musikalischen Leiter.

Der OVH weiß sich in solchen Fällen aber zu helfen. Die erfahrenen Musikerinnen und Musiker sind schließlich nicht auf der Nudelsuppe dahergeschwommen. Und haben ausgezeichnete professionelle Musiker in den eigenen Reihen. Wie Uli Haas, Burscheider, OVH-Zögling und Solotubist bei den Duisburger Symphonikern. Bis vor kurzem jedenfalls. „Frisch verrentet“, verrät Martin Mudlaff. Und damit frei für neue Aufgaben. „Tutti-Proben hat er ohnehin schon mal übernommen“, sagt Mudlaff. Auch die üblichen „Dienstagsproben“, zu denn das Ensemble obligatorisch zusammenkommt, hat Haas bereits geleitet. Deshalb sprang er in der Chadik-losen Zeit kurzerhand als musikalischer Chef ein.

Und das nicht zum Schaden des Orchesters. „Das sind beide ganz unterschiedliche Typen“, sagt Martin Mudlaff. „Uli Haas ist kein studierter Dirigent. Er ist zunächst einmal Musiker.“ Einer, der die Stärken und Schwächen „seines“ OVH natürlich genau kenne. „Er ist sehr genau, sehr penibel. Das ist eine gute Ergänzung“, findet Mudlaff.

Er freut sich, dass sich der OVH bei diesem Auftritt verjüngt: Fünf Mitglieder des „Jungen Orchesters“ frischen den OVH auf. „Sie schnuppern mal rein“, erzählt Mudlaff. Der Sprung vom Jungen Orchester in den OVH sei groß, sagt Mudlaff. Er muss es wissen, gehört er doch selbst zu den alten Hasen, ist seit 1985 dabei, spielt die Bassklarinette. „Ich habe mit der normalen Klarinette angefangen, dann einen Ausflug zur kleinen Es-Klarinette gemacht“, sagt Mudlaff. Dann sei eine Stelle für Bassklarinette im OVH frei geworden: „Da dachte ich, das könnte was sein.“ Die OVH-Nachwuchs-Ensembles, Junges- und Junior-Orchester, hat Mudlaff selbst durchlaufen.

Während es immer wieder gelingt, neue Kräfte für den OVH und auch den Verein zu gewinnen, sieht es in der Orchesterschule schwieriger aus: Dort zieht der OVH quasi seinen eigenen Nachwuchs heran. „Die Zahlen stagnieren“ bedauert Mudlaff. Dabei sei die Orchesterschule in die Schulen gegangen, habe für die Instrumente geworben und auch Gratis-Angebote für diejenigen in petto gehabt, die nicht viel Geld haben. Die Resonanz? Gering.

Mit Spannung beobachtet Mudlaff deshalb auch die Annäherung zwischen Musik- und Orchesterschule, die sich mitten in Gesprächen befinden und über ein Zusammengehen verhandeln. „Das braucht Zeit“, sagt Mudlaff. Die Trennung sei nicht „störungsfrei“ erfolgt, deshalb gelte es nun, Vertrauen aufzubauen und aufeinander zuzugehen.

Es gebe zwar kaum finanzielle Unterstützung, aber die Stadt setze sich für das Ensemble ein, betont Mudlaff, das sei beim verstorbenen Bürgermeister Caplan so gewesen und auch jetzt beim Nachfolger Runge. So habe man gemeinsam das Problem „Instrumentenraum“ gelöst: Diesen nutzen Johannes-Löh-Schule und OVH gleichermaßen. „Aber es gab keine Regelungen, und jede Seite hat sich über die andere aufgeregt“, sagt Mudlaff. Schnee von gestern. Die Einigung ist da. „Wir können nun Regale kaufen und einbauen“, freut sich der Vorsitzende.

Ungelöst ist dagegen noch das Problem Beleuchtung. Mudlaff deutet in die eher schummerige Aula: „Das wird immer schlechter. Und natürlich werden wir älter und die Augen nicht besser.“

Ambitioniert aber bleibt der OVH nach wie vor. 2024 will man wieder beim Landesorchester-Wettbewerb NRW mitmachen. Bei einem Sieg ginge es 2025 weiter zum Deutschen Orchesterwettbewerb. Dreimal hat der OVH dort schon gewonnen: 1996, 2000 und 2004. „Das ist kein Selbstläufer. Die Konkurrenz schläft nicht“, sagt Mudlaff. Vor allem nicht die süddeutsche, die aus einer größeren Tradition schöpfe und über mehr Finanzkräfte verfüge.

Doch am Samstag zählt in der Kirchenkurve nur eines: gutes Wetter! „Bei einem Ausfall haben wir keine Einnahmen, aber trotzdem Kosten“, sagt Mudlaff. Los geht es um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei, Spenden willkommen. „Die Burscheider“, weiß Martin Mudlaff, „sind aber großzügig.“ Man weiß eben, was man an seinem OVH hat.