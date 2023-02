Engelbert Wrobel will kürzer treten

International bekannter Klarinettist spielt bald noch mal einige Konzerte im Bergischen.

Von Peter Klohs

Burscheid. Der in Burscheid lebende Engelbert Wrobel gehört mit seinem ebenso fulminanten wie sensiblen Klarinetten- sowie Saxofonspiel zur europäischen Speerspitze des traditionellen Jazz. Seine Tourneen führen ihn seit Jahrzehnten durch die halbe Welt. Nicht nur als Musiker, auch als Bandleader ist Wrobel bekannt und beliebt. Corona legte ihm, wie so vielen anderen Musikern, Fesseln an.

„Ich war in den Corona-Jahren unfreiwillig in Frührente“, sagt er. „Habe aber dann gemerkt, dass das auch nicht schlecht ist. Weniger zu spielen, geht auch. Zumal das Organisieren von Jazz-Konzerten schon sehr stressig ist.“ Wenn er in Burscheid oder in der direkten Umgebung spielt, dann fungiert Engelbert Wrobel auch zugleich als Organisator des Konzertes.

„Wenn ich eine Band zusammenstelle, achte ich darauf, dass die Musikerinnen und Musiker künstlerisch und menschlich zusammen passen“, erzählt er. „Wenn man zweieinhalb Wochen mit den Musikern unterwegs ist, dann muss es auch auf der menschlichen Ebene passen.“ Spaß sollte mit seinem International Hot Jazz Quartet garantiert sein. Mit dabei ist der amerikanische Trompeter Duke Heitger, der wie wenig andere die ganze Bandbreite seines Instrumentes ausschöpft und auch schon im Popbereich beachtliche Erfolge feiern konnte.

Duett auf einem Mississippi-Dampfer

„Wir sind gut befreundet“, sagt Wrobel, „so gut, wie man befreundet sein kann, wenn man am anderen Ende der Welt lebt. Mit ihm zusammen habe ich schon auf einem Mississippi-Dampfer gespielt.“ Der Pianist Paolo Alderighi, den regelmäßigen Besuchern der in Burscheid stattfindenden Jazzkonzerte gewiss kein Unbekannter (gastierte er doch 2022 zusammen mit seiner Frau Stephanie Trick mit den „Swinging Ladies“ und Engelbert Wrobel in der Stadt) verfügt außer über eine extrem starke linke Hand, die einen Bassisten in dieser Konstellation verzichtbar macht, auch über die Gabe des musikalischen Erzählens. Jedes Solo von ihm ist eine kleine Geschichte. Der Schlagzeuger Bernard Flegar, sensibel und virtuos zugleich, wird für ein fundiertes Rhythmusgeflecht sorgen. Dazu noch Engelbert Wrobel – et voilá. Das International Hot Jazz Quartet ist bereit.

Bei seiner Tournee wird das Quartett selbstverständlich auch in Burscheid vorbeischauen. Da das Haus der Kunst zur Zeit nicht zur Verfügung steht, konzertiert die Gruppe in der Aula der Johannes-Löh-Gesamtschule. Das Konzert wird am Dienstag, 7. März um 19.30 Uhr beginnen. Und wie üblich wird es das eine oder andere Überraschungsstück geben, Musik, die man normalerweise nicht auf einem Konzert mit traditionellem Jazz erwarten würde.

Engelbert Wrobel war sehr gut mit Peter Bornemann befreundet, dem jüngst verstorbenen Veranstalter der feinen Jazzreihe „Swinging Ehringhausen“. Noch bei Peter Bornemanns Beerdigung sei er auf die Fortführung der Reihe angesprochen worden, erzählt Engelbert Wrobel. „Da bin ich erst einmal in mich gegangen und habe überlegt, ob das geht. Aber Peters Lebensgefährtin äußerte sich positiv, der Inhaber des Remscheider Restaurants Romanowski war auch dabei und die Gebrüder Mannesmann wollten das Konzert wie gewohnt sponsern. Also spielt das Quartett am 16. März in der Mebusmühle in Remscheid. Für dieses eine Konzert kann ich das musikalische Erbe Peters antreten, und wer weiß? Vielleicht geht es ja auch noch länger. Für die Mebusmühle liegen bereits 40 Anmeldungen vor.“

Aber eigentlich, so der Burscheider Musiker, sei klar, dass – Stand hier und Jetzt – die Tournee des Hot Jazz Quartets die letzte Tour mit Engelbert Wrobel als Bandleader ist. „Es gibt Jüngere, die das alles viel besser wegstecken können als ich.“ Es sei denn, fügt er an, dass die Tour extrem gut laufe, dann müsse er wohl noch mal mit dem Grübeln beginnen.

Bis es soweit ist, steht zunächst einmal die achtzehntägige Tournee an. Vom 1. bis zum 19. März ist das Quartett in Deutschland und der Schweiz unterwegs. Wer sich für die Konzerte in Burscheid und Remscheid anmelden möchte, kann sich online informieren. engelbertwrobel.com

Hintergrund

Engelbert Wrobel wurde 1959 in Dormagen geboren und wuchs in der Eifel auf. Erste künstlerische Schritte ergaben sich als Büttenredner im Karneval. Bereits während des Studiums in Düsseldorf wurde Wrobel Mitglied von Rod Masons Hot Five, mit denen er drei Jahre lang auf Tournee ging. Wrobel spielte zusammen mit Clark Terry, Louis Bellson, Chris Barber, Charlie Antolini oder Greetje Kauffeld. Für 2024 steht eine Tournee durch Deutschland an.