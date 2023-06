Energiekosten als Herausforderung

Richard Kretzer ist Gast bei Kreis-CDU.

Burscheid/Bergisch Gladbach. Wie können Unternehmen bei der Energiekostenexplosion überleben? Kleine Handwerksbetriebe und große Industriekonzerne stehen in Deutschland vor einer ähnlichen Herausforderung: Bedrohen die hohen Energiekosten ihre Existenz? Können sie Preissteigerungen an ihre Kunden weitergeben? Welche Optionen haben sie? Es sind Fragen, die sich der Burscheider Unternehmer Richard Kretzer seit geraumer Weile stellt und Bedenken, die er auch schon mehrfach im Gespräch mit dem Bergischen Volksboten geäußert hat. Am 6. Juni ist er zu Gast in Bergisch Gladbach. Denn diese Fragen widmet sich auch die Veranstaltung „Union im Dialog“ unter der Überschrift „Hohe Energiekosten – das Ende für kleine und große Unternehmen?“.

Referenten sprechen über ihre Erfahrungen

Im Spiegelsaal des Bergischen Löwen werden ab 19 Uhr Volker Backs, Geschäftsführer des Aluminiumherstellers Speira, und Richard Kretzer, Betriebswirt und Geschäftsführer der gleichnamigen Bäckerei aus Burscheid, erzählen, welche Erfahrungen sie in den vergangenen Monaten gemacht haben. Moderiert wird die Diskussionsrunde von Dr. Oliver Schillings, stellvertretender Vorsitzender der CDU Bergisch Gladbach.

Speira ist das größte europäische Aluminiumwalz- und Recyclingunternehmen mit etwa 5500 Beschäftigten. An insgesamt elf Standorten in Deutschland und Norwegen, unter anderem in Neuss und Grevenbroich, recycelt Speira jährlich bis zu 650.000 Tonnen Aluminium und produziert rund eine Millionen Tonnen Walzprodukte. Die Bäckerei und Konditorei Kretzer ist seit 1945 im Familienbesitz, mittlerweile in der dritten Generation. Richard Kretzer leitet zwölf Filialen in Leverkusen, Burscheid, Odenthal, Wermelskirchen und Remscheid.

„Union im Dialog“ ist ein Format der CDU im Rheinisch-Bergischen Kreis. Sie lädt Experten verschiedenster Fachbereiche zum Austausch ein und richtet sich dabei an Parteimitglieder, aber auch einfach an Interessierte. Der Eintritt ist frei; es gibt Gelegenheit für Fragen und Austausch. -nal-

Anmeldung per E-Mail: info@cdu-rhein-berg.de