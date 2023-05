Eltern klagen für ihren Nachwuchs auf Kita-Plätze

Jugendamt berichtet im Jugendhilfeausschuss.

Von Anja Wollschlaeger

Die Betreuung für Kinder in Burscheid, Kürten und Odenthal war erneut Thema im Jugendhilfeausschuss. Aus einer Vorlage der Verwaltung ergibt sich, dass sich der Rheinisch-Bergische Kreis schon mit den Klagen von fünf Kindern, die ihre Eltern als Sorgeberechtigte beim Verwaltungsgericht eingereicht haben, beschäftigen muss. Das Amt erwartet weiteren Ärger: „Es ist mit Beschwerden und einer weiteren Zunahme von Klageandrohungen bzw. Klagen zu rechnen“, heißt es in dem Bericht.

Schon in der vorhergehenden Sitzung im Februar hatte sich angedeutet, dass im kommenden Kindergartenjahr, das am 1. August beginnt, wohl nicht alle Kinder die gewünschte Betreuung bekommen können. Dabei wird aktuell schon viel getan, damit sich die Situation ändert. Die meisten neuen Plätze entstehen, wenn die DRK-Kita Sträßchen in den Neubau eingezogen ist. Das Jugendamt rechnet ab dem Kita-Jahr 2024/2025 fest mit den 92 Plätzen.

In Hilgen hat die Caritas Kita-Sonnenblume das Dachgeschoss ausgebaut, damit eine Gruppe aus ihrem marode gewordenen Container-Domizil umziehen konnte.

Das Jugendamt begleitet auch den geplanten Ersatzneubau der Kita Arche Noah. Ein Datum für den Baubeginn wurde in der Sitzung nicht bekannt.

Uwe Bruchhausen von der CDU-Fraktion ergriff nach dem Bericht das Wort und bedankte sich beim Jugendamt, das trotz enger Personalsituation weiter am Platzausbau arbeitet. Er betonte, dass die Mitarbeiter auch den Einrichtungen zur Seite stehen, die von der Flut betroffen sind. Dazu gehören die Odenthaler Kobolde, die aktuell aufgeteilt sind zwischen dem Obergeschoss der Kita und Containern im nahe gelegenen Dhünntalstadion.

Ausschuss gibt grünes Licht für Kinderschutzbund Burscheid

Durch Handzeichen gaben die stimmberechtigten Mitglieder des Ausschusses grünes Licht für eine Finanzspritze an den Kinderschutzbund Burscheid. Dieser betreibt den wohl kleinsten Kindergarten in Burscheid, die „Zwergenbande“. Die Kita bietet zwei Spielgruppen für Kinder an, die entweder zwei oder drei Vormittage pro Woche in das Haus an der Geilenbacher Straße kommen. Seit 1997 wirtschaftet der Verein mit der gleichen Summe für Sachkosten, obwohl die Verbraucherpreise in den 25 Jahren bis 2022 um mehr als 50 Prozent gestiegen sind. Im vergangenen Jahr kam der Kinderschutzbund mit der knappen Finanzierung nicht mehr aus. Das Defizit gleicht das Jugendamt nun aus und zahlt statt bisher rund 4500 Euro an Sachkosten ab dem kommenden Jahr rund 6900 Euro.

Bisher wurde der Ferienfahrtenkalender des Jugendamtes vor allem in gedruckter Form an Schulen und in Jugendeinrichtungen verteilt. Nun soll er bald digital erreichbar sein. Auf diese Weise sollen Eltern auch sofort sehen können, ob eine Fahrt schon ausgebucht ist. Die dafür notwendige Software kostet rund 2800 Euro pro Jahr. Für die anstehenden Sommer- und Herbstferien kommt die Neuanschaffung allerdings zu spät. Die Verwaltung berät Eltern in der Zwischenzeit bei der Suche nach Ferienangeboten und vermittelt an die Träger.