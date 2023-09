Ein Baum erinnert an Verstorbenen

Der Verein Trees of Memory hat gemeinsam mit der Familie des Verstorbenen einen Baum neben dem Megafon gepflanzt.

Von Susanne Koch

Burscheid. Alfred wäre am Montag 73 Jahre alt geworden. Seinen Geburtstag verbringt seine Familie damit, neben dem Jugendzentrum Megafon eine Süßkirsche zu pflanzen. Bei hellstem Sonnenschein stehen sie zusammen. Unterstützt wird die Familie durch Mario Dieringer, der den Verein Trees of Memory ins Leben gerufen hat. Der Verein unterstützt Familien, die ein Familienmitglied durch einen Suizid verloren haben. Alfred nahm sich im Dezember 2022 das Leben. Er konnte der Dunkelheit seiner Depression nicht mehr entkommen.

„Für diese Süßkirsche haben wir uns entschieden, weil uns das Gedicht der Burscheiderin Grete Nickel-Forst so berührt hat“, sagt Michaela Fastenrath, eine Tochter von Alfred. „Es lautet: Blühende Kirschen, vor dunklen Regenwolken leuchten sie heller.“ Sie hat den Kontakt zum Verein Trees of Memory aufgenommen. „Ich hatte eine Reportage darüber in Planet Wissen gesehen“, sagt sie. „Ich finde die Idee schön, einen Baum zur Erinnerung zu pflanzen.“

Mario Dieringer ist aus Berlin nach Burscheid gereist. Er hält auf der Wiese vor der Kirsche eine längere Ansprache und betont, dass er noch nie so sehr um die richtigen Worte gerungen habe wie bei dieser 61. Pflanzung eines Baumes der Erinnerung. Denn Alfred hätte ärztliche und therapeutische Hilfe bekommen und sei von seiner Familie immer unterstützt worden. „Ihr alle hattet gehofft, dass diese überraschend aufkommende Krise bestimmt schnell wieder ihr Ende finden würde. So wie damals in den 90er Jahren, als Alfred schon mal in eine depressive Krise rutschte, aus der er es ganz schnell wieder herausgeschafft hatte.“

Die Süßkirsche stehe gleich einer Kerze in der Dunkelheit, die für alle Betroffenen und Nicht-Betroffenen die Flamme der Hoffnung in sich trage. Und er betont: „Niemand trägt die Verantwortung, keiner hat Schuld. Jeder tat das Bestmögliche, und als Familie habt ihr zusammen beraten, gezweifelt, geholfen, geweint und alles gegeben, um Alfred eine Perspektive zu geben.“ Michaela Fastenrath schließt sich mit einem Gedicht, das sie geschrieben hat, an. Sie tritt damit in die Fußstapfen ihres Vaters, der in seinem Leben viele Gedichte verfasste und damit seine Familie und Freunde immer wieder erfreute. Im Anschluss haben Michaela Fastenrath, ihre Mutter, die Geschwister und Schwiegerkinder sowie Alfreds Enkelkinder zwei Federn, Kinderbilder, ein Gedicht und andere Geschenke in eine Schachtel gegeben. Sie wird am Fuße der Süßkirsche begraben.

Die Idee hinter Trees of Memory

„Die Idee für Trees of Memory kam mir, als ich mich in einem tiefen dunklen Tal befand“, sagt Mario Dieringer. „Mein Lebenspartner hatte sich das Leben genommen, und ich habe nichts mehr getan, nicht mehr gearbeitet und nur noch geweint.“ Die heutigen Helferinnen und Helfer des Vereins wollen das Thema Suizid aus der Tabuzone herausholen. „Depressionen sind eine Krankheit“, sagt Mario Dieringer. „Niemand kann vorhersagen, was letztendlich hilft und wie die Krankheit verläuft.“

Die Helferinnen und Helfer des Vereins Trees of Memory besuchen beispielsweise Schulklassen. „Wir sprechen über seelische Krankheiten, über suizidale Gedanken und auch über den Suizid“, sagt er. „Nur so können wir frühzeitig Hilfe anbieten und die Jugendlichen auf die Themen aufmerksam machen.“ Das sei eine wichtige Aufgabe. „Inzwischen haben wir den 61. Baum gepflanzt. Der Kreis der Bäume der Erinnerung wird somit immer weiter“, sagt der Ideengeber. In sieben europäischen Ländern stehen schon Erinnerungsbäume. „Mit den Bäumen der Erinnerung gebe ich den Verstorbenen nicht nur die Würde zurück, sondern betreibe Aufklärung im Kampf gegen das Stigma Suizid.“ Aufklärung sei enorm wichtig.

Kontakt

Mario Dieringer, Trees of Memory, Reußstraße 18, 13587 Berlin; Telefon: 0176-58880435

E-Mail: info@treesofmemory.com

Internetadresse: www.treesofmemory.com

Erster Vorsitzender ist Gunter Huhn, Friedberger Landstraße 82, 60316 Frankfurt. Er ist über dieselbe E-Mail-Adresse oder über die Internetadresse zu erreichen. Wer spenden möchte, findet alle Angaben auf der Homepage.