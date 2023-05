Die Geburt des kleinen Burscheider Mädchens verlief dramatisch.

Ihre Zwillingsschwester Paulina beginnt gerade, die Welt zu erobern, fängt an, zu laufen. Bei Mila ist alles anders: Sie kann nicht lachen, nicht lächeln, kann sich nur eingeschränkt bewegen. Eine „schwerwiegende Diagnose“ müssten sie stellen, das waren die Worte der Ärzte nach ihrer Geburt. Worte, die ihre Eltern Daniela und Andre Koll, wie sie selbst sagen, wohl nie wieder vergessen werden. Denn danach war nichts mehr so wie vorher. Aber: „Wir geben die Hoffnung nicht auf“, sagt Daniela Koll. Eine Stammzellentherapie soll Mila helfen. Und die gute Nachricht: Das Geld dafür ist bereits beisammen. Dank vieler Spender und Spenderinnen, die sich vom Schicksal der kleinen Mila aus Burscheid anrühren ließen.

Doch beginnen wir von vorne. Vom Tag, als alles begann, dem 24. März des vergangenen Jahres. Denn da wollte sich Paulina unbedingt auf den Weg machen, zehn Wochen zu früh. Kurz zuvor war Daniela Koll noch bei ihrer Gynäkologin gewesen; kaum wieder zu Hause eingetroffen überschlugen sich die Ereignisse. Eine Sturzgeburt. Zeit, um ins Krankenhaus zu fahren, blieb keine mehr. Das Glück im Unglück: Andre Koll war zu Hause, Notfallsanitäter, Berufsfeuerwehrmann. Er half seiner Frau, half Paulina und rief den Notarzt. „Als dieser dann da war, machte auch ich mich auf den Weg“: So schreibt es Daniela Koll in ihren Spendenaufruf aus Sicht Milas.

Doch Mila kommt mit den Füßen zuerst. Und es geht nicht weiter, sie bleibt stecken. „Rund 15 Minuten lang“, sagt ihre Mutter. „Wären wir im Krankenhaus gewesen, hätten die Ärzte wohl einen Kaiserschnitt gemacht.“ Aber alles geschah ja zu Hause. Und der Notarzt war zwar da, war aber kein Kindernotarzt. „Mila bekam keinen Sauerstoff. Sie musste reanimiert werden“, erzählt Daniela Koll. Durch die damit verbundenen Druckstöße seien in Milas Kopf Kapillaren geplatzt; sie erlitt eine schwere Hirnblutung.

Während Paulina sich rasch berappelte, musste Mila im Krankenhaus bleiben. Sieben lange Monate. „Erst jetzt fängt sie an, sich etwas zu entspannen. Anfangs hatte sie Angst, wollte nur im Bett sein, war wie traumatisiert“, erinnert sich Daniela Koll an die Zeit, als Mila aus dem Krankenhaus nach Hause kam. Erst jetzt schöpfe sie Vertrauen, könne sie am Alltag der Familie teilnehmen. So gut es eben geht.

Denn Mila wird sich nicht normal entwickeln. Die Ärzte sprechen von einer bilateralen spastischen Bewegungsstörung/einer infantilen Cerebralparese. Sie bewege sich zu wenig und zu steif. Und der Hauptknackpunkt: Mila weiß nicht, wie man schluckt. „Auch meinen Speichel kann ich einfach nicht schlucken. Er brodelt in meinem Hals und hat mir viel Atemnot und Lungenentzündungen bereitet. Meinen Eltern fiel es sehr schwer, aber sie mussten sich für ein blödes Plastikteil in meinem Hals (einem Tracheostoma) entscheiden.“ So schreibt es Daniela Koll – wieder in Milas Namen – in ihrem Spendenaufruf. Bis zu 100 Mal am Tag muss Mila abgesaugt werden. Der Kompressor ist laut und stört die Kleine.

Wie es weitergeht, wie Mila sich entwickeln wird – das ist alles offen. „Keiner kann uns dazu etwas sagen. Das ist bei jedem Kind anders“, sagt Daniela Koll. Das Spektrum reiche von einem lediglich veränderten Gangbild bis zu einem Leben im Rollstuhl. Jeder kleine Schritt zählt: dass Mila beispielsweise jetzt die Stirn runzelt.

Weil sie nicht schlucken kann, ist Mila anfällig für Infektionen: Gelange etwas in die Luftröhre, sei eine Lungenentzündung zum Greifen nah, so ihre Mutter. „Essen bekomme ich über einen Schlauch in meinen Bauch, so dass ich trotzdem groß und stark werden kann“, heißt es im Spendenaufruf. Denn genau das wollen Daniela und Andre Koll für ihre Tochter: ein glückliches, ein eigenständiges Leben. „Wir versuchen, die Hoffnung nicht aufzugeben“, sagt die 34-Jährige. Jeden Tag gibt es professionelle Therapien. Es gibt die Unterstützung durch den 24-Stunden-Pflegedienst.

„Wir sind inzwischen halbe Medizinstudenten“, sagt Daniela Koll. Immer auf der Suche nach Möglichkeiten, Milas Zustand zu verbessern, entdeckte die Familie die Stammzellentherapie: Mit 50 Millionen Stammzellen pro Kilogramm Körpergewicht könnte sie Milas kognitive und motorische Fähigkeiten verbessern. Weil in Deutschland nur wenige Stammzelltherapien offiziell zugelassen sind, blickten die Kolls erst einmal Richtung USA. „Dafür ist Milas Zustand aber zu instabil“, sagt ihre Mutter.

Dadurch kamen die Niederlande ins Spiel. Rund 19 000 Euro kostet eine solche Behandlung. Und Daniela Koll beschloss, um Spenden zu bitten. „Das ist mir sehr schwergefallen. Ich musste meinen eigenen Stolz herunterschlucken“, bekennt sie. Aber ich mache es doch für meine Tochter!“

Über eine Spenden-Plattform stellte sie Milas Geschichte online. Der Aufruf ging durch die Decke. Im Nu war das Geld beisammen, gespendet von Wildfremden aus Nah und Fern. Im Juni fahren Mila und ihre Mutter zur Transfusion. Zwei Tage, an denen unendlich viel Hoffnung hängt. „80 Prozent geht es anschließend besser. Wir hoffen, dass Mila zu diesen 80 Prozent gehört“, sagt Daniela Koll.

Ihr Aufruf läuft weiter. Denn eine zweite Transfusion circa neun Monate später könnte den Behandlungserfolg vertiefen. „Auf diese zweite Transfusion sparen wir jetzt“, sagt Daniela Koll, die darum bittet, auch diesen Schritt finanziell zu unterstützen. Ihr großer Traum: Dass Mila eines Tages einen Burscheider Kindergarten besuchen kann, einen mit Inklusionskonzept, der sich auf sie einstellt. „Nur mit der Kraft von euch allen können wir es schaffen“, schreibt Daniela Koll im Spendenaufruf.

Hintergrund

Familie Koll spart auf eine zweite Transfusion. „Laut Arzt wird in den meisten Fällen nach neun Monaten eine weitere Behandlung erfolgen“, sagt Daniela Koll. Sie könnte einen ersten Behandlungserfolg noch vertiefen. Deshalb bittet die Familie weiterhin um Spenden. Und dankt allen bisherigen Unterstützern: „Wir sind unglaublich gerührt und überwältigt von eurer Großzügigkeit! Ihr seid unglaublich.“

https://gofund.me/fbe28c78