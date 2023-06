Renate Bergfelder-Weiss kehrt zu ihren Wurzeln zurück

Die Pressesprecherin geht in den Ruhestand. Einen Plan für die Zukunft hat sie schon.

Burscheid. Für Renate Bergfelder-Weiss ist es eine Rückkehr zu ihren Wurzeln: „Der Kulturverein ist ja mein Kind. Ich habe lange die Geschäftsführung gemacht, da gab es das Badehaus als Spielstätte noch gar nicht“, sagt die Burscheiderin, die im Rathaus das Amt für Ratsangelegenheiten, Kommunikation und Kultur leitet. Im Herbst aber geht sie in den Ruhestand. „Und für mich war immer selbstverständlich, dass ich mich dann verstärkt ehrenamtlich einbringe“, sagt Renate Bergfelder-Weiss, die kürzlich zur stellvertretenden Geschäftsführerin des Kulturvereins gewählt wurde. „Ich freue mich darauf, Geschäftsführerin Vera Leweke zu unterstützen.“

Das berufliche Eingebundensein hatte ihr weiteres Engagement verhindert: „Ich habe damals gemerkt, dass es zuviel war“, erinnert sich Bergfelder-Weiss, die zunächst im Schulverwaltungsamt arbeitete, dann aber ins Büro des Bürgermeisters wechselte. Dort betreute sie dann auch die Kultur, war und ist eine der treibenden Kräfte des Kulturtischs und des Info-Magazins Kulturkaleidokop. „Ich finde, Burscheid bietet für eine Stadt dieser Größenordnung sehr viel im kulturellen Bereich“, sagt Bergfelder-Weiss: Sie sei stolz darauf, was der Kulturverein da leiste. „Wir haben zu Beginn die Hans-Hoersch-Halle bespielt. Oder Publikationen veröffentlicht, wie den Denkmalpfad.“ Man habe sich um den Veranstaltungskalender gekümmert und sich als Netzwerker verstanden.

Die Kultur spielt für Renate Bergfelder-Weiss auch privat eine wichtige Rolle. „Konzerte, Theater und Ausstellungen gehören für mich dazu“, bekennt sie. Gerade erst hat sie der „Carmina Burana“ in der Kölner Philharmonie gelauscht. „Ich mag es aber auch, die Kultur hier bei uns vor Ort zu genießen“, sagt Renate Bergfelder-Weiss. Beeindruckt habe sie beispielsweise der Auftritt der Volksbühne Bergisch Neukirchen mit dem Stück „Frau Müller muss weg“ im Megaon. „Sehr spannend, sehr gut rübergebracht“,lobt Bergfelder-Weiss.

Und last but not least: Seit mehr als 40 Jahren singt sie im Chor. nal