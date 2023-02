Eine Fahrt mit Alkohol und ein Einbruch in Burscheid

Polizeieinsätze

In den vergangenen Tagen gab es zwei Einsätze für die Polizei in Burscheid.

In der Nacht zu Freitag fiel ein 30-jähriger Burscheider in seinem Auto auf, der sich in Nähe einer Diskothek aufhielt. Als er kontrolliert wurde, stellten die Beamten fest, dass er zuvor Alkohol getrunken haben muss. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Dem 30-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein entzogen.

Am späten Freitagabend kam es hingegen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Bereich Kaltenherberg. Dort hatten unbekannte Täter versucht, die Eingangstür aufzuhebeln. Als dies misslang, schlugen sie die rückwärtig gelegene Terrassentür ein. Noch ist nicht bekannt, ob der oder die Täter Beute gemacht haben. Hinweise auf den Täter nimmt die Kreispolizeibehörde des RheinischBergischen-Kreises unter der Rufnummer 02202-205-0 entgegen.