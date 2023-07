Einbruch in Gaststätte

Kriminalität

Einbruch in einer Gaststätte an der Montanusstraße.

Burscheid. Ein Mitarbeiter alarmierte am Montag die Polizei, nachdem er gegen 10.40 Uhr den Einbruch bemerkt hatte. Beim Verlassen der Gaststätte am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr war noch alles in Ordnung gewesen. Der oder die bislang unbekannten Täter haben offenbar eine Kellertür aufgehebelt und sich so gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten der Gaststätte verschafft.

Sie durchsuchten Büroräume und der Kassen- und Thekenbereich im Gastraum. Das teilt die Polizei des Rheinisch-Bergischen Kreises mit. Nach ersten Erkenntnissen wurden ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag und ein Tresor entwendet, in dem sich Bargeld in unbekannter Höhe befand. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen besonders schweren Falles des Diebstahls auf und führte eine Spurensicherung durch. Zeugen, die etwas Auffälliges im Umfeld beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 02202-2050 bei der Kriminalpolizei zu melden. -nal-

