Ein Schwerverletzter und ein stark alkoholisierter Unfallverursacher beschäftigen Burscheider Polizei

Verkehrsunfälle

+ © Polizei Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Seat erheblich beschädigt. © Polizei

Ein 19-Jähriger wurde bei einem Unfall so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus musste. Bei einem weiteren Unfall stellte sich heraus, dass der Verursacher deutlich alkoholisiert war.

Burscheid. Zwei Verkehrsunfälle haben am Dienstag die Polizei in Burscheid beschäftigt. Zunächst kam es am Morgen an der Einmündung Nagelsbaum zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Dabei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt.

Gegen 5.40 Uhr war ein 19-jähriger Burscheider mit seinem Motorrad auf der Straße Nagelsbaum (L 291) in Fahrtrichtung Opladen unterwegs. Zeitgleich wollte ein 28-jähriger Burscheider mit seinem Seat von der Straße Nagelsbaum (K 9) kommend nach links auf die L 291 abbiegen. Dabei übersah er den Kradfahrer und erfasste ihn.



Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten nach einer Erstversorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Zwei Verletzte bei Unfall: Verursacher war alkoholisiert

Ebenfalls am Dienstag kam es auf der Friedrich-Goetze-Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen,

bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.



Ein 53-jähriger Bonner war mit seinem offenen Kastenwagen der Marke Iveco auf der Friedrich-Goetze-Straße in Richtung Hauptstraße unterwegs. An einer roten Ampel in Höhe der Mittelstraße stand ein 45-jähriger Leichlinger mit seinem Toyota

und wartete verkehrsbedingt. Der Bonner fuhr auf den Toyota auf und schob diesen gegen einen wiederum davor stehenden Omnibus.

Während der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Iveco-Fahrer offenbar alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von circa 2,5 Promille. Dem Mann musste daher eine Blutprobe entnommen werden und sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Der Toyota-Fahrer und sein 12-jähriger Beifahrer wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt.



An allen drei Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Die Höhe des Gesamtschadens schätzt die Polizei auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Der Iveco und der Toyota waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. red