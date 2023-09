„Ein Orchester ist in jedem Takt ein großartiges Erlebnis“

Händels Messias wird am Samstag in der Evangelischen Stadtkirche in der Reihe „Klangwege“ aufgeführt.

Burscheid. Am kommenden Samstag 9. September, wird um 18 Uhr in der Evangelische Kirche Am Markt Händels Messias aufgeführt. Einlass ist ab 17.20 Uhr. Der Bergische Volksbote sprach darüber mit Kirchenmusikdirektorin Silke Hamburger.

Wer singt und musiziert mit?

Silke Hamburger: Birte Hopstein (Deutsche Oper am Rhein, Düsseldorf) – Sopran, Cornelia Orendi (Deutsche Oper am Rhein, Düsseldorf) – Alt, Bohyeon Mun (Deutsche Oper am Rhein, Düsseldorf) – Tenor, Thomas Busch (Solingen) – Bariton, das Deutsche Radiokammerorchester (Konzertmeister: Walter Schreiber) und die Ev. Kantorei und Chorgemeinschaft Burscheid unter der Leitung von mir als Kirchenmusikdirektorin.

Was ist zu den Teilnehmenden zu sagen?

Hamburger: Alle musizieren regelmäßig in den Klangwegen, Birte Hopstein stammt aus Burscheid und ist schon als Schülerin solistisch in den Klangwegen aufgetreten. Das Deutsche Radiokammerorchester besteht aus führenden Spitzenmusikern der großen Rundfunkorchester Deutschlands. Die Kooperation der beiden großen Chöre Burscheids, Chorgemeinschaft und Kantorei, bereichert seit über zehn Jahren das Konzertleben. Auch große Konzertreisen, zuletzt mehrmals zur Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche Berlin, stehen auf dem gemeinsamen Programm. Durch Corona konnten über drei Jahre keine großen Chorkonzerte stattfinden. Dies ist das erste große Oratorien-Konzert in den Klangwegen seit Dezember 2018. Für die Chöre ist das also nicht nur das Highlight dieser Saison, sondern der so schmerzlich vermisste und lang ersehnte Auftritt.

Wie lange haben Sie für die Proben gebraucht?

Hamburger: Alles in allem etwa acht Monate.

Was ist das Besondere an Händels Messias?

Hamburger: Händel war ein „Popstar“ des Barock, ein schon zu Lebzeiten weltbekannter Musiker, der an seinen Wirkungsstätten in Italien, Deutschland und vor allem in England die Massen begeisterte. Seine Musik ist unverändert mitreißend, abwechslungsreich und zu Herzen gehend. Das Halleluja, das zum Ende des mittleren Abschnitts erklingt, zählt zu den bekanntesten Musikstücken aller Zeiten.

Wo liegen die besonderen Schwierigkeiten in dem Stück?

Hamburger: Die Schwierigkeiten – oder besser Herausforderungen – liegen in dem schnellen Wechsel der musikalischen Charaktere, schnell, langsam, traurig, fröhlich etc. Die vielen Chorsätze, nicht nur das Halleluja, sind zudem unglaublich virtuos. Händel ist vor allem auch als Opernkomponist in die Geschichte eingegangen. Dieses Werk ist quasi eine Oper ohne szenische Darstellung.

Welche Passagen finden Sie besonders schön?

Hamburger: Da bin ich befangen. Immer wenn ich mich mit einem Werk solch qualitativer und quantitativer Dimension beschäftige, wird mir zunehmend jeder Ton teuer und lieb. Der Effekt ist dabei immer der gleiche: Je mehr man sich solcher Musik nähert, in sie eintaucht, je mehr man davon begreift, desto größer und unfassbarer wird sie. Dann versteht man auch plötzlich, warum beispielsweise dieses Halleluja auch nach fast 300 Jahren so ein moderner Welthit ist. Ganz subjektiv: Ein Orchester mit Streichern, Trompeten, Pauken, Oboen, einen großen Chor und vier Solisten in Proben und Konzert durch so ein Werk zu begleiten, ist in jedem Takt ein großartiges Erlebnis.

Für diejenigen, die den Messias noch gar nicht kennen, was ist der Inhalt?

Hamburger: Das Werk behandelt keine zusammenhängende Geschichte. Es besteht ausnahmslos aus Bibelversen, die der Librettist Charles Jennens zusammengestellt hat. Durch den Wechsel alttestamentlicher Weissagungen und neutestamentlicher Texte wird Jesus von Nazareth als der im Alten Testament prophezeite Messias (griech.: Christos) dargestellt. Die zentralen Ereignisse im Leben Jesu von Geburt über Tod zu Auferstehung, und vor allem die daraus resultierenden Auswirkungen im Verhältnis aller Menschen zu Gott werden thematisiert.

Wissen Sie, wann Händel das Oratorium komponiert hat?

Hamburger: Natürlich. Vom 22. August bis zum 14. September 1741, also innerhalb von 24 Tagen. Wir liegen mit unserem Aufführungsdatum also passgenau, exakt 282 Jahre nach der Entstehung.

Wie lange dauert die Aufführung?

Hamburger: Mit kurzer Pause etwa 2 Stunden und 20 Minuten.

Eintritt

Der Eintritt kostet 20 Euro, im Kulturkaleidoskop stand fälschlicherweise „Eintritt frei“. Für Kinder bis 12 Jahre ist der Eintritt frei. Karten gibt es an der Abendkasse, in der Buchhandlung Hentschel, bei Chormitgliedern, im Gemeindebüro, Hauptstraße 44, sowie online unter: www.bergisch-live.de