Ist der Namenspatron der Ernst-Moritz-Arndt-Schule noch tragbar?

Drei Burscheider haben einen Antrag auf Umbenennung der Ernst-Moritz-Arndt-Schule gestellt.

Von Nadja Lehmann

Burscheid. Ein Namenspatron sollte Vorbild sein, eine identitätsstiftende Persönlichkeit: Das findet jedenfalls Michael Schwarz. Und Ernst Moritz Arndt ist das in seinen Augen nicht. Im Gegenteil. Gemeinsam mit Christian Mikus und Sabine Wurmbach hat Schwarz deshalb einen Bürgerantrag auf den Weg gebracht, in dem er die Umbenennung der Hilgener Ernst-Moritz-Arndt-Schule fordert.

Im benachbarten Remscheid hat man es schon vorgemacht: Aus der dortigen EMA wurde mit Stichtag 1. Januar 2022 die „EMMA“ – benannt nach Emma Herwegh, 1817 in Magdeburg geborene Revolutionärin und Frauenrechtlerin. Die Benennung des Remscheider Gymnasiums nach Ernst Moritz Arndt sei „nicht mehr tragbar“, hatte die Schulkonferenz entschieden, und die Remscheider Ortspolitiker waren diesem Votum gefolgt. In Burscheid soll Schwarz’ Vorstoß Thema im Hauptausschuss werden. Dieser tagt am 15. Juni.

Der Schriftsteller und Historiker Ernst Moritz Arndt ist umstritten, seine Gesinnung nicht eindeutig. Historiker kritisieren, Arndt sei antisemitisch und nationalistisch. Andere Historiker wiederum sehen in dem 1769 auf Rügen Geborenen einen demokratischen Vordenker. „Es gibt gute Gründe, ihn positiv zu bewerten. Und es gibt gute Gründe, ihn negativ zu bewerten“, sagte der Politikwissenschaftler und Historiker Dr. Niels Hegewisch in einem Interview mit dem NDR und nannte Arndt „den Donald Trump des deutschen frühen Nationalismus“. Hegewisch, der das Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung in Pakistan leitet, weiter: „Er hat lange gelebt und viel gesagt – und jeder kann sich bei ihm herauspicken, was ihm passt.“

Kein Zweifel also, dass Arndt, der in Greifswald und Jena evangelische Theologie studierte, der sich als Wissenschaftler mit der Geschichte der Leibeigenschaft in Pommern beschäftigte und der gegen Napoleon anschrieb, eine Figur ist, die polarisiert.

Und antisemitische Töne sind leicht zu finden. Diese zitiert auch Michael Schwarz in seiner Begründung. „Man sollte die Einfuhr der Juden aus der Fremde in Deutschland schlechterdings verbieten und hindern“, heißt es da bei Arndt. „Der germanische Stamm“ müsse von „fremdartigen Bestandteilen rein erhalten“ werden. „Mit ihrem Schmutz und ihrer Pest bringen sie eine verderbliche Überschwemmung nach Deutschland“ schrieb Ernst Moritz Arndt. In einem seiner Briefe spricht er sich gegen eine Vermischung deutschen und jüdischen Blutes aus: „Wir würden am Ende mit unseren Israeliten wohl fertig, da so viele durch den Übergang zum Christentum sich allmählich in unserem Volke verlieren; aber die Tausende, welche die russische Tyrannei uns nun noch wimmelnder jährlich aus Polen auf den Hals jagen wird, das ist eine sehr ernste Frage und unsere Regierung müßte gegen solche Eindränge und Einschliche viel strengere und härtere Maßregeln ergreifen, als sie thut.“ Auch diese Passage zitiert Michael Schwarz.

Nationalsozialisten sahen Arndt als Vordenker

Er erinnert an die Zeit des Nationalsozialismus: „Die Nationalsozialisten vereinnahmten Arndt als einen ihrer Vordenker, und so war es nicht verwunderlich, dass die Universität Greifswald, wo Arndt eine Professur innehielt, im Jahre 1933 in Ernst-Moritz-Arndt-Universität umbenannt wurde. Diese Umbenennung machte die Universität zum 1. Juni 2018 wieder rückgängig. Die Hochschule heißt seitdem Universität Greifswald.“

Michael Schwarz, früher als Ratsherr der UWG aktiv und Eigentümer des Colonia-Gerbeparks im Luisental, hat einen solchen Prozess schon einmal angeschoben. Er gehörte zu den fünf Burscheidern, die 2012 die Umbenennung der Fritz-Halbach-Straße in Hilgen forderten. Fritz Halbach galt als geachteter Mundart- und Heimatdichter. In ihrer Begründung verwiesen die fünf Burscheider auf die nationalsozialistische Gesinnung Halbachs. Ein damaliges Gutachten nannte ihn einen „völkischen Ideologen und radikalen Antisemiten“. Heute heißt die Straße „Am grünen Steg“.

Der Hauptausschuss wird, so ist es Usus, Schwarz’ Antrag entgegennehmen und an den zuständigen Fachausschuss weiterleiten: Das ist der Schul- und Sozialausschuss.

Hilfe aus Remscheid

„Im Falle der EMA–Schule dürften die Emotionen in unserer Stadt sicherlich noch deutlich höher steigen“, sagt Michael Schwarz, der auch die Umbenennung der Fritz-Halbach-Straße initiiert hat. Er schlägt vor, die Nachbarstadt Remscheid um Amtshilfe zu bitten. Dort wurde 2022 ein Gymnasium umbenannt. „Es sind sicher viele Gutachten erstellt worden, die man möglicherweise zur Entscheidungsfindung zur Verfügung gestellt bekommen könnte.“