Ein ereignisreiches Fest zum 100-Jährigen

Herbert Reul (CDU) überreichte dem Schützenverein die Ehrenplakette.

Von Lena Spartaro

Burscheid. Am vergangenen Wochenende war ganz Burscheid in weiß-grün. Anlässlich des großen Schützen- und Volks-festes des Hilgener Schützenvereins 1923 hingen die Girlanden in Vereinsfarben an vielen Laternen in der Stadt. Die Schützen feiern in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen – und das besonders groß.

+ Das wird gefeiert: Der Schützenverein Hilgen wird 100 ( v.l.n.r.): Silke Riemscheid, Dirk Runge mit Ehefrau Jutta Runge, Erika Gewehr und Herbert Reul. © Doro Siewert

Begonnen hatten die Festlichkeiten bereits am Freitagabend mit dem Konzert der Bläck Fööss. Der Auftakt verlief höchst zufriedenstellend. „Wir waren komplett ausverkauft und haben bis 3 Uhr nachts gefeiert“, berichtete Schützenmitglied Ludwig Nutz später im BV-Gespräch.

Auch die Kirmeseröffnung und das Flaggenhissen am Festplatz kamen am Samstagnachmittag gut an. Um 15.30 Uhr wurde der Festkommers mit vielen nennenswerten Gästen wie Altbürgermeister Hans-Dieter Kahrl sowie dem CDU-Bundestagsabgeordneten Hermann-Josef Tebroke eröffnet.

Am Sonntag fand dann der Höhepunkt eines jeden Schützenfestes statt: die Proklamation und die Krönung des neuen Königspaares. Doch zuvor hielten etliche Programmpunkte die Spannung hoch. So überreichte Innenminister Herbert Reul (CDU) dem Hilgener Schützenverein zum Beispiel die Ehrenplakette des Landes NRW anlässlich des besonderen Geburtstags. „100 Jahre sind eine starke Leistung. Die Schützen verkörpern so viele wichtige Punkte: Zusammenhalt, eigenverantwortliches und generationsübergreifendes Engagement, Geschichte und nicht zuletzt das Brauchtum“, sagte Reul.

+ Der alte Schützenkönig Eberhard Gerlach durfte einen kleinen Ritt auf einem Schaukelpferd unternehmen. © Doro Siewert

Schützen-Vorsitzender Roger Dabringhaus überreichte außerdem an seinen Stellvertreter Peter Fischer die goldene Verdienstnadel des Vereins für besondere Leistungen. Damit soll die langjährige Vorstandsarbeit Fischer gewürdigt werden. „Das hast Du wirklich verdient“, sagte Bürgermeister Dirk Runge in einer anschließenden Rede an den Stellvertretenden Vorsitzenden gewandt und mit Nachdruck.

Kurz bevor Eberhard Gerlach seine Königskette und Ingrid Gerlach ihr Diadem abgeben mussten, erlaubte sich die Reiterstaffel des Gut Benninghausen noch einen kleinen Spaß mit dem amtierenden König. Während alle Vereinsfreunde lauthals das „No’ebersch Pitter“-Lied sangen, um den lauten Regen zu übertönen, der draußen unaufhörlich auf das Festzelt niederprasselte, durfte Gerlach einen kleinen Ritt auf einem Schaukelpferd unternehmen. Das amüsierte nicht nur das Publikum, sondern auch die Reiterstaffel und Gerlachs Enkelkinder, die Teil des Scherzes waren.

Tränenreicher Abschied vom scheidenden Königspaar

Danach wurde es jedoch ernst für Eberhard Gerlach und seine Frau Ingrid – und die Freude wich einigen Tränen des Abschieds. Ein ereignisreiches Jahr lag hinter dem Ehepaar, das von 1977 bis 1978 erstmals zum Königspaar ernannt wurde. Da fiel der Abschied von der Königskette und dem Diadem nicht leicht. Da Dirk Runge im Vorfeld bereits mit Tränen des Königspaares gerechnet hatte, überreichte er ihnen während seiner Rede gleichwohl eine Taschentuchpackung. Die Geste brachte das Ehepaar wieder zum Lachen und läutete dadurch die Krönung des neuen Königspaares ein.

+ Die Bläck Fööss nahmen das Publikum wie eh und je mit auf eine musikalische Reise. Die Zuschauer waren allesamt begeistert. © Doro Siewert

Direkt im Anschluss wurde es dann noch einmal spannend: Im sportlichen Wettkampf setzte sich André Simonides mit 23 Ringen durch und wurde somit zum diesjährigen König des Hilgener Schützenvereins 1923 gekrönt. Seine Begleiterin Lena Karsch ist die neue Königin. Ihre Schwester Hannah Karsch konnte sich als Juniorschützin mit einer respektablen Leistung und 23 Ringen durchsetzen. Damit wurde sie zur Schützenprinzessin und löste den amtierenden Prinzen, Frederik Dobrodt, ab.

+ Ein Vortrag von Paula Haas alias Waltraud Küpper. © Doro Siewert

Programm

Wer von dem Fest noch nicht genug hat, kann am heutigen Montag ab 15 Uhr der Kaffeetafel im Festzelt des Schützenvereins beiwohnen. Organisiert wird der Tag vom Initiativkreis „Hilgen lebt“. Im Anschluss wird es um 16 Uhr ein Programm für Kinder geben. Um 19 Uhr steht dann eine Tombola an, geleitet von Ludwig Nutz. „Dabei werden viele tolle Preise gezogen“, berichtet er. Den musikalischen Abschluss wird DJ Mimo einläuten, aber der Höhepunkt wird das Höhenfeuerwerk nach Einbruch der Dunkelheit sein.