Ein besonderes Taxi hält in Burscheid

Gemeinsam mit vier anderen Kommunen erhält die Stadt Fördergelder aus dem „Kulturrucksack“.

Burscheid. In Burscheid öffnet sich der Kulturrucksack. In seinem Inneren: Jede Menge Überraschendes. Wie das „KulTourTaxi“, das in der Stadt hält und zwar schon am 13. Mai. Doch von vorn.

Kinder und Kultur zusammenzubringen, und das möglichst niedrigschwellig und kostenfrei, das hatten sich die fünf Kommunen Burscheid, Kürten, Leichlingen, Odenthal und Wermelskirchen vorgenommen. Gemeinsam bewarben sie sich um Fördergelder aus dem Landesprogramm „Kulturrucksack NRW“. Und das klappte. „Wir freuen uns sehr, dass der Kulturrucksack NRW 2023 ein buntes Programm der kulturellen Bildung auch für Burscheid im Gepäck hat“, sagt Bürgermeister Dirk Runge. Im Fokus stehen insbesondere Jugendliche im Alter von zehn bis 14 Jahre. Und auch Kulturmanagerin Jasmin Dorner (zuständig für Burscheid und Wermelskirchen) war mit im Boot. „Zusammen mit den lokalen Akteurinnen und Akteuren haben wir in den vergangenen Wochen spannende und kreative Projekte zusammengestellt, die den Kindern und Jugendlichen im Laufe des Jahres kostenlos zugänglich gemacht werden“, kündigt sie an.

Frisch erschienen ist eine Broschüre, die das kulturelle Gemeinschaftsprojekt im Detail auflistet. Sie liegt unter anderem im Rathaus aus und ist auch auf der städtischen Homepage abrufbar.

burscheid.de

Die fünf Kommunen im Rheinisch Bergischen Kreis haben sich ein gemeinsames Projekt überlegt: das „KulTourTaxi“. Ausgestattet mit Material fährt Künstlerin Leslie Wist die Außenbereiche an und bringt mit dem KulTourTaxi immer samstags die Kunst in verschiedene Stadtteile, damit die Kinder und Jugendlichen vor Ort künstlerisch tätig werden können. In dem Workshop von Leslie Wist lernen die Teilnehmenden, wie sie mit Acryl umgehen und können auf der Leinwand ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Am 13. Mai kommt das KulTourTaxi nach Ösinghausen und hält dort von 10 bis 15 Uhr im Weidenweg 33. Am 19. August macht das KulTourTaxi dann Halt in der evangelischen Kirchengemeinde Hilgen-Neuenhaus (10-15 Uhr). Alle Interessierten können sich direkt bei der Künstlerin per Mail anmelden:

wistart@web.de

Es gibt aber noch weitere Möglichkeiten, sich der Kultur anzunähern: Einen Linolkurs bietet der Kulturverein Burscheid am 5. und 6. Oktober, jeweils von 10 bis 16 Uhr an: Der Burscheider Bildhauer Heinz-Peter Knoop zeigt an zwei Tagen im Kulturbadehaus, wie aus einer Linoliumplatte ein Kunstwerk entsteht. Eine Anmeldung ist ab sofort per E-Mail oder am Telefon möglich: Tel. (01 71) 7 83 84 08

info@knoop-art.de

Mit Robotern wird in den Herbstferien in der Stadtbücherei Burscheid hantiert. In dem Workshop Ozobot Dance Clip können Kinder und Jugendliche einen Tanz-Roboter programmieren und ein Musikvideo erstellen – mit Kostüm, Bühnenbild und Lichtshow. Der Workshop findet am Mittwoch, 4. Oktober, von 10 bis 13 Uhr in der Bücherei unter der Leitung von Anna Karina Birkenstock statt. Am gleichen Tag bietet Birkenstock außerdem den Workshop „Die Roboter sind los! Dash Challenges“ in der Bibliothek an. Von 14 bis 17 Uhr wird in mehreren Teams gespielt. Anmeldungen und Rückfragen per E-Mail an

buecherei@burscheid.de

oder telefonisch unter Tel. (0 21 74) 6 19 60.

Musikalisch wird´s am Samstag, 19. August, 10.30-14 Uhr, wenn die Musikschule Burscheid ihr Projekt „Vom ersten Song bis zur Aufnahme“ umsetzt. Es wird gemeinsam ein Songtext geschrieben, der dann aufgenommen wird – das Ergebnis kann mit nach Hause genommen werden. Anmeldung und Rückfragen per E-Mail an

info@musikschule-burscheid.de

oder telefonisch unter Tel. (0 21 74) 89 40 75.

Getanzt wird im Kind- und Jugendzentrum Megafon – plus Auftritt bei „Internationales Burscheid“. Dafür studieren Kinder und Jugendliche Tänze ein und nähen auch ihre Kostüme selbst. Das Projekt findet am 12., 13. und 19. August jeweils von 10 bis 16 Uhr im Megafon statt, die Aufführung dann am 26. August. Anmeldungen und Rückfragen unter Tel. (01 57) 7 54 28 91 43 oder per E-Mail.

megafon@kja-lro.de

Das Förderprogramm Kulturrucksack NRW startete 2012 mit 28 Pilotkonzepten in 55 Städten und Gemeinden für insgesamt rund 320 000 Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren. Die Fördersumme für den Städte-Verbund beträgt 31224 Euro. Burscheid erhält pro Jahr rund 4000 Euro. Den notwendigen Eigenanteil übernimmt das Kreisjugendamt.