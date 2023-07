Ein besonderes Instrument als treuer Begleiter

Klaus Perthel spielt seit 45 Jahren Euphonium – in verschiedenen Formationen.

Burscheid. Seit seinem zwölften Lebensjahr spielt Klaus Perthel sein Instrument. Lothar Büngen aus dem Blasorchester Dabringhausen kam damals mit mehreren Instrumenten – unter anderem Flöte, Klarinette, Bariton – bei der Familie Perthel, die aus Leverkusen nach Dabringhausen gezogen war, vorbei und ließ die drei Kinder die Instrumente ausprobieren. „Ich war sofort angetan vom satten Ton des Instruments“, sagt das Vorstandsmitglied der Orchesterschule.

„Und das Euphonium wurde von da an mein treuer Begleiter, bis heute.“ Seine Schwester wählte die Klarinette, die sie heute bei Weihnachtsfeiern der Familie nutzt. Sein Bruder hatte aber kein Feuer für ein Instrument entwickelt. „Er wurde mit der Tuba verschreckt.“

Inzwischen lebt der 57-Jährige mit seinen großen Kindern in einem Einfamilienhaus in Burscheid – in der Nähe der katholischen Kirche St. Laurentius. Zwei seiner vier Kinder musizieren auch. Tochter Tosca spielt Trompete, der jüngste Sohn Lovis lernt das Schlagzeugspiel. Sein Sohn Tibor hat gerade seine Ausbildung als klassischer Ballet-Tänzer in Hamburg abgeschlossen, sein ältester Sohn leistet ehrenamtliche Hilfe bei der Freiwilligen Feuerwehr.

Vater Klaus Perthel spielt das Euphonium im Orchesterverein Hilgen und bei den Bergischen Egerländern. „Ansonsten bringe ich mich als Vorstandsmitglied der Orchesterschule und als Vorstandsmitglied der Luchtenberg-Stiftung aktiv ins Kulturleben von Burscheid ein“, sagt er, der kurz vor dem Familienurlaub steht und noch vieles vorher zu richten hat.

+ Die Lippenkraft wird so gestärkt. © Susanne Koch

Klaus Perthel empfindet sich als Laienmusiker. „Wichtig ist aber das regelmäßige Training, um Kraft, Technik, Intonation zu üben“, sagt er. „Ich gehe immer in den Keller, um die Etüden zu spielen. Meine Lippenkraft trainiere ich auch mit dem Mundstück am Klavier.“ Die Finger müssten laufen, der Ton muss kraftvoll und klar aus dem Instrument kommen.

Das Repertoire des Euphonium-Spielers ist sehr umfangreich. Blasmusik gehört ebenso dazu wie klassische und auch moderne Kompositionen. „Mir macht die ganze Palette Freude“, sagt er. „Ich freue mich darauf, für den 1. Musikpreis, den die Orchesterschule vergibt, noch einmal die Flötensonate von Telemann gemeinsam mit Bruce Collings aufzuführen.“ Bruce Collings sei pensioniertes Mitglied der Bergischen Symphoniker und einer seiner besten Lehrer gewesen.

Klaus Perthel ist sehr froh darüber, dass er immer Lehrer hatte, die ihm Spaß am Instrument vermittelt haben. „Und als ich beruflich von 1998 bis 2003 nach Luxemburg gezogen bin, war ich sehr angetan davon, schnell im Blasorchester Dudelange aufgenommen zu werden. Dadurch hatte ich auch direkt privaten Anschluss.“

Im Gegensatz zum Bariton habe das Euphonium einen großen, weichen Klang. „Das Bariton klingt schmaler“, sagt Klaus Perthel. Er übt täglich, nicht so intensiv wie Berufsmusiker, die teilweise sechs Stunden täglich trainieren. „Aber es sind doch anderthalb bis zwei Stunden am Tag.“

Die nächsten Konzerte, die anstehen: das Serenadenkonzert, der 1. Musikpreis in Burscheid, das Konzert im Altenberger Dom. „Und wir werden mit dem Orchesterverein Hilgen auch sicher wieder am Deutschen Orchesterwettbewerb teilnehmen“, sagt der 57-Jährige.

„Ich werde das Euphonium mit Leidenschaft spielen, bis es aus Altersgründen nicht mehr geht“, sagt er. „Das dauert hoffentlich noch ganz lange.“

Historie

Das Euphonium als Tenor- und Baritonstimme entwickelte sich aus der Ophikleide, die wiederum das Serpent ersetzt hatte.

In Folge der Erfindung der Périnet-Ventile um 1813 entstand neben der Trompete der Tenortrompetenbass. Dazu kam bald das Tenorhorn. 1843 wurde daraus das Euphonium mit einer weiteren Mensur entwickelt, um einen nochmals tieferen und weicheren Klang zu erhalten.