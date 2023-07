Burscheider Tafel sucht neue helfende Hände

Ehrenamtler versorgen immer mehr Kunden. Gleichzeitig kommen aber weniger gespendete Lebensmittel an. Auch fehlen immer mehr helfende Hände.

Burscheid. Kaffeeduft steigt aus den Tassen, die Teller klappern, Obst steht ebenso auf dem Tisch wie Brötchen. Frühstückspause? Keineswegs. Für das Team der Burscheider Tafel gehört die Zeit vormittags um 10 Uhr schon zum Mittag. Schließlich sind die ersten bereits seit 7 Uhr auf den Beinen, haben Lebensmittel aus dem Kühlcontainer geholt, haben gesichtet und sortiert. Es ist gewissermaßen die Ruhe vor dem Sturm: Um 13 Uhr beginnt die Ausgabe, wie immer an jedem Freitag am Tafel-Domizil an der Montanusstraße.

„Wir sind unglaublich dankbar, dass wir so gut unterstützt werden“, sagt die Vorsitzende Dagmar Zimmer. Man werde akzeptiert, sei selbstverständlicher Teil der Stadt: „Burscheid ist im positiven Sinn ein Dorf. Man hilft sich.“ Es ist Unterstützung, die nottut. Denn die Tafeln in Nordrhein-Westfalen haben keinen leichten Stand. „Ja, wir spüren das auch“, bestätigt Dagmar Zimmer. „Die Supermärkte kalkulieren ganz anders als früher, kaufen sparsamer ein und geben Lebensmittel, bei denen das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist, nicht mehr ab, sondern verkaufen mit Preisnachlass.“

Spürbar sei auch die Konkurrenz mit Foodsharing-Initiativen, die aus Klimaschutzgründen überschüssige Lebensmittel einsammelten und abgäben: „Wir versuchen gerade, mit Foodsharing Wermelskirchen in einen Rhythmus zu kommen.“. Denn wenn die Wermelskirchener dienstagabends Lebensmittel einsammelten, hätte die Burscheider Tafel, die mittwochs, donnerstags und freitags unterwegs sei, das Nachsehen. „Jetzt kommt das Foodsharing freitags zu uns und holt die Reste. Es kommt also wirklich nichts in die Tonne“, sagt Zimmer.

Durchschnittlich 150 Familien kommen regelmäßig zur Tafel

Es ist ein Spagat, den (nicht nur) die Burscheider Tafel vollbringt: Den rückläufigen Lebensmittelspenden stehen gestiegene Kundenzahlen gegenüber – auch unter anderem dem Ukraine-Krieg geschuldet. „Zu uns kommen im Schnitt 150 Familien“, sagt Zimmer. Wird es mit den Lebensmitteln knapp, „dann kaufen wir dazu“. Es entspricht dem Selbstverständnis der Tafel und dem ihrer Unterstützer: „Die Menschen, die uns Geld spenden, tun das, damit wir die Leute versorgen“, unterstreicht Zimmer.

Dabei weiß sie sich von einem zuverlässigen Netzwerk getragen: „Firmen spenden uns Geld, aber auch Privatleute, die zum Beispiel an einem runden Geburtstag auf Geschenke verzichten und stattdessen um eine Spende an uns bitten.“ Jüngst habe sich der Portugiesische Kulturverein aufgelöst und seine Rücklagen an die Tafel überwiesen. „Wenn wir explizit etwas hier für uns brauchen, wie beispielsweise neue Kühlschränke, läuft das über Förderanträge.“

Dabei hält Tafel-Gründer Martin Heykants die Fäden in der Hand; er betreut auch (noch) die Fahrer. 14 Taschen mit Lebensmitteln gehen zusätzlich allwöchentlich auf Reisen – zu denen, die nicht mehr so mobil sind.

Glücksfall: Tafel hat fast keine Nebenkosten

„Wir haben Glück, weil wir hier fast keine Nebenkosten haben“, sagt Zimmer. Das mit Photovoltaik ausgestattete Gebäude gehört der Tafel, das Grundstück ist im Besitz der Stadt, die es wiederum unentgeltlich zur Verfügung gestellt hat.

28 Frauen und 17 Männer gehören zum ehrenamtlichen Tafel-Team. Mit ihren Kollegen auf Landesebene teilen sie ein Problem: Der Nachwuchs fehlt. „Das Durchschnittsalter ist 70“, sagt Zimmer. Schriftführerin Heike Traving (um die 50) wird intern deshalb liebevoll als Küken bezeichnet. Jede hat die passende Aufgabe gefunden: Petra Dinges-Kasterke hat den zweiten Vorsitz, Gudrun Niggemeier kümmert sich um die Kasse, Beate Claas und Ulrike Netzer sind Beisitzerinnen. Die Männer engagieren sich meist als Fahrer – „und packen an, wo es etwas zu heben gilt“, verrät Zimmer.

Niemand soll sich als Bittsteller fühlen müssen

Jede und jeder kann entscheiden, was und wie viel er oder sie macht. Genauso wie die Kunden, die sich ihre Sachen auswählen und dabei wie in einem Laden fühlen dürfen. Kosten: 1 Euro. Niemand soll sich an der Montanusstraße als Bittsteller fühlen – immer freitags, wenn sich um 13 Uhr die Tüten öffnen und im pandemieerprobten Einbahnsystem die Lebensmittel ihre Abnehmer finden.

Dann, wenn die Ehrenamtler schon lange auf den Beinen sind: „Ale erstes stellen wir die Kaffeemaschine an“, verrät Niggemeier das Freitagsritual. Dann werden die Lebensmittel aus dem Kühlcontainer geholt: Er steht kostenlos beim Nachbarn Tenneco, genauso wie das Auto, mit dem die mobilen Taschen verteilt werden. Nachbarschaftshilfe eben.

Sommerfest

Wer überlegt, ob die ehrenamtliche Mitarbeit bei der Tafel das richtige sein könnte, hat am Samstag, 15. Juli, ganz unverbindlich Gelegenheit, das Team und sein Haus an der Montanusstraße (neben dem Kinder- und Jugendzentrum Megafon) kennenzulernen: Ab 16 Uhr feiern die Ehrenamtler dort ihr Sommerfest und grillen. Neugierige Besucher sind dabei willkommen und können sich im Gespräch mit dem Team über Engagement und Einsatz informieren.