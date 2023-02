Dürscheid: Brücke geht in Endphase

Burscheid. Die Bauarbeiten an der Brücke in Dürscheid gehen in die Endphase. Das teilt nun die Stadtverwaltung mit. Am Freitag sollte zunächst die Fußgängerbehelfsbrücke zurückgebaut werden. „Damit währenddessen der Abschnitt passierbar bleibt, wird durch die Baufirma ein Behelfsgehweg eingerichtet, der bereits über den neuen Durchlass führt“, sagt Stadtsprecherin Ann-Kathrin Gusowski.