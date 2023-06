Drei Geschäfte öffnen zum Late-Night-Shopping

Die Buchhandlung Hentschel ist wieder aktiv für Burscheider Bürgerinnen und Bürger.

Von Susanne Koch

Burscheid. Für den heutigen Donnerstag, 15. Juni, lädt die Buchhandlung gemeinsam mit „Liebevoll Mode, Wohnaccessoires“ und „Alles für das Kind“ zum Late-Night-Shopping, also zum entspannten Bummeln in den Abendstunden ein.

Zum nahenden Sommeranfang halten die drei schönen Geschäfte ihre Ladentüren bis 22 Uhr offen. Anastasia Vasilakopoulou von „Liebevoll“ bietet ihren Gästen einen Ausblick auf die neue Kollektion. „Alles fürs Kind“ zeigt die neusten Kollektionen. Die Mitarbeiterinnen freuen sich auf ihre Kundinnen und Kunden am Abend. Und die Buchhandlung präsentiert nicht nur die schönsten Bücher und Spiele für die Sommerzeit, sondern lädt auch wieder zur Verkostung der neuen erfrischenden Priseccos ein – und nein, das ist kein Schreibfehler: Prisecco sind komplett alkoholfreie Aperitifs und wunderbare Begleiter zum leckeren Essen, schmecken wie Prosecco, haben aber null Prozent Alkohol.

Am Freitag, 16. Juni, um 19.30 Uhr gibt es in der Buchhandlung Ute Hentschel unter dem Motto „An den Strand? Nur mit Buch!“ die besten Bücher für den Urlaub. Sie packen Ihren Koffer für den Sommerurlaub – und nehmen natürlich Bücher mit! Aber welche bloß? Das Team der Buchhandlung gibt tolle Tipps und stellt vor: spannende Krimis, wunderbare Schnulzen, interessante Familienromane, neue literarische Entdeckungen, aktuelle Sachbücher und Bestes für den Lesenachwuchs. „Genießen Sie unsere Buchtipps mit einem leckeren Cocktail oder Longdrink!“, heißt es. Es sind nur noch wenige Restkarten verfügbar: Eintrittskarten (15 Euro) und weitere Infos gibt es in der Buchhandlung unter Tel. 02174-8242.

Und schließlich am Samstag, 17. Juni um 11 Uhr lädt die Buchhandlung Ute Hentschel unter dem Titel „Des Kaisers neue Kleider“ alle Kinder ab vier Jahren zur Autorenlesung mit Folker Banik ein, der seine zauberhafte Adaption des Kunstmärchens von Hans Christian Andersen vorstellt.

Zum Frühstück gibt es Berge von Pfannkuchen

Für den Kaiser von Youkali ist jeder Tag wie ein Traum: Zum Frühstück gibt es Berge an Pfannkuchen mit Ahornsirup, Holundereis und Brombeerbonbons. Danach hüllt er sich in seine buntesten Kleider, um in dem prächtigen Schlossgarten umherzuspazieren. Er hat alles. Nur echte Freunde, die fehlen noch.

Doch eines Tages kommen zwei seltsame Schneider in die Stadt, die ihm ein verheißungsvolles Angebot machen, das er nicht ausschlagen kann . . . Folker Banik erzählt die Geschichte „Des Kaisers neue Kleider“ mit viel Humor von scheinbar grenzenloser Naivität und Torheit, aber auch von der Suche nach einem tieferen Sinn hinter all den Oberflächlichkeiten dieser Welt.

Almud Kunerts heitere und charmante Illustrationen lassen die Geschehnisse rund um den Kaiser lebendig werden. Die Folker Banik wurde 1967 in Kiel geboren. Er ist Schauspieler, Sprecher, Lehrer und Autor. Er studierte an der Westfälischen Schauspielschule der Stadt Bochum. Als Sprecher arbeitet er für den WDR und für den Deutschlandfunk. Als Lehrer unterrichtet er Latein und evangelische Religion.

„Es tut mir leid, dass die Lesung schon ausverkauft ist“, sagt Ute Hentschel. „Aber vielleicht interessieren sich ja der eine oder andere Vater oder die eine oder andere Mutter für das charmante Buch.“