Dorfgemeinschaft Pa-Ro-Li macht gemeinsame Sache

Gefeiert wird ab Freitag.

Burscheid. Sie machen wieder gemeinsame Sache. „Sing-Dance-Sleep-Repeat“: Das ist das diesjährige Motto des Königshofes der Dorfgemeinschaft Pa-Ro-Li (Pattscheid, Romberg, Linde). Vom 30. Juni bis zum 3. Juli wird in diesem Sinne das 71. Dorffest auf dem altbekannten Dorfplatz in Pattscheid gefeiert, schreibt Pressewart Udo Wötzel.

Am Eröffnungstag startet abends ab 19 Uhr eine Warm-up-Party mit Cocktails und DJ. Ende offen.

„Der 1. Juli beginnt mit einem Festumzug durch Pa-Ro-Li-Land“, kündigt Wötzel an. Gestartet wird um 15 Uhr am Hotel Mayhof. Dann zieht der Umzug mit Fußgruppen, dem Königswagen und einer Musikkapelle bis Romberg-Linde und von dort auf den Festplatz. „Bei hoffentlich gutem Wetter werden wieder viele Zuschauer am Zugweg erwartet“, so die Organisatoren.

Sing-Dance-Sleep-Repeat lautet die Überschrift auch für den Tanzabend, der ab 20 Uhr im Festzelt beginnt. Der Königshof wartet mit einem Überraschungs-Bühnenprogramm auf. Für die Musik am Abend sorgt dieses Mal DJane Reni.

Der 2. Juli ist Familientag und wird mit einem ökumenischen Gottesdienst mit musikalischer Begleitung um 10 Uhr im Festzelt eröffnet. Danach findet das offizielle Wecken des Königspaares mit Musik statt. Das Königspaar wird mit einem Kinder-Fahrradkorso zum Festplatz begleitet. Nach dem Eintreffen des Königspaares startet der große Frühschoppen. Dieser wird, wie es schon Tradition ist, durch die Musik der holländischen Gruppe Joekskepel Sjiengeleboem begleitet. Weitere Aktivitäten sind Luftballon-Wettbewerb, Preisnageln, Jugend- und Damen-Dart.

Ab 14 Uhr findet dann die Kinderbelustigung mit traditionellen Kinderspielen statt. An 20 Stationen können die Kinder zwei Stunden nach Herzenslust spielen und sich im Wettkampf messen. Für die Erwachsenen gibt es Kaffee und Kuchen im Festzelt. Bis zum Ende der Veranstaltung um 21 Uhr werden Cocktails und der Klassiker Erdbeerbowle ausgeschenkt.

Das Ende des Dorffestes wird am 3. Juli mit dem festlichen Krönungsball eingeleitet. Für den musikalischen Rahmen der Tanzparty, beginnend ab 19 Uhr, sorgt DJ Gigi. Im Laufe des Abends folgt die Proklamation des neuen Königspaares – der festliche Abschluss des Dorffestes. Um 23 Uhr endet das 71. Dorffest. -nal-

Der Eintritt zum Dorffest ist für Mitglieder kostenfrei, Nicht-Mitglieder zahlen Freitag, Samstag und Montag jeweils einen Platzeintritt von 3 Euro.