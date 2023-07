Dorfgemeinschaft Pa-Ro-Li feiert heute noch weiter

71. Dorffest in der Nachbarschaft

Burscheid/Leverkusen.-nal- Von Dierath aus kann man über die Wiesen hinweg Romberg liegen sehen. Dann sind Pattscheid und Linde auch nicht weit entfernt, unter dem Kürzel „Pa-Ro-Li“ machen die drei Ortsteile gemeinsame Sache: An diesem Wochenende feierten sie ihr 71. Dorffest.

Und wenn diese Zeilen erscheinen, ist „noch lange noch nicht Schicht“, wie Sänger Jan Delay mal über Sankt Pauli dichtete. Denn am Montagabend folgt noch der Krönungsball mitsamt Proklamation des neuen Königspaars.

Gefeiert wurde bereits seit Freitag. Eine „Warm-up-Party“ machte den Auftakt, begleitet von süffigen Cocktails und DJ. Einen Höhepunkt bildet stets der Umzug, der sich von Pattscheid aus auf den Weg macht. Am Abend gab es dann wieder Musik: DJane Reni legte auf. Der Sonntag kam dann dagegen ganz familiär daher und schlug mit Frühschoppen und Kinderbelustigung eher ruhige Töne an. Die Dorfgemeinschaft widmet sich, so heißt es in der Satzung, Brauchtum, Heimatpflege und -kunde.



Mehr Nachrichten aus Burscheid