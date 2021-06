Dohrmann wartet auf wichtige Unterschrift

Gewerbegebiet

Blick von der Straße Straßerhof auf das neue Gewerbegebiet: Bald sollen hier die ersten Straßen und Wege gebaut werden.

Straßerhof: Erschließungsvertrag soll noch in diesem Monat unterzeichnet werden. Direkt danach könnten die Bauarbeiten beginnen.

Von Sven Schlickowey

Rund elf Hektar Gesamtfläche, davon fast die Hälfte Industriegebiet, gerade mal drei Kilometer von der Bundesautobahn A 1 entfernt – das Gewerbegebiet Straßerhof ist ein „Filetstück“ für die wirtschaftliche Entwicklung in der Region. „Wir haben Interessenten für rund 400 000 Quadratmeter, können aber leider nur knapp über 100 000 anbieten“, sagt Wolf-Dietrich Spelsberg von der Geschäftsleitung der Firma Dohrmann.

Das Remscheider Unternehmen, das die Grundstücke für das Gewerbegebiet Straßerhof vor mehr als zehn Jahren erworben hatte, wartet derzeit darauf, dass der Erschließungsvertrag unterschrieben wird.

Alles ist schon für die Erschließung vorbereitet: Sobald die Stadt die Erschließung an die Remscheider Firma Dohrmann übertragen hat, soll es losgehen. Im Sommer 2021 könnten die ersten Gebäude stehen.

Dieser regelt, dass die Stadt Burscheid das Anlegen von Straßen und Wegen (also das Erschließen) an einen Dritten – sprich die Firma Dohrmann – übertragen kann. „Das wird wohl im Laufe des Monats so weit sein“, vermutet Spelsberg. Direkt danach könnten die eigentlichen Erschließungsarbeiten beginnen. Und die ersten Kaufverträge für Grundstücke könnten dann auch unterschrieben werden.

Die ersten Bauanträge könnten schon bald gestellt werden

Dass es dafür nicht an Interessenten mangelt, liegt vor allem daran, dass vergleichbare Flächen in der Region langsam knapp werden. „Ich würde fast sagen, dass es das einzige Gewerbegebiet dieser Art weit und breit ist“, sagt Spelsberg. Das zuletzt bebaute Burscheider Gewerbegebiet Linde/Irlen zum Beispiel hat gerade mal vier Hektar Gesamtfläche zu bieten. Und es besteht ausschließlich aus Gewerbefläche. Für Unternehmen, die sich auf diesen sogenannten GE-Flächen ansiedeln, gelten strengere Emissionsgrenzwerte, die einen Drei-Schicht-Betrieb oder nächtliche Anlieferungen nahezu unmöglich machen.

GEWERBEGEBIET IN BURSCHEID HINTERGRUND Über neun Gewerbe- und Industrieflächen informiert die Stadt derzeit auf ihrer Internetseite. Allerdings sind die meisten Gebiete fast vollständig bebaut. Ob sich neues Gewerbe ansiedeln kann, hängt so in den Gebieten Massiefen, Hilgener Straße, Industriestraße, Hilgen Heide, Linde/Irlen und Luisenstraße von Einzelfallprüfungen ab. In der Geilenbacher Straße gibt es 2,6 Hektar nicht erschlossene Fläche. Im Gewerbegebiet Griesberger Straße gibt es keine freien Flächen. Daher wird das neue Gewerbegebiet Straßerhof dringend benötigt.

Im Straßerhof sind davon rund 64 000 Quadramter betroffen, „wegen der Nähe zur Wohnbebauung in Odenthal“, sagt Wolf-Dietrich Spelsberg. Weitere 41 000 Quadratmeter gelten als GI-Fläche, also Industriegebiet, wie sie sich die meisten Firmen im produzierenden Gewerbe wünschen. Wann sich die ersten Firmen im Straßerhof ansiedeln, das hänge nicht zuletzt vom Wetter ab, sagt Spelsberg: „Wenn wir einen strengen Winter bekommen, könnte das unseren Zeitplan durcheinander bringen.“

„Es war ein harter Kampf. Aber es hat sich gelohnt.“

Wolf-Dietrich Spelsberg, Geschäfsleitung Dohrmann

Die ersten Bauanträge könnten aber schon bald, direkt nach der Unterzeichnung der Kaufverträge, gestellt werden. „Realistisch ist, dass im Sommer 2021 die ersten Gebäude stehen.“

Das wäre dann das vorläufige Ende einer bewegten Geschichte des Gewerbegebiets. Bereits 2008 hatte die Firma Dohrmann die ersten Grundstücke gekauft, ein Jahr später scheiterte dort die Ansiedlung des Remscheider Sportartikelherstellers Hudora.

Im Mai 2010 hatte die Stadt Burscheid den entsprechenden Bebauungsplan geändert. 2014 hatte es dann die ersten Arbeiten auf dem Gelände gegeben, die Erschließung scheiterte damals aber daran, dass sich ein dafür entscheidendes Grundstück in Privatbesitz befand.

Nachdem die Verhandlungen über den Verkauf der Grundstücke erfolglos blieben, hatte die Stadt im November 2015 schließlich ein Umlegungsverfahren eingeleitet. „Es war ein harter Kampf“, blickt Wolf-Dietrich Spelsberg zurück. „Aber es hat sich gelohnt.“