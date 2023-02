Dirk Gläßner ist ein Cowboy ohne Pferd

Die Band Maverick stammt aus Burscheid und ist am 17. Februar beim Music-Drive-In im TV zu sehen.

Von Peter Klohs

Country-Music führt in Deutschland ein Nischendasein. Könnte man denken. Aber die Informationen des Deutschen Musikinformationszentrums (MIZ) sagen etwas anderes aus: Mehr als ein Drittel, genau 35,5 Prozent der Deutschen, hört gerne diese Musikrichtung. Das ist im Vergleich zu Pop und Rock vielleicht nicht viel, aber deutlich mehr als die Jazz- oder Klassikhörer. Was kann dazu beitragen, dass man sich als junger aufstrebender Musiker für die Country-Musik entscheidet?

Der „gefühlte Burscheider“ Dirk Maverick, der im wahren Leben Dirk Gläßner heißt, vor beinahe 60 Jahren in Leverkusen geboren wurde, muss es wissen, denn seine Maverick’s Country Music Show ist erfolgreich und war jahrelang „hyperpopulär“ (Gläßner), wenn auch nicht in Deutschland. Aber der Reihe nach.

„Ich war schon irgendwie immer ein Cowboy“, sagt der Musiker und ergänzt: „Ohne Pferd.“ Die Hinwendung zur Romantik des Wilden Westens, so vermutet er, kam von den Karl-May-Romanen, die ihm vom Großvater vorgelesen wurden. Und als er im Fernsehprogramm eine Show sah, in der die deutsche Country-Band Truck Stop Musik machte, da war es um ihn geschehen. „Ach, das geht“, dachte er damals und meinte die Verbindung von Cowboy-Romantik und Musik.

„Ich bin zwischen Schlager und Johnny Cash verortet.“

Wenig später landete der Schlagersänger Jürgen Drews einen Riesenhit („Ein Bett im Kornfeld“), der im Original von einem amerikanischen Brüderpaar gesungen wurde, das stark in der Country-Szene verwurzelt war: die Bellamy Brothers. „Und so kommt es, dass ich musikalisch irgendwo zwischen Schlager und Johnny Cash verortet war und bin.“

Dirk Maverick ist Sänger, Komponist, Produzent und weitfächrig im Musikgeschäft beschäftigt. Er sagt über sich: „Ich bin sicher nicht der beste Sänger, und mein Gitarrenspiel ist auch nicht so toll, aber das Gesamtpaket stimmt.“ Seine Maverick Countryband ist im Kern ein Quartett, kann jedoch um einen Keyboarder oder einen Geiger ergänzt werden. Außerdem stehen die Maverick Dance Ladies für größere Shows zur Verfügung.

Seit 1992 fährt die Band einmal jährlich nach Sri Lanka, um dort auf großen und kleinen Konzerten Geld zu sammeln, dass den Kindern im südasiatischen Land zugute kommt. „Die kleinen Konzerte sind für die Hotelkosten“, berichtet Gläßner, „die Einnahmen auf den großen Konzerten werden gespendet, manchmal an Unicef, manchmal direkt an ein Kinderheim.“ Es ist das Abenteuer, das ihn reizt. „Arbeiten unter völlig anderen technischen Voraussetzungen in fremder Umgebung“, nennt er das.

Der Kontakt zur Country Music Foundation, die von Faizal Samath ins Leben gerufen wurde, begann mit einem simplen Fax: „Would you be interested to perform in Sri Lanka?“ („Wären Sie daran interessiert, in Sri Lanka zu spielen?“). Und darauf kann es nur eine Antwort geben, sagt Dirk Maverick: „Sure. Sicher.“ Nach den Jahren der Pandemie, in denen der Besuch in Sri Lanka nicht möglich war, ist der nächste Trip für Oktober 2023 geplant.

Derartige Shows kannte er nicht, Gläßner wurde neugierig

Vor einiger Zeit hörte Gläßner vom Format „Music Drive In“, das regelmäßig vom Privatsender RTL2 gesendet wird, und in dem Musiker aus ihrem Auto heraus performen. „Ich habe bei derartigen Shows noch nie mitgemacht, aber das fand ich schon interessant.“

Die Band meldete sich an, wurde für gut befunden und fuhr für die Aufzeichnung der Show im Sommer 2022 nach Bottrop. Die Zusammenarbeit mit dem Privatsender sei nicht immer problemlos gewesen, gibt Dirk Maverick zu. „Wenn man für einen Kaffee seine eigene Tasse mitbringen muss, dann läuft da etwas nicht ganz richtig.“ Aber die Jury der Show sei sehr kollegial gewesen. Guildo Horn, die niederländische Sängerin Loona sowie Prince Damien urteilen über die Beiträge der Musiker. Inwieweit die Musik der Maverick’s Country Music Show den Geschmack der Jury getroffen hat und das Endresultat womöglich noch etwas besser ausgefallen ist, werden die Zuschauer am 17. Februar sehen können. Die Ausstrahlung der Musik-Drive-In-Show beginnt um 17 Uhr.

Hintergrund

Dirk Maverick (Gläßner) wurde 1964 in Leverkusen geboren. Er ist leidenschaftlicher Country-Musiker und beschäftigt mit der Maverick’s Country Music Show seine eigene Band.

„Meine Träume“, sagt der Musiker dankbar, „haben sich zum allergrößten Teil erfüllt.“ Ein Country-Superstars-Tribute schwebt noch als Idee durch seinen Kopf, außerdem ein spezielles Event zu seinem 60. Geburtstag im Jahr 2024.

mavericks.de

live.mavericks.de