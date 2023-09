Diese Veranstaltungen locken in die Stadtbücherei

Programm im September für Groß und Klein.

Von Susanne Koch

Burscheid. In der Stadtbücherei Burscheid finden im September tolle Veranstaltungen statt – wir geben einen Überblick:

Literarischer Vormittag: Sie lesen gerne und möchten Ihre Erfahrungen teilen und neue Anregungen bekommen? Dann ist für Sie der literarische Vormittag genau richtig: am Freitag, 8. September, 10 bis 12 Uhr. Der Kreis trifft sich immer am zweiten Freitag im Monat und diskutiert die gelesenen Texte. Das Ziel ist keine literarische Interpretation, obwohl die natürlich auch Raum hat. Kommen Sie vorbei und schauen Sie, ob Ihnen die Runde gefällt. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen nimmt das Team für diese und weitere Veranstaltungen unter Tel. 02174-61960 entgegen.

Der kleine Drache Kokosnuss erforscht die Wikinger: Am Freitag, 8. September, 15 bis 16.30 Uhr, wird vorgelesen und gebastelt. Im Mittelpunkt stehen der kleine Drachen Kokosnuss, das Stachelschwein Matilda und der Fressdrachen Oskar. Die Kinder lauschen spannenden Geschichten, gestalten Trolle und bauen Drachenschiffe – fachkundig gestaltet von und mit Christa Engstenberg-Mannes. Willkommen sind alle Kinder ab fünf Jahren. Eine telefonische Anmeldung ist auch hier erforderlich.

Bücherflohmarkt: Im Rahmen des Burscheider Bauernmarktes an diesem Sonntag öffnet auch die Stadtbücherei ihre Türen – von 11 bis 17 Uhr. Im Lesecafé gibt es Waffeln und Kaffee. Gut gestärkt kann dann in einer riesigen Auswahl an Büchern gestöbert werden. Der Erlös geht an den Förderverein der Stadtbücherei, der mit den Einnahmen aus dem Flohmarkt-Verkauf neue Medien und zahlreiche Veranstaltungen finanziert.

Bücherschätzen: Ebenfalls am kommenden Sonntag, 12 bis 16 Uhr, geht es spannend zu: Stehen historische Werke, alte Atlanten, Bibeln, Kräuterbücher oder andere alte Schriften in Ihrem Bücherregal und möchten Sie ihren Wert erfahren? Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre Bücher begutachten zu lassen. Durchgeführt wird die Bücherschätzung von Diplom-Bibliothekar Marcus Vaillant, der an der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf tätig ist. Interessierte werden gebeten, die entsprechenden Angaben zu maximal fünf Büchern (idealerweise Verfasser, Titel, Verlag, Verlagsort, Verlagsjahr) zur Bücherschätzung anzumelden. Das geht während der Öffnungszeiten vor Ort, telefonisch unter bekannter Nummer oder per E-Mail an buecherei@burscheid.de.

Lesung für Kinder: Die Autorin Claudia Hänel-Gaissmaier liest am Samstag, 23. September, ab 11 Uhr etwa eine Stunde aus ihrem Buch „Vincent & Josefine“ und gestaltet die Lesung. Herzlich willkommen sind alle Kinder ab vier Jahren. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Sütterlin-Lesestunde: Ebenfalls am 23. September, dann aber von 15 bis 17 Uhr, trifft sich der Sütterlin-Lesekreis in der Stadtbücherei. Gemeinsam werden Texte in Sütterlinschrift entziffert. Abermals wird um eine telefonische Voranmeldung gebeten. Bitte beachten Sie, dass Vorkenntnisse erforderlich sind. Die Leitung übernimmt Diplom-Bibliothekar Marcus Vaillant. Der Eintritt ist frei, ein Hut geht rum.

Die größte Zeichenschule Deutschlands:Eine Online-Zeichenstunde für Kinder in Kooperation mit der Buchhandlung Ute Hentschel findet am Samstag, 30. September, von 11 bis 12 Uhr statt. In einem interaktiven Online-Event können alle Fans der „Schule der magischen Tiere“ gemeinsam mit der Illustratorin Nina Dulleck lernen, wie man ganz einfach selbst eins der magischen Tiere zeichnet. Moderiert wird das Ganze von TV-Moderator Eric Mayer. Die Online-Zeichenstunde richtet sich an alle Kinder ab acht Jahren. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Infos zu allen Veranstaltungen gibt es in der Stadtbücherei, die Anmeldungen erfolgen in der Regel unter Tel. 02174-61960.