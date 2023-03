Dierather Grundschüler erlaufen mehr als 15 000 Euro

Strahlende Gesichter an einem sonnigen Tag: Schüler, Schulleiterin und Beschenkte freuen sich.

Unterstützung für die Fluthilfe Ahrtal, den Wildpark Reuschenberg und die Flüchtlingshilfe Burscheid.

Burscheid. Mit solchen Schecks hantieren im Normalfall große Unternehmen und Firmenbosse herum. Doch in Dierath ist alles anders. Hier sind es nämlich die rund 200 Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsgrundschule, die die sagenhafte Summe von mehr als 15 000 Euro zusammenbekommen haben. Wie sie das geschafft haben? Sie sind gelaufen, im vergangenen Jahr kurz vor den Sommerferien, auf einem abgesteckten Kurs hinter der Grundschule. Sponsorenlauf nennt sich das Modell, bei dem Mütter und Väter, Omas und Opas, Tanten und Onkel ihre Portemonnaies zücken, um jeden zurückgelegten Meter in bare Münze zu verwandeln. „In unserem Fall waren sogar Arbeitskollegen der Eltern dabei, die unterstützt haben“, sagt Schulleiterin Corinna Stobbe lachend.

Der Lohn für so viele Mühen? Ein strahlender Vormittag im kleinen Ortsteil Dierath und ein großes Stelldichein auf dem Schulhof, bei dem die Grundschüler das Geld weitergaben, nämlich an Projekte, die sie unterstützen wollten. Das darf man wörtlich nehmen: Über Klassensprecher und Klassenrat haben die Erst- bis Viertklässler ihre Wünsche kundgetan, über die dann im Kinderparlament abgestimmt wurde. Menschen wollten die Kinder helfen, aber auch Tieren. Geld bekamen schließlich die Fluthilfe Ahrtal, der Wildpark Reuschenberg, die Flüchtlingshilfe Burscheid und der eigene Schulverein Pro Pänz.

Eine Tischtennisplatte soll es für die jungen Dierather ebenso geben wie neue Schul-T-Shirts und -Hoodies mit dem neu entwickelten Schullogo, das zwei Schüler entwarfen. Aus dem Ahrtal reiste eigens Michaela Wolff an, vom Wildpark Reuschenberg Björn Heimann, und für die Flüchtlingshilfe kam Bodo Jakob. Alle wussten schon, was mit dem Geld geschehen soll: Im schwer verwüsteten Ahrtal will man Kindern schöne Erlebnisse verschaffen, und im Wildpark soll einiges für die Tiere gebaut werden.

Übrigens: das neue Schullogo sind eigentlich zwei. „Wir haben sie zusammengemixt. Wir fanden beide Entwürfe so schön, dass wir uns nicht entscheiden konnten“, erzählt Corinna Stobbe. Anzugucken und zu bestellen sind die neuen Schul-T-Shirts online. nal