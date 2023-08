Die zwei Tage werden noch bunter als früher

Die Formation Klingende Windrose feiert am Samstag ihr Debüt in Burscheid.

3. Internationales Burscheid am 26. und 27. August.

Burscheid. Sein Fest „Internationales Burscheid“ werde noch bunter, kündigt Gastgeber Uwe Graetke von „Burscheid Live“ an: Gemeinsam mit dem Kommunalen Integrationszentrum des Rheinisch-Bergischen Kreises als Mitveranstalter lädt er zu Samstag und Sonntag auf den Marktplatz und die Kirchenkurve ein. Viele Künstler und Folkloregruppen seien erstmals dabei, so Graetke. Die Patenschaft übernehmen diesmal die ukrainischen Vize-Weltmeister von 2017 im Lateinamerikanischen Tanz, Iana und Sergej Rybak, die am zweiten Tag auch selbst tanzen werden. „Die beiden haben in Kiew ein großes Tanzstudio betrieben und sind nach Kriegsbeginn zur Schwester nach Leverkusen geflohen. Dort haben sie sich „Marimars Tanztempel“ angeschlossen, wo sie auch als Trainer tätig sind“, berichtet Graetke.

Eröffnung ist am Samstag um 14 Uhr: Der peruanische Panflötenspieler Gilmar Ramirez und das orientalische Tanzstudio „Diwan El Shark“ werden dann die Grußworte der beiden Schirmherrn Landrat Stephan Santelmann und Bürgermeister Dirk Runge umrahmen. Moderiert von Martin Krix geht es tänzerisch im Programm weiter, wobei der griechische Tanzkreis Melos und AFiR Anatolische Folklore im Ruhrpott e. V., das Burscheider Tanzstudio „Pilates & Dance“ by Silvia und die Megadancer vom Megafon bereits aus den Vorjahren bekannt sind. Letztere werden im Rahmen des Förderprogramms „Kulturrucksack NRW“ in drei Workshops erlernte internationale Tänze in selbst gestalteten Kostümen darbieten.

Neu dabei ist die Klingende Windrose

Neu dabei ist mit der „Klingenden Windrose“ eine im Jahr 1966 gegründete, generationsübergreifende Folkloregruppe mit rund 60 Mitgliedern aus Nordrhein-Westfalen, die deutsche und europäische Volkstänze, Volkslieder und Chorsätze sowie traditionelles Brauchtum präsentiert. Am Abend macht das Guitar-Duo Nightshake bestehend aus Teneja Skrget (Slowenien) und Rick Derman (USA) den Anfang. Elvis-Interpret Normen Silver führt die Besucher anschließend in die goldene Zeit des Rock and Rolls. Welthits werden zum Abschluss des ersten Tages der italienische Sänger Massimo und anschließend die italienische Band La Stella aufspielen.

Das Unterhaltungsprogramm am Sonntag beginnt nach einer Talkrunde (wir berichteten) mit der rumänischen Band Taraf De Lux und Sängerin Rina Pop, bevor um 14.15 Uhr die Trommelgruppe Assaman mit ihrem Leiter aus dem Senegal afrikanische Töne erklingen lässt. Es folgen die Junior Dancer der Burscheider Turngemeinde, die Ballettschule Modern Movement aus Wermelskirchen sowie ein Flamenco-Duo des Spanischen Elternvereins Remscheid. Direkt vom „Weser Open Air am See“ kommen Laura (van den Elzen) & Mark (Hoffmann) nach Burscheid. Bereits seit 2017 tritt das erfolgreiche Singer-Songwriterpaar regelmäßig in Burscheid auf. Mit dabei: die letztjährige Patin der Veranstaltung und Zweitplatzierte von 2022 bei „Deutschland sucht den Superstar“, Amber van den Elzen.

Ab 18 Uhr wird getanzt – mit „Nasch dwor“, „Marimars Tanztempel“ und Iana und Sergej Rybak. Den Schlusspunkt setzt die in Großbritannien geborene Sängerin Stefanie Black, die sich durch ihre Teilnahmen in den Castingshows „Das Supertalent“, „Deutschland sucht den Superstar“, „X-Faktor“ und „The Voice of Germany“ sowie dem Gewinn des „Deutschen Rock & Pop Preises“ einen Namen im Musikgeschäft gemacht hat.

Wichtig: Fürs leibliche Wohl ist gesorgt, der Eintritt an beiden Tagen frei.