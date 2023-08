Die VHS präsentiert sich vielfältiger denn je

Anmeldezahlen der Volkshochschule Bergisch Land sind um 30 Prozent gestiegen – In Burscheid laufen 76 Kurse.

Burscheid. Er umfasst mehr als 300 Seiten, ist bunt bebildert und macht neugierig: Eric Hausherr hat einen dicken Schmöker ins Burscheider Rathaus mitgebracht. Der Leiter der Volkshochschule (VHS) Bergisch Land hat aber keineswegs ein Buch aus irgendeiner Bestsellerliste dabei. Nein, man könnte vielmehr sagen: Die VHS schreibt ihre Bestseller selbst. Nämlich ihr Jahresprogramm 2023/24, aus dem der interessierte Leser unter rund 800 Kursen auswählen kann.

Ob Sprachenlernen, ob berufliche Weiterbildung oder Entspannung und Gesundheit – die VHS präsentiert sich zum nächsten Semester vielfältiger denn je. Und in Burscheid sind gestern gleich drei VHS-Botschafter auf einen Schlag versammelt, die Eric Hausherr und sein Team aus Überzeugung unterstützen: Bürgermeister Dirk Runge (er war der erste Botschafter) sowie Silke Riemscheid, frühere CDU-Ratsfrau, und, neu dabei: Amtsleiterin Renate Bergfelder-Weiss.

„Ein solches Heft hat es noch nie gegeben“, zeigt sich Silke Riemscheid angetan und lobt den VHS-Chef: „Sie haben da Feuer reingebracht.“ Der gibt das Lob weiter, nämlich an die derzeit zwölf Köpfe, die mit ihm gemeinsam das VHS-Team für die drei Städte Burscheid, Leichlingen und Wermelskirchen bilden: „Das ganze Team ist beteiligt. Jeder wächst über sich hinaus.“

Das kann Eric Hausherr mit ganz handfesten Zahlen untermauern. „Wir sind im vergangenen Jahr angetreten, um uns zu modernisieren“, sagt er: Neue Formate, neue Marketingstrategie, neue Website, Auftritte in Social Media: Die VHS hat viel losgetreten. „Das Schönste ist: Das kommt zurück. Wir finden große Resonanz, haben viele Rückmeldungen.“ Im ersten Halbjahr zählte man 4296 Anmeldungen. Zum Vergleich: 2018 – also vor Corona, als die Zahlen ohnehin im Keller waren – waren es 3314. Somit beträgt die Steigerung 30 Prozent. „Da träumen andere Bildungsinstitute von“, freut sich Hausherr.

Besonders gut liefen Themen, die sich ganz nach den Bedürfnissen und Fragen der Menschen richteten – wie Klima, Heizung, Photovoltaik. „Im Onlinebereich mussten wir dafür unsern Zoom-Account aufstocken; wir waren auf so einen Ansturm gar nicht gefasst“, sagt Eric Hausherr.

Der große Renner unter den Sprachen ist Niederländisch. Wer keine Lust hat, über dem Lehrbuch zu sitzen, kann ganz entspannt während des Essens lernen: „Unser erstes Format in dem Bereich war Italienisch plus Pizzabacken“, erinnert sich Hausherr. Ein Riesenerfolg. Und kein Ende in Sicht: Thailändisch plus Frühlingsrolle, Türkisch plus Kahvalti und Arabisch gesellen sich im zweiten Halbjahr dazu. Und wer das Bergische Platt nie gelernt hat, kann das nachholen – in Verbindung mit Pillekoche.

„Wir wollen bürgernah sein“, sagt Hausherr. Dazu gehört, dass der Begriff „Erwachsenenbildung“ der Vergangenheit angehört. Kinder und Jugendliche sind willkommen, dafür steht Jacqueline Wolf als Leiterin des neu gegründeten Bereichs „Junge VHS“. Das gefiel auch der neuen Botschafterin Renate Bergfelder-Weiss: „Noch ist meine Enkeltochter zu klein, aber da werde ich später für uns stöbern“, verhieß sie. Sei es der Besuch bei den Alpakas, sei es das gemeinsame Durchatmen beim Waldtag oder das Flamencotanzen mit einer Trainerin, die aus dem andalusischen Sevilla stammt: Die Junge VHS nimmt Formen an.

Die Kurszahlen in Burscheid sind in die Höhe geschnellt. 76 sind es mittlerweile. Allein das Pastor-Löh-Haus als Unterrichtsort reicht da nicht mehr aus, hinzugekommen sind die Johannes-Löh-Gesamtschule, das Kulturbadehaus, die Evangelische Gemeinde mit ihren Standorten Hauptstraße und Dünweg, die Ernst-Moritz-Arndt-Schule, die Kitas Schützeneich und Kleine Strolche und weitere.

„Wir wollen erfolgreiche Kurse stärken und behalten, aber auch neue Themen anpacken“, sagt Eric Hausherr. Und er will neue Wege beschreiten, indem er beispielsweise auf Firmen zugeht. „Die Akzeptanz müssen wir uns erst erarbeiten“, sagt er offen. In der Nachbarstadt Wermelskirchen fand er aber durchaus schon Gehör; Interroll und Ortlinghaus reagierten positiv. „Ob berufliche Bildung oder Bewegungsangebote für die Mitarbeiter – das können wir ja“, unterstreicht Hausherr.

Im Bereich Deutsch-Integrationskurse ist die VHS gar der größte Anbieter im Städtedreieck Burscheid, Leichlingen, Wermelskirchen, gibt 1862 Stunden, hat 25 Vollzeit-Klassen und 26 Deutschlehrer. „Das entspricht der Größe einer fünfzügigen Grundschule“, sagt Hausherr. Einen steilen Anstieg gab es durch den Ukraine-Krieg.

Zum Nationalfeiertag des Landes war Hausherr in einen Kurs eingeladen, in dem ihn die Teilnehmer in landestypischer Tracht empfingen und ihm von sich und ihrem Leben erzählten, von Familienmitgliedern, die an der Front kämpfen und um die sie bangen: „Da habe ich Dinge gehört, die mich ergriffen haben“, gibt er unumwunden zu.

Überhaupt gibt es einen Bereich, in dem es Hausherr um Haltung geht: „Die politische Landschaft verändert sich, und wir stehen da in der Pflicht.“ Ergebnis: die Gründung eines Demokratie-Salons gegen Rechts. Doch nun sollten sich alle Interessierten in das neue Programm vertiefen. Am liebsten auf dem Sofa, wünscht sich Hausherr. 5000 Exemplare sind im Umlauf, Bodenkleber wieder angebracht. „Früher haben wir zweimal im Jahr unser Programm herausgebracht, und das war es dann“, sagt Hausherr.

Tempi passati. Die Menschen der drei Städte sind gefragt, sich einzubringen und mitzumachen. Sie spricht die VHS auf allen denkbaren Kanälen an. Denn das ist für Eric Hausherr das Entscheidende: „Wir wollen begeistern.“