Die Verwaltung als Dienst am Menschen

Nach ihrer Ausbildung im Rathaus werden Anna Hapke und Carl Henry Wilke von der Stadt übernommen.

Burscheid. Rund 150 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen umfasst die Burscheider Stadtverwaltung. Im September werden sich zwei neue Köpfe dazugesellen: Dann nämlich haben Anna Hapke und Carl Henry Wilke ihre Ausbildung für den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst erfolgreich absolviert und den „Bachelor of Laws“ in der Tasche haben. Aktuell feilen beide noch an den Bachelorarbeiten; diese werden dann noch in einem Colloquium überprüft. Der „Außendarstellung von Kommunen“ hat sich Carl Henry Wilke gewidmet, der „Kommunalen Krisenbewältigung“ Kommilitonin und Kollegin Anna Hapke. „Davon profitiert die Stadt dann auch“, finden beide. Und sprechen damit Ausbildungsleiterin Katja Surges aus dem Herzen, die zustimmend nickt: „Wir wollten beide übernehmen, und so kommt es jetzt auch.“

Es ist eine Ausbildungspolitik mit Augenmaß. „Wir bilden bedarfsgerecht aus“, sagt Surges. Deshalb wird es die nächste Bewerbungsrunde für den Bachelor of Laws erst 2025 geben. Wer hingegen mit der Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten oder zum Stadtsekretäranwärter liebäugelt, kann seinen Hut schon zu September 2024 in den Ring werfen. „Ich würde es schade finden, wenn wir den Leuten, die wir ausgebildet haben, keine Perspektive bieten und sie nicht bleiben könnten“, sagt Surges. Zum einen habe man sich in den vergangenen drei Jahren gut kennengelernt und wisse um die individuellen Stärken der Azubis, zum anderen sei aber auch klar: „Wir investieren viel Geld.“.

Manches läuft aber auch anders als gedacht. So hatte die Stadt sich einen Platz im dualen Studiengang zum Verwaltungsinformatiker gesichert; dieser wird an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW in Köln absolviert. Von 2021 an sollte es losgehen. Ein Coup, auf den man in der Verwaltung durchaus stolz war, waren die Plätze doch rar und begehrt. Auch die IT-Abteilung im Rathaus hatte sich schon auf den Nachwuchs gefreut. Doch es fand sich kein Bewerber. „Wir haben den Platz wieder zurückgegeben“, bedauert Surges.

Anna Hapke und Carl Henry Wilke haben sich für den dualen Studiengang Bachelor of Laws entschieden. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den Rechtswissenschaften, was insbesondere Anna Hapke gut gefiel. „Jura hätte mich auch interessiert, aber hier ist es eben nicht nur das. Das macht es weniger monoton“, sagt die 22-Jährige.

Neben dem Bachelor of Laws gibt es in Burscheid aber noch den Bachelor of Arts: Ihm ist der Schwerpunkt Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre gewidmet. Er sei, wie Katja Sieges berichtet, aber weitaus weniger gefragt.

Die Ausbildung ganz klassisch in der Zeitung entdeckt

Ganz klassisch über die Zeitung sei er an die Ausbildung gekommen, erzählt Carl Henry Wilke, der aus Wermelskirchen stammt, dort das Gymnasium besuchte und täglich über die Trasse radelt. „Ich wollte nicht stumpf studieren“, verrät er. Und einer Firma „maximalen Profit“ zu bescheren, sei seine Sache nicht: „Ich wollte auch gern eine soziale Komponente haben.“

Denn so versteht er seine Aufgabe bei der Stadt. „Viele ehemaligen Klassenkameraden hatten keinen Bezug zu dem, was ich mache. Wenn ich erzählt habe, fanden sie es aber ziemlich gut“, sagt er über die Mitschüler von einst, deren Werdegang bunt gemixt sei: „Manche sind ins Handwerk gegangen, andere studieren Medizin.“

Auch Anna Hapke war der soziale Akzent wichtig. Verwaltung als Dienstleister, dicht dran sein an den Menschen: „Als ich in der Zentrale saß, habe ich das hautnah mitbekommen“, sagt sie mit einem Lächeln.

Beide schätzen die Vielfalt ihres Ausbildungswegs und die Mischung aus Theorie und Praxis: „Es gibt so viele unterschiedliche Einsatzgebiete. Hier findet jeder seinen Weg“, sagen beide. Hinzu komme die „Wohlfühlatmosphäre“: „Wir kennen das ganze Haus. Hier ist es sehr familiär.“ Der Vorteil einer kleinen Verwaltung.

Verlockend seien auch die guten Weiterbildungsmöglichkeiten gewesen, sagt Hapke, die aus Leverkusen kommt und die Ausschreibung auf der Homepage der Stadt entdeckte. Noch steht nicht ganz fest, wo künftig der Aufgabenbereich der beiden liegen wird.

Ihr mache besonders das Amt für Ratsangelegenheiten, Kommunikation und Kultur Freude, erzählt die 22-Jährige. Beschlussvorlagen habe sie ebenso schon verfasst wie Pressemitteilungen, habe Bewerbungsunterlagen gesichtet und im Standesamt geholfen.

Carl Henry Wilke tummelt sich gerade im Gebäudemanagement. „Ich war vorhin im Haus der Kunst“, erzählt der 21-Jährige. Einblicke in die Baustelle aus erster Hand.

Fünf Auszubildende gibt es derzeit, zwei im ersten, einen im zweiten Ausbildungsjahr. Und: Nachwuchs ist gerngesehen. „Wir profitieren von den Jüngeren“, sagt auch Katja Surges, die seit 16 Jahren im Personalbereich tätig ist. Als Ausbilder müsse man mehr tun als früher: „Bewerber zu finden, ist kein Selbstläufer mehr. Wir müssen uns bewegen.“

Der Tipp der beiden Bald-Nicht-Mehr-Azubis ist eindeutig: „Fleißig bewerben!“, raten sie mit breitem Lachen. „Wir können es nur empfehlen.“