Bestattungsunternehmen Kuhler und Kaufmann schließt sich Verbund an

Die vertrauten Ansprechpartner bleiben

Von Nadja Lehmann

Burscheid. „24 Stunden für Sie da“, „das Familienunternehmen in Burscheid mit Tradition und Erfahrung seit über 130 Jahren“: So beschreibt sich das Bestattungshaus Kuhler und Kaufmann auf seiner Homepage selbst. Nun stellt das Traditionsunternehmen die Weichen für die Zukunft.

Nach mehr als 40 Jahren zieht sich Ulrike Zelms, die das Haus seit 1982 geführt hat, aus dem Alltagsgeschäft zurück. „Die mehr als 40 Jahre in unserem Familienbetrieb waren eine großartige und oft herausfordernde Zeit – und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dass ich das Feld ganz der nächsten Generation überlasse“, sagt Zelms.

Bereits seit 2008 ist Tochter Alexandra Hölter mit im Unternehmen, so dass der Übergang nicht schwerfällt. „Ich freue mich darauf, die gewachsene und gelebte Bestattungs- und Trauerkultur weiterzuführen, die wir hier etabliert haben“, unterstreicht Hölter. „Gleichzeitig stelle ich unser Bestattungshaus so auf, dass es auch zukünftig in der Lage ist, Trauernde einfühlsam und liebevoll zu betreuen.“ Dazu hat sich das Burscheider Unternehmen, das seinen Sitz an der Altenberger Straße hat, sich neuer Unterstützung versichert und hat sich mit dem deutschlandweit tätigen Unternehmensverbund „Die Bestatterfamilie“ zusammengetan. Dort haben sich Bestattungshäuser aus ganz Deutschland zusammengeschlossen.

Team vor Ort will sich ganz auf die Trauernden konzentrieren

Die Herausforderungen für ein kleineres familiengeführtes Institut seien groß: „In den Bereichen Software, Marketing, Rechnungswesen bekommen wir Unterstützung, so dass sich mein Team hier vor Ort ganz auf die persönliche Begleitung der Angehörigen konzentrieren kann“, erklärt Hölter. „Dabei ist es für uns ganz entscheidend, dass unsere Werte mit denen der Bestatterfamilie übereinstimmen und unsere regionale Bestattungstradition weitergeführt wird.“

Nächste Generation, neue Wege in der Geschäftsstrategie: Denn die Bestattungswelt verändert sich. „Es gibt einen Trend zu kostensparenden Beisetzungen, jedoch erkennen auch immer mehr Angehörige den Wert eines individuellen und sorgfältigen Abschiednehmens. Wie in vielen anderen Branchen steigt der Kostendruck“, bringt es das Burscheider Bestatterunternehmen auf den Punkt. „Die wachsenden Anforderungen, denen sich ein modernes Bestattungshaus in den Bereichen Software, Marketing, Rechnungswesen stellen muss, sind für ein kleineres Unternehmen wie unseres allein kaum mehr zu stemmen. Daher haben wir nach einem starken Partner gesucht“, sagt Alexandra Hölter. Damit gewinnt das Burscheider Team Freiraum und kann sich auf die Begleitung der Trauernden konzentrieren. „Die Angehörigen sollen die schwere Zeit des Abschieds in guter Erinnerung behalten“, sagt Michael aus dem Siepen, der die Bestatterfamilie als Geschäftsführer vertritt. „Als Bestatter in vierter Generation war das auch selbst immer mein größtes Anliegen.“

In Burscheid sind mit Alexandra Hölter und Eva Junge die vertrauten und gewohnten Ansprechpartnerinnen weiterhin an Bord, so dass sich für die Angehörigen und Geschäftspartner nichts ändert. Und da Bestattungen Dellweg in Remscheid bereits zur Bestatterfamilie zählt, werden die beiden Häuser in Zukunft sehr eng zusammenarbeiten.

„Wir freuen uns, auf diese Weise künftig noch besser für die Angehörigen hier in Burscheid da sein zu können und gleichzeitig eine langfristige Perspektive gewonnen zu haben.“, fasst Alexandra Hölter zusammen.

www.kuhler-kaufmann.de