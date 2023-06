Die Umsetzung bleibt an den Versorgern hängen

Was kommt auf Burscheid zu, wenn die Bundesregierung ihre Wärmeplanung per Gesetz konkretisiert?

Von Nadja Lehmann

Burscheid. Im Stadtrat, der dieses Mal in der Feuerwache an der Bürgermeister-Schmidt-Straße stattfand – weil das Haus der Kunst bekanntermaßen umgebaut wird und nicht zur Verfügung steht – blickte Michael Baggeler in die Zukunft. Was denn auf die Kommunen, respektive Burscheid, zukomme, wenn die Bundesregierung ihre Wärmeplanung per Gesetz konkretisiere, wollte der Fraktionschef des Bündnis für Burscheid (BfB) wissen, als alle öffentlichen Tagesordnungspunkte abgearbeitet waren. „Müssen wir unsere personellen Ressourcen erhöhen? Oder schaffen wir das mit eigenem Personal?“, fragte Baggeler. Und falls nicht: Habe man angesichts von Fachkräftemangel überhaupt eine Chance, neue Leute zu rekrutieren, wenn alle Kommunen dasselbe umsetzen müssten und im Sinn hätten?

„Das werden wir als Verwaltung nicht leisten können.“

„Ich kann noch nicht sagen, was uns da erwartet“, lautete die offene Antwort des Beigeordneten Marc Baack, nachdem Bürgermeister Dirk Runge in erster kurzer Replik bereits angekündigt hatte, dass Versorger Belkaw diesbezüglich schon seine Unterstützung signalisiert habe.

„Die Umsetzung wird ohnehin an den Versorgern hängenbleiben“, wurde Baack dann doch deutlich. „Das werden wir als Verwaltung nicht leisten können.“ Es werde somit auf eine Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Versorger hinauslaufen. „Ich würde damit auch keine Notwendigkeit sehen, neues Personal einzustellen“, betonte Baack.

Der Beigeordnete beschrieb die Aufgabe der Stadt so: „Wir müssen darstellen, wie hier die Heizungen laufen, ohne dass es eine Gasheizung gibt.“ Das setze Fachwissen und auswärtige Expertise voraus: „Wir haben deshalb Fördermittel beantragt. In der Hoffnung, dass wir bei einer Zusage ein Ingenieurbüro finden, das die Aufgabe übernimmt, den Plan zu erstellen.“ Auf diese Büros werde es „einen Riesenansturm“ geben, vermutete Baack: Schließlich stünden alle Kommunen vor derselben Aufgabe. „Aber erst mit dem Plan weiß ich wirklich, was auf uns zukommt“, betonte der Beigeordnete.

Zum Hintergrund: Die Koalition aus SPD, FDP und Grünen fordert alle Städte und Gemeinden auf, Pläne für die künftige Energieversorgung aufzustellen. Auf Landesebene gibt es das in Teilen schon; einige Bundesländer haben bereits ein Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung verabschiedet. Am längsten ist Baden-Württemberg dabei – mit seinem grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Nun aber plant die Bundesregierung ein eigenes Gesetz. Es soll sowohl die Bundesländer, vor allem aber die Städte und Gemeinden in die Pflicht nehmen. Konkret geht es um Pläne, wie die Heizinfrastruktur in ganz Deutschland klimaneutral umgebaut werden soll.

Denn noch ist das Gros der Wohnungen und Häuser mit Gas ausgestattet. Die Bundesregierung will dort jedoch eine Wende herbeiführen und auf andere Energieträger als bisher umsteigen: So steht es auch im Koalitionsvertrag. Der Anteil erneuerbarer Energien bei Heizungen in den privaten Wohnungen der Deutschen liegt im Moment nur bei knapp 20 Prozent.

Nun kommen die Kommunen ins Spiel. Sie sollen Daten sammeln und erfassen, wie Gebäude geheizt werden. Das Ziel: Die Kommunen sollen anschließend auf Grundlage der Bestandsanalyse den Ausbau der Wärmenetze planen – wenn es nach der Bundesregierung geht, gerne als Fern- oder Nahwärmenetz, das zentral mit (erneuerbarer) Energie versorgt werden kann.

Im Detail ist noch unklar, wer tatsächlich mitmachen muss. Im Gesetzentwurf ist etwas schwammig die Rede von „Gebieten“. „Die Wärmeplanung ,soll' für Gebiete ab 100.000 Einwohner bis 31. Dezember 2025 erfolgen, für Gebiete zwischen 10.000 bis 100.000 Einwohnern bis 31. Dezember 2027. Sie ,muss' für Gebiete ab 100.000 Einwohnern bis Ende 2027 erfolgen, für Gebiete mit 10.000 bis 100.000 Einwohner bis Ende 2028“, heißt es auf der Homepage des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.

Hintergrund

Den Gesetzentwurf hat das Bundesbauministerium zusammen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz erarbeitet. Derzeit befindet er sich in der Abstimmung; Länder und Verbände wurden im Juni eingebunden. Der Gesetzentwurf soll Anfang Juli 2023 vom Bundeskabinett beschlossen werden und dann ins parlamentarische Verfahren gehen. Bis Ende 2023 soll das Gesetz vom Bundestag beschlossen werden und anschließend in Kraft treten.