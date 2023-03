Die Stadt soll wieder sauberer werden

Mehr Reinigungstouren in den Sommermonaten: Hauptausschuss verabschiedete Konzept.

Von Nadja Lehmann

Burscheid. Dreck, der auf der Straße liegt, Müll, der neben dem Mülleimer landet: Wenig gibt es, was Bürger so auf die Palme bringt wie eine schmuddelige Stadt. Im vergangenen Jahr hatte das Bündnis für Burscheid (BfB) deshalb einen Antrag gestellt. Die Wünsche der Fraktion: eine Verordnung mit Verwarnungsgeld-Katalog, die Kontrolle eines städtischen Ordnungsdiensts und eine damit einhergehende ausreichende personelle Ausstattung des Baubetriebshofs. Die Ortspolitiker hatten schließlich die Verwaltung beauftragt, ein Konzept zu erarbeiten, wie Sauberkeit und Ordnung im öffentlichen Raum wieder hergestellt werden können. Dabei sollen die Burscheiderinnen und Burscheider mit ins Boot geholt werden, Stichwort: Eigenverantwortung. Dies wurde jetzt Thema im Hauptausschuss.

Reinigungsarbeiten teilen der Baubetriebshof (TWB) und der Bergische Abfallwirtschaftsverband (BAV) unter sich auf. So leeren erstere die insgesamt 330 öffentlichen Abfallbehälter am Wochenende, zweitere zweimal unter der Woche. Eine externe Fachfirma rollt mit der Großkehrmaschine zweimal wöchentlich durchs Stadtgebiet – auf zwei unterschiedlichen Routen. Alles andere wird kontrolliert und bei Bedarf gereinigt, wie beispielsweise die 72 Haltestellen des Öffentlichen Personennahverkehrs, des Schulbusses und des Bürgerbusvereins. Das ist Aufgabe der TWB.

Ebenso wie die Kontrolle der Spielplätze, Grünanlagen, des Straßenbegleitgrüns. Bei „Bedarf“ wird gereinigt, was Michael Baggeler (BfB) zur Nachfrage veranlasste, wer diesen Bedarf denn feststelle? „Ich bin da ja bereits Außendienstmitarbeiter der Stadt, wenn ich mit meinem Hund unterwegs bin“, stellte der Fraktionschef ironisch fest. Er selbst würde den bereits seit langem avisierten „Kümmerer“ begrüßen: Diesen hatte die UWG 2018 in einem Antrag gefordert. Ein Mitarbeiter des Baubetriebshofs hatte die Aufgabe damals auch übernommen und überquellende Mülleimer im Blick gehabt. Die Leerung ebenjener Mülleimer aber ging 2022 in den Aufgabenbereich des BAV über: Damit verlor sich sich der Kümmerer im Ungewissen, wie die Ortspolitiker im Hauptausschuss Ende 2022 feststellen mussten. Baggeler erinnerte nun wieder an ihn: „Eine saubere Stadt zum Nulltarif kriegen wir nicht.“

Insbesondere Haupt- und Montanusstraße sowie in Hilgen der Raiffeisenplatz gelten als Schmuddelecken. Die Verwaltung schlug deshalb vor, dort in den Sommermonaten alle 14 Tage eine zusätzliche Reinigung auf den Weg zu bringen, mit Hilfe der kleinen Kehrmaschine und eines Beikehrers, der hartnäckigen Schmutz manuell entfernt. Das verursache zwar Kosten, aber nicht dramatisch hohe, die in die Straßenreinigungsgebühr fließen würden, erklärte der Beigeordnete Marc Baack.

Weil diese zusätzlichen Reinigungen zu Lasten anderer Aufgaben gehen, soll der Baubetriebshof personell verstärkt werden, heißt es in der Beschlussvorlage. Schließlich kämen mit dem Innenstadtpark West und dem Luchtenberg-Richartz-Park, der seiner Neugestaltung entgegensieht, weitere zu pflegende Flächen ins Portfolio hinzu.

Auf einen Kommunalen Ordnungsdienst will die Stadt jedoch zunächst verzichten: Die Finanzlage gibt es nicht her. Bis dahin soll der Außendienst des Ordnungsamts in die Bresche springen und in der Stadt Präsenz zeigen. In Planung sind auch gemeinsame Streifgänge von Ordnungsamt und Polizei: Ein dem entsprechendes Konzept werde vom Ordnungsamt entwickelt, heißt es in der Beschlussvorlage.

Auch eine ordnungsbehördliche Verordnung mit Verwarnungsgeldkatalog soll es vorerst nicht geben; die Verwaltung bezweifelt aufgrund der Erfahrungen anderer Städte die Erfolgsaussichten. Der Gegenvorschlag der Verwaltung: Man will im Rahmen einer Testphase Eigentümer, Gastronomen und Geschäftsinhaber anschreiben und um deren Mithilfe bitten, indem sie Kehrpflichten beachten und Müllbehältnisse aufstellen. „Die BAV-Abfallberatung stellt bei Bedarf auch benötigte Materialien zur Verfügung“, heißt es in der Beschlussvorlage.

Stadt wendet sich mit Aktionen an die Bürger

Mit dem gerade über die Bühne gegangenen Frühjahrsputz und dem Aufruf, individuell Müll zu sammeln, wendet sich die Stadt nach wie vor an die Burscheider selbst und wirbt auch für Umweltpatenschaften. Dabei säubern die Paten in Eigenregie bestimmte Flächen in der Stadt.

„Das kann ja aber nur ein Appell sein“, fand Michael Baggeler und verwies auf einen weiteren Adressaten: die Johannes-Löh-Gesamtschule. „Ich beobachte oft Jugendliche, die alles einfach fallen lassen. Es ist wohl uncool, den Papierkorb zu benutzen“, merkte Baggeler an. Auf dem Schulhof sehe es nicht besser aus. Schule und Stadt haben ohnedies schon regelmäßige Gesprächstermine: „Und da sind Müll und Dreck ständiges Thema, in jeder Sitzung“, brachte Bürgermeister Dirk Runge die Ortspolitiker auf Stand. Ausschussmitglied Swantje Wilms (CDU) wollte indes nicht resignieren: Schon in den Grundschulen gebe es mittlerweile Projekte zu Mülltrennung und -vermeidung: „Die nachfolgende Generation findet das hoffentlich cooler. Ich bin da nicht hoffnungslos.“

Für das Sauberkeitskonzept gab der Hauptausschuss schlussendlich einstimmig grünes Licht.