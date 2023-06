Die SPD tritt mächtig in die Pedale

Das Stadtradeln in Burscheid ist angelaufen und geht noch bis zum 18. Juni.

Burscheid. Es ist „Stadtradeln“-Zeit, und da will sich auch die SPD nicht lumpen lassen und tritt in die Pedale. Gleich zu Pfingsten waren die Sozialdemokraten unterwegs, wie sie nun mitteilten. Bei bestem Pfingstwetter sei man als „Team SPD Burscheid“ gleich zum Auftakt des sportlichen Events aktiv geworden: „Dafür trafen wir uns in Burscheid am Megafon und fuhren in lockerer Runde bis nach Wermelskirchen und wieder zurück nach Burscheid, plauschten oder genossen das gemeinsame Radeln. Aber dies war erst der Anfang und viele tolle Radfahrmomente werden sicher noch folgen“, sagt Fraktionsgeschäftsführer Jörg Berwe.

Seit Pfingstmontag steht das Auto in der Garage

Seit Pfingstmontag steht bei den Hardcore-Fans das Auto in der Garage: Da fiel nämlich der Stadtradeln-Startschuss. Bereits zum sechsten Mal nimmt Burscheid an der internationalen Kampagne teil. In diesem Jahr tritt die Stadt wieder gemeinsam mit dem Rheinisch-Bergischen Kreis und allen kreisangehörigen Kommunen für ein gutes Klima in die Pedale.

Das Ganze läuft bis zum 18 Juni: Fahrradbegeisterte können also noch ebenso wie Gelegenheitsradlerinnen und -radler Fahrradkilometer sammeln. Jeder kann sich mit Mitstreitern zu einem Stadtradeln-Team zusammenschließen und beim Wettbewerb teilnehmen. Dabei sollten die Radelnden so oft wie möglich das Fahrrad nutzen, und das privat und beruflich.

Während des Aktionszeitraums können die Teilnehmenden ihre gefahrenen Kilometer in die eigens entwickelte Smartphone App (Stadtradeln-App), aber auch im Internet oder in entsprechende Papierbögen eintragen, die es im Rathaus gibt.

„Mitmachen lohnt sich, denn auch in diesem Jahr gibt es wieder tolle Gutscheine zu gewinnen“, heißt es aus dem Rathaus. Und wer ganz hoch hinaus will, peilt den „Stadtradeln-Star“ an: Dieser verzichtet im Aktionszeitraum komplett aufs Auto. Was in diesem Fall heißt: Man sieht es nicht von innen, noch nicht einmal als Beifahrer.